Google bude pixely vyrábět i v Indii. Podrobnosti zatím tají

„Indie je pro chytré telefony Pixel prioritním trhem,“ uvedl podle agentury Reuters Osterloh. „Jsme odhodláni lidem v této zemi poskytnout to nejlepší z našeho hardwaru a z integrovaných softwarových funkcí,“ dodal bez dalších podrobností. V současnosti tak není známo, kolik smartphonů hodlá Google v Indii vyrábět, ani kde budou umístěny výrobní závody.

Společnost Google provozuje nejpoužívanější internetový vyhledávač na světě. Stojí rovněž za operačním systémem Android, který používají téměř všichni výrobci chytrých telefonů. Telefony Pixel sice dosahují pouze relativně nízkého objemu prodeje, jsou však vnímány jako referenční přístroje prezentující nejnovější podobu systému Android.

Indie je pro společnost Google klíčovým růstovým trhem, většina smartphonů tamních uživatelů totiž běží na jeho ekosystému (Android). Firma ovšem v zemi čelí řadě podnikatelských a regulačních překážek. Stala se například terčem různých stížností na porušování pravidel hospodářské soutěže, včetně obvinění ze zneužívání dominantní pozice operačního systému Android na trhu.

Nový motor pro svůj růst by z Indie chtěly učinit i další globální podniky, včetně americké technologické společnosti Apple, která do Indie přesouvá produkci z Číny. První smartphone Applu vyráběný v Indii byl iPhone SE z roku 2016. Podle odhadů výzkumné společnosti Counterpoint by se měl podíl iPhonů na indickém trhu se smartphony ve druhé polovině letošního roku zvýšit na sedm procent z pěti procent v prvním pololetí.