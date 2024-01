Paradox. Nové Pixely jsou v Česku levnější než oficiálně u Googlu

Pixely od Googlu se v Česku sice prodávají už několik let, ale bez oficiálního požehnání Googlu. To také často znamenalo, že oproti trhům, kde Google své smarthpony prodává, tu byly jeho telefony k dostání s určitou přirážkou. U aktuální, osmé generace to ovšem neplatí, paradoxně jsou v Česku i u velkých prodejců levnější než oficiálně u Googlu. To může mimochodem naznačovat i to, že velcí prodejci se potřebují telefonů z určitého důvodu zbavit. Jeden nás napadá.

Oficiální cena nových pixelů třeba v sousedním Německu začíná u modelu Pixel 8 na částce 799 eur, model Pixel 8 Pro stojí nejméně 1 099 eur. To jsou ceny za modely se 128 GB paměti, za 256GB verzi zaplatí zájemci o 60 eur navíc. To tedy znamená, že Pixel 8 stojí v přepočtu asi 19 900 nebo 21 400 korun, Pixel 8 Pro pak lehce přes 27 300 nebo 28 800 korun. Za běžných okolností by české ceny v místních e-shopech byly asi o 10 % vyšší s tím, že postupem času se s oficiální cenou sbližují, ale vesměs pod ni neklesnou.

Jenže v případě „osmičkových“ pixelů je to jinak. Levněji než oficiálně je koupíte i v obřích e-shopech. Ten největší, Alza.cz, má Pixel 8 už za 17 990 korun, verze s 256 GB paměti vyjde na 19 990 korun. Verze s větší pamětí tedy v Česku stojí tolik, co u sousedů v Německu varianta s nižší kapacitou. A u typu Pixel 8 Pro je to podobné: základní provedení Alza prodává za 24 990 korun, tedy o 2 300 korun levněji, než kolik stojí v oficiálním Google obchodě. Varianta s 256 GB paměti stojí 28 990 korun, což je téměř shodně jako u sousedů. Pixel 8 Pro existuje i ve verzi s 512 GB paměti, ta v Německu vyjde na 1 299 eur, tedy asi 32 300 korun. Alza ji ale nabízí za 31 990 korun.

Jak je přitom obvyklé, i z velkých prodejců Alza není tím nejlevnějším, vsází totiž na svou sílu největšího prodejce. Takže třeba menší Mironet láká na základní Pixel 8 už za 16 881 korun a Pixel 8 Pro už za 22 834 korun. Na serveru Heureka.cz pak najdeme modely Pixel 8 za cenu už od necelých šestnácti tisíc korun, ale to jde o menší a často lokální prodejce.

Ti pixely nabízeli i v minulých letech a často také levněji než velcí prodejci i oficiální zahraniční distribuce. Nižší cena je pro ně cesta, jak se vůči velkým zavedeným e-shopům prosadit, a tak se těmto cenám divit nemůžeme. Ale jak je tedy možné, že tentokrát jsou pixely levnější i u velkých e-shopů? Inu, oficiálně nic nevíme a jde o čirou spekulaci. Nicméně velcí prodejci mohou mít informaci o tom, že na náš trh Google s telefony vstoupí oficiálně.

Pak by to, že teď vyprodávají skladové zásoby nakoupené kdesi v zahraničí, dávalo smysl. Potřebují se jich zbavit, aby pak stejné smartphony mohli naskladnit z oficiální distribuce. Tentokrát nejspíš už i za oficiální cenu. Signály, že by přitom Google mohl své smartphony v Česku oficiálně uvést, se objevily už v minulosti: u modelů řady 7 třeba s aktualizací zprovoznil u českých operátorů 5G, které bylo zakázané, pro české zákazníky také zpřístupnil některé služby, které dříve dostupné nebyly.