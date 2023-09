Drahá a svébytná špička, teď trochu víc než ostatní. Test Sony Xperia 1 V

Už řadu let má Sony svou poměrně jasnou a docela utkvělou představu o tom, jak mají špičkové smartphony vypadat. A upřímně, není to zrovna představa, která by se shodovala s vkusem většiny zákazníků. Sony to ovšem očividně nevadí, jde nadále vlastní cestou a své fanoušky si jeho špičkové modely Xperia 1 rozhodně najdou. A po právu, mají totiž řadu předností.

Ale také vlastně stále ty samé nedostatky, které u Sony musíme brát spíš prostě jako vlastnosti – značka s nimi jednoduše dlouhodobě nic nedělá, protože „to takto chtěla“. Zdálo se však, že u letošního modelu Xperia 1 V přeci jenom v Sony trochu prolomili ledy. Hlavní fotoaparát se po letech lpění na 12Mpix rozlišení vydal cestou rozlišení vyššího (v zásadě je to 48 megapixelů, víc podrobností zmíníme později) s tím, že fotoaparát tentokrát víc zapojuje softwarová kouzla, která tolik pomáhají zdokonalovat snímky u konkurence.

Jenže v Sony i tuto disciplínu pojali tak nějak po svém – to v lepším případě – nebo se prostě ukazuje, že softwarovou práci s fotkami nezvládají. Ale kdo ví, třeba prostě jen jdou postupnou cestou a výraznější posun v kvalitě fotek přijde až příští rok, až se s novou konfigurací foťáku naučí inženýři v Sony lépe zacházet. Celkově na nás totiž Xperia 1 V působí jako telefon, kterým vlastně už loni měla být Xperia 1 IV. To rozhodně neznamená, že je to špatný kousek, ale Sony by prostě neuškodilo víc naslouchat názorům a potřebám širší veřejnosti. Obzvlášť u toho fotoaparátu.