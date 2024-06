Japonsku se vrátil jaderný apetit. Počítá i s největší odstavenou elektrárnou

Jaderná elektrárna Kašiwazaki-Kariwa (KK) se rozkládá na 4,2 milionech metrů čtverečních na břehu moře. Kdysi byla korunním klenotem japonské jaderné strategie s instalovaným výkonem 8 121 MW. Elektrárnu spravuje společnost Tepco a provoz jejích sedmi reaktorů má potenciál zásobovat až 13 milionů domácností najednou. Nyní však její výkon činí nula, píše agentura Bloomberg.

Japonská jaderná energetika zažívá renesanci, která souvisí mimo jiné i s nedávnou energetickou krizí. Země několik let po Fukušimě dováží drahá paliva ze zahraničí, to se ale nyní může změnit. Už na konci minulého roku se vrátilo do provozu 13 jaderných reaktorů, v dalších měsících se k nim mají přidat další.

Japonsko již několik let vydává na dovoz uhlí, zkapalněného zemního plynu a dalších fosilních zdrojů obrovské peněžní prostředky, což se aktuálnímu politickému vedení nelíbí. Jen loni země za dovoz energetických zdrojů zaplatila přibližně 27 bilionů jenů (asi 3,92 bilionu korun), to je víc, než země vydělá na exportu aut do zahraničí. Kvůli extrémní závislosti na fosilních palivech také hrozí, že dříve učiněné sliby na řešení klimatické změny budou nesplněné.

Jaderné zdroje jako nový ekonomický stimul

Ekonomika potřebuje pro pohon čerstvý vítr, a právě jaderné zdroje by v tomto ohledu mohly sehrát důležitou roli. Mimo jiné proto, že na dovoz fosilních zdrojů ze zahraničí se Japonsko z pohledu výroby elektřiny aktuálně spoléhá asi ze sedmdesáti procent. Po celé zemi přitom zůstává zhruba dvacítka nevyžívaných reaktorů, které je možné při troše snahy vrátit do provozu.

Nová japonská energetická strategie hovoří o tom, že podíl atomové energie na energetickém mixu země by se měl do roku 2030 zvýšit až na 50 procent, a právě elektrárna Kašiwazaki-Kariwa by v tom měla hrát důležitou roli. Zájem o jadernou energii roste v Japonsku i s tím, že se země uchází o přízeň výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturing a datových center, které pracují s umělou inteligencí. Všechna tato odvětví jsou ale velmi náročná na energii, a proto se o jádru horlivě diskutuje.

„Pro Japonsko je důležité, aby mohlo do budoucna počítat s odstavenou elektrárnou Kašiwazaki-Kariwa. Řada států po celém světě by si přála, aby i oni měli k dispozici takovou nevyužitou jadernou kapacitu,“ říká pro Bloomberg energetický analytik Mariano Grossi.

Jaderná energie jako světové téma

Japonsko ale rozhodně není jedinou zemí, která jadernou energetiku hlasitě řeší. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii IAEA by se kapacita pro výrobu elektřiny z jaderných zdrojů mohla do roku 2030 globálně zvýšit o 24 procent a do roku 2050 a 140 procent proti úrovni z roku 2022.

Nejméně 15 států po celém světě aktuálně staví nové reaktory. V čele pomyslného žebříčku se nachází Čína, kde je takových rozestavených reaktorů dokonce 24. Velké jaderné plány má ale také Indie či Saúdská Arábie, která o vybudování jaderného programu vyjednává se Spojenými státy americkými.

Jaderné zdroje dokážou na rozdíl od solárních a větrných elektráren trvale poskytovat bezuhlíkovou energii. Nevýhodou je ovšem samotná výstavba, která trvá i více než deset let. Jaderné elektrárny v praxi zároveň produkují odpad, který zůstává nebezpečný ještě několik tisíc dalších let. Větší rozmach jaderných elektráren i v Japonsku by ale mohl být pozitivní dopady na emise skleníkových plynů. V případě Japonska by mohl pomoci i se snížením cen energetických komodit.

Je to i otázka důvěry

V případě Japonska je ale velkou otázkou důvěra v tamního provozovatele jaderných elektráren, kterým je společnost Tepco. Právě tato firma provozovala jadernou elektrárnu Fukušima v roce 2011 a její pracovníci nedokázali dostatečně ochladit jaderné reaktory po odstávce, kterou vyvolalo zemětřesení a následné tsunami. Zhruba 150 tisíc lidí přišlo kvůli vysídlení o střechu nad hlavou a některé oblasti zůstávají nepřístupné dodnes.

I přesto ale společnost Tepco během letošního března plánuje obnovit provoz bloku č. 7 elektrárny Kašiwazaki-Kariwa. Mělo by to být poprvé, kdy tento podnik bude provozovat jaderný reaktor podle nově nastavených pravidel z roku 2011. Tyto plány ale mohou ještě narazit na odpor místní prefektury Niigata. Bez jejího souhlasu není spuštění jedné z největších elektráren na světě jednoduše možné, uzavírá Bloomberg.