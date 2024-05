Nové Sony Xperia 1 VI se chce zalíbit masám. Mění proto nejen proporce

Sony se u svých smartphonů drží už roky zajetého receptu. Firma se prezentuje jako výrobce chytrých telefonů pro kreativní lidi a tvůrce obsahu a z toho důvodu u nich dlouhé roky zachovává některé vlastnosti. K těm patří třeba displeje bez výřezů, celkově minimalistický design, který ladí k dalším zařízením od Sony, sluchátkový jack i některá další specifika. A řada z nich zůstává u nových modelů Xperia 1 VI a levnějšího typu Xperia 10 VI nezměněna.

Ovšem v několika ohledech je zejména nová Xperia 1 VI pro značku revoluční. Sony totiž vyslyšelo některé kritické hlasy a udělalo u tohoto špičkového modelu možná docela nečekané změny. Důvodem je fakt, že špičkové „jedničkové“ xperie nejsou jen smartphony, které by oslovovaly pouze věrné zákazníky Sony. Tyto typy se totiž perou i o ty uživatele, kteří si kupují špičkové samsungy, iPhony, pixely a další top smartphony. Jenže dosud většinou modely Xperia prohrávaly, a to právě kvůli některým specifikům, která z nich dělala zajímavou volbu pro „experty“, ale už o něco méně lákavou pro širší publikum.

Snaha zalíbit se

To chce právě Xperia 1 VI změnit. Prakticky všechny změny, které u telefonu u Sony udělali, reagují na připomínky a kritiku širší veřejnosti. Tou asi nejdůležitější změnou je tedy fakt, že Xperia 1 VI opouští formát displeje, kterého se modely jedničkové řady držely od první generace. Namísto displeje s poměrem stran 21:9 má teď Xperia 1 VI panel s mnohem tradičnějším poměrem stran 19,5:9. Možná to nezní jako kdovíjaký rozdíl, nicméně Xperia 1 VI je teď z hlediska schopností zobrazit různý obsah trochu univerzálnější.

Sony přiznává, že nový poměr stran je vhodnější k zobrazení obsahu na sociálních sítích a dalších oblíbených platformách, zatímco předchozí poměr byl ideální pro „kinofilmový“ formát videa, který ovšem ve skutečnosti šel využít jen někdy. Takže teď budou mít filmy přehrávané s poměrem stran 21:9 na displeji v orientaci na šířku nahoře a dole malý rámeček, nicméně mnohem výraznější rámečky zmizí, nebo se zmenší u spousty videí na platformách jako YouTube i v řadě oblíbených aplikací.

Sony Xperia 1 VI

V rámci změn přišel displej i o své jedinečné 4K rozlišení. To pokleslo na klasické Full HD+, což ovšem Sony zdůvodňuje výhodami v oblasti výdrže baterie, která je pro běžného uživatele důležitější než rozlišení, které displej opět dovedl využít jen někdy. Výdrž baterie s kapacitou 5 000 mAh má v praxi dosahovat dvou dnů a Sony slibuje i její dlouhou životnost díky adaptivnímu nabíjení a dalším chytrým řešením. Nový AMOLED panel je také o 50 % jasnější než u předchůdce. Přitom stále nemá žádné výřezy, takže tu jsou znatelné rámečky nad a pod displejem – a díky tomu se zase proporce telefonu vlastně nezměnily tak dramaticky, jak by změna poměru stran napovídala. Videa má telefon zvládnout nonstop přehrávat až 36 hodin.

Změnou, která znamená větší přívětivost pro širší publikum, prochází také oblast fotografování. Fotoaparát sice vychází z toho u předchozího modelu 1 V, takže má třeba hlavní čip s rozlišením 48 megapixelů, ovšem toto rozlišení dovede lépe využít – umí v něm skutečně fotit a lépe řeší spojování pixelů. Zůstává tu širokoúhlý foťák s rozlišením 12 megapixelů a také optický zoom, který má Sony od minulé generace plynulý. Tentokrát však u Sony vylepšili rozsah zoomu, takže nabízí 3,5násobné až 7,1násobné optické přiblížení, uživatel může zvolit kteroukoli hodnotu přiblížení mezi těmito dvěma. U předchozí generace bylo přiblížení maximálně 5,2násobné a rozsah zoomu nám tak přišel malý. Teleobjektiv má také výrazně vylepšené ostření. A díky obecně zlepšenému ostření slibuje Sony i skvělé makro snímky, Xperia 1 VI umí zaostřit na předměty už čtyři centimetry od objektivu.

Sony Xperia 1 VI

U Sony také kapitulovali na svou strategii spousty aplikací, které mohli uživatelé k focení používat. Uživatelské prostředí některých aplikací nebo režimů sice vycházelo z toho, které znají uživatelé fotoaparátů Sony Alpha, ale pro běžného uživatele nemuselo být vždy přívětivé. Teď je tu jedna aplikace se zjednodušeným prostředím, která přitom v sobě kombinuje všechny funkce předchozích aplikací Photo, Photo Pro, Video Pro a Cinema Pro.

Tedy bude kombinovat – profesionální možnosti natáčení videa telefony nejspíš dostanou až s příchodem nového Androidu 15 později v průběhu letošního roku. Ovládání aplikace více odpovídá tomu, na co jsou zvyklí uživatelé konkurenčních platforem, o specifické fotografické funkce přitom pokročilí uživatelé nepřijdou. Sony také propaguje různé kreativní režimy focení, špičkové schopnosti ostření a sledování subjektů nebo využití AI pro vylepšení expozice a vyvážení bílé. Lepší má být i funkce HDR, kterou Sony u předchozích generací trochu zanedbávalo, firma slibuje i vylepšené focení v noci. Vypadá to, že tedy u Sony konečně do telefonu zakomponovali funkce, na které jsou opět zvyklí uživatelé konkurenčních smartphonů už nějakou dobu. Jsme zvědavi, jak to bude vypadat v praxi.

Stále trochu svá

Xperia 1 VI i přes tyto změny, které mají telefon udělat přívětivější pro běžné uživatele, zůstává zároveň i dostatečně svá. Ale tak, aby to masám nevadilo. Je tu tedy stále onen elegantní až industriální design, možnost využívat telefon jako monitor pro fotoaparáty a kamery Sony, nebo špičkové audio funkce, včetně nového čipu, který se stará o reprodukci hudby a výstup skrze 3,5mm jack. Zůstává tu i fyzické tlačítko spouště.

Sony Xperia 1 VI

Telefon také dostal další vylepšení, která ocení všichni uživatelé. Je tu samozřejmě nový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, o chlazení se poprvé u sony stará speciální chladič s odpařovací komorou. Telefon nadále disponuje odolností podle IP68, tloušťka je přitom příjemných 8,2 mm a hmotnost jen 192 gramy, to je mezi vlajkovými loďmi až nezvykle málo. Vpředu je sklo Gorilla Glass Victus 2, vzadu starší Gorilla Glass Victus. Samozřejmostí jsou i další špičkové funkce. Sony bude tuto nadupanou novinku prodávat ve třech barvách (černá, bílá a khaki zelená). Prodej odstartuje v polovině června za 34 990 korun. Zájem na počátku prodeje má podpořit nabídka sluchátek WH-1000XM5 v hodnotě 9 990 korun jako bonus přidávaný zdarma.

Dostupnější se mění méně

Druhou novinkou, kterou Sony představilo, je levnější model Xperia 10 VI. Ten oproti předchůdci vlastně tolik změn nedostal, zůstává tak například u poměru stran 21:9. Chce však být nečekaně kompaktním, lehkým a příjemným smartphonem. Sony se chlubí hmotností pouze 164 gramy. I v tomto kompaktním balení slibuje praktickou dvoudenní výdrž baterie, ta má opět kapacitu 5 000 mAh. Upgradem oproti předchozí generaci je třeba procesor Snapdragon 6 Gen 1, zůstávají věci jako 3,5mm jack nebo slot na SIM dostupný bez speciálního nástroje.

Praktická má být odolnost, opět telefon plní specifikaci IP68, displej kryje sklo Gorilla Glass Victus. Displej má úhlopříčku 6,1 palce a jde o OLED panel. Vylepšením prošly i fotoaparáty, kde jsme opět zvědavi spíš na praktický než papírový posun. Xperia 10 VI má stále dva objektivy, ale Sony inzeruje tři ohniskové vzdálenosti. K širokoúhlému foťáku a hlavnímu fotoaparátu přidává možnost dvojnásobného zoomu – ten ale nejspíš vychází z vylepšených možností spojování pixelů než hardwarového řešení, i když to Sony dále nijak nespecifikuje. Hlavní fotoaparát má optickou stabilizaci obrazu.

Xperia 10 VI bude ve střední třídě zajímavou volbou i z hlediska ceny. Prodávat se bude od poloviny června ve třech barvách (modrá, černá, bílá) za 9 990 korun a v úvodu k tomu zákazníci mohou získat sluchátka WH-CH520 v hodnotě 1 090 korun zdarma.