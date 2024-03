Smartphonům od Googlu raketově rostou prodeje tam, kde kraluje Apple

Pixely jsou jedněmi z nejlepších smartphonů s operačním systémem Android. Není se čemu divit, když je vyrábí přímo autor systému, společnost Google. Jejich prodeje ale nejsou na tak povedené smartphony dosud vysoké. Na vině může být prozatím stále omezená dostupnost, třeba v Česku zatím oficiálně dostupné nejsou, i když to by se letos mělo změnit.

Dobrým znamením pro Google může být zpráva analytické společnosti IDC. Podle ní vyrostly meziroční prodeje pixelů v Japonsku o neuvěřitelných 527 procent. Přesná prodejní čísla však IDC nezveřejňuje.

Japonský trh je prozatím plně v moci konkurenčních iPhonů od Applu. Těm loni patřil podíl na trhu vycházejícího slunce 51,9 procenta. Dřív měl Apple podíl na japonském trhu ještě větší, uvedených necelých 52 procent platí po meziročním šestiprocentním poklesu.

To pixely vyrostly v Japonsku z mizivého tržního podílu jeden a půl procenta v roce 2022 na loňských 10,7 procenta. To je obrovský skok, který může být zapříčiněn zařazením pixelů do nabídky dominantního japonského operátora NTT Docomo.

Japonský trh je celkově dost svébytný, nepočítaje dominanci Applu. Mimo lokálních značek, jako je Sharp nebo Kyocera, má z Evropě známých výrobců v Japonsku slušný tržní podíl pouze Samsung. Ale ten drží pouze 6,3 procenta trhu. Navíc jeho prodeje meziročně poklesly o zásadních 39 procent.

Za zmínku stojí ještě Lenovo, které prodává smartphony pod značkou Motorola. V Japonsku mělo Lenovo loni tržní podíl 5,4 procenta. Ovšem značce se loni také nedařilo, prodeje se propadly o 56 procent.

Pixely tak šly proti zbytku trhu, značka výrazně posílila. Za loňský rok byl Google trojkou japonského trhu se ztrátou pouhých dvou desetin procenta za Kyocerou. Pokud zájem o Pixely bude nadále silný, tak by se už letos mohl stát Google dvojkou japonského trhu. Což by bylo dost výjimečné – na podobné mety Google jinde ve světě myslet nemůže, a to včetně domácího, amerického trhu.