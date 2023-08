Malý a lehký smartphone, co dává smysl. Test Sony Xperie 10 V

Loňská Xperia 10 IV stála v době uvedení na trh 12 499 korun a i teď je její oficiální cena 9 999 korun, i když jde samozřejmě sehnat levněji. Letošní nástupce Xperia 10 V přichází na trh s cenou 10 999 korun, je tedy na startu o 1 500 korun levnější a zároveň je v aktuálním srovnání jen o tisícikorunu dražší než předchůdce. A to už samo o sobě zní zajímavě. I když jsou změny oproti loňskému modelu ve většině případů kosmetické, posun v oblasti foťáku a celková suma zlepšení znamenají, že letošní model je i v nabité konkurenci podstatně zajímavější než ten loňský.

Zajímavá je Xperia 10 V i z jiného pohledu: je to jeden z mála skutečně kompaktních smartphonů na trhu, i ve střední třídě, kam patří, totiž dnes naprosto dominují velké displeje s úhlopříčkou 6,5 a více palců. Sony se dokonce chlubí tím, že je to nejlehčí šestipalcový smartphone s podporou 5G sítí, a to tu přitom došlo oproti předchozímu modelu (ten tento primát měl držet doteď) k mírnému růstu rozměrů. Kdo chce malý a lehký smartphone za ne úplně vysokou cenu, moc jiných možností skutečně nemá.

Jak moc je malá?

Na poměry moderních smartphonů až nečekaně. Míry telefonu jsou 155 × 68 × 8,3 mm, tloušťka je tedy stejná jako u loňského modelu, na výšku je novinka o 2 mm větší a na šířku o jeden. Důvodem pro tento mírný nárůst rozměrů je nárůst úhlopříčky displeje ze 6 na 6,1 palce. Upřímně, zrovna tuto změnu si mohli v Sony klidně i odpustit, displej je stále typu OLED s rozlišením 2 520 × 1 080 pixelů a obecně svými parametry nepřekvapí a neurazí. V celé produkci nadále displej vyniká tím, že nemá žádné výřezy ani průřezy, je to hezký rovný panel s pro Sony typickým (ale jinak vcelku atypickým) poměrem stran 21:9. Proč k malému nárůstu úhlopříčky a rozměrů došlo, není jasné, může za tím být však třeba ochota či schopnost dodavatele takové displeje vůbec dodávat.

Nic to nemění na tom, že je Xperia 10 V opravdu malý smartphone, v ruce nejspíš nárůst rozměrů nepoznáte. A také je to hodně lehký smartphone, pokles hmotnosti o 2 gramy sice opět nejspíš v ruce nikdo přímo nerozpozná, ale 159 gramů je skutečně příjemně nízká hodnota. Ve střední třídě najdeme z kompaktních kousků jen několik. Třeba Pixel 7a (152 × 72,9 × 9 mm, 193,5 g), starší Pixel 6a (152,2 × 71,8 × 8,9 mm, 178 g) nebo třeba výprodejovou někdejší špičku Asus Zenfone 8 (148 × 68,5 × 8,9 mm, 169 g).

Plusy a minusy Proč koupit? Opravdu malé rozměry

Příjemný displej

Příjemné ovládání

Atraktivní barvy Proč nekoupit? Starší procesor a nižší výkon

Spíš jen průměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 10 999 Kč

Xperia 10 V se v této konkurenci vymyká nejen zmíněným displejem bez rušivých prvků, ale také minimalistickým designem s jednoduchými tvary a jednolitými linkami. Rám telefonu i záda jsou z plastu, ale rám působí skutečně bytelným dojmem a celkové zpracování je výtečné. Xperia 10 V se opravdu moc příjemně drží v ruce. A i když tu nejsou žádné prvky, které by zajišťovaly pevnější úchop (tělo je poměrně hladké), nijak zásadně v ruce telefon neklouže.

I tak se ale bude hodit nějaký ten obal: v balení ho rozhodně nenajdete (tam není ani nabíječka a kabel), bude potřeba ho dokoupit. Podle všeho však má Sony v zásobě kryty a pouzdra, která ladí s barvami, ve kterých se telefon prodává: černá, bílá, zelená a fialová. Ačkoli se vzhled telefonu oproti loňskému modelu v zásadě nezměnil, vzhledem k mírně odlišným rozměrům bude na novinku potřeba nové pouzdro, ta původní pasovat nebudou.

Jaká je v tom těle vlastně výbava?

V mnohém v podstatě stejná, jako loni. Změnil se již zmíněný displej, ale třeba procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G tu zůstal, standardem je nadále 6 GB RAM a 128 GB vnitřní paměti, kterou jde rozšířit kartami microSD. I malá Xperia 10 V si ponechává sluchátkový jack. Zůstává i odolnost vůči vodě a prachu podle IP68. Příjemným detailem je podpora eSIM.

Baterie zůstává u kapacity 5 000 mAh a vzhledem k tomu, že je tu shodný hardware, jen standardně s Androidem 13 namísto starší dvanáctky, nelze očekávat žádné výrazné změny ve výdrži baterie. Ta je ovšem velmi dobrá, vzhledem k tak malému tělu, dva dny na jedno nabití tady nemusí vůbec být žádnou zásadní výjimkou.

Výraznější změnu najdeme u fotoaparátu. Podobně jako u „dospělé“ Xperie 1 V totiž Sony i u menšího a levnějšího modelu sáhlo premiérově po čipu s větším než dvanáctimegapixelovým rozlišením. Hlavní foťák tu má rozlišení 48 megapixelů, čip je fyzicky trochu větší než u předchůdce, světelnost f/1.8 a optická stabilizace obrazu zůstávají. Zůstává i sestava osmimegapixelových doplňkových fotoaparátů, širokoúhlý a dvojnásobný zoom.

A jak tedy fotí?

Posun tu určitě je a snímky rozhodně nejsou na danou kategorii špatné. Na druhou stranu se Xperia 10 V pohybuje přesně v teritoriu Pixelu 7a a na něj v kvalitě snímků nemá ani náhodou. Na druhou stranu příliš důvodů ke stížnostem tu také nevidíme. Zdá se nám, že menší a levnější model se naučil s množstvím megapixelů navíc, ze kterých stejně skládá dvanáctimegapixelové snímky, jak je dnes obvyklé, pracovat snad i lépe než „velká“ Xperia 1 V. Ne že by snímky byly kvalitativně lepší, na to je rozdíl v použitém hardwaru moc výrazný. Ale výkony Xperie 10 V na nás působí konzistentnějším dojmem.

Snímky v exteriéru: širokoúhlý a hlavní objektiv, 2× zoom a ukázka makra

V dobrém světle není moc co řešit a telefon slušně zvládá kontrasty, i když někdy jsou stíny hodně tmavé. V trochu se zhoršujících podmínkách je vidět, jak nastupuje šum a různá snaha o vyladění snímku, která nakonec znamená ztrátu detailů. Obzvlášť citelné to je pak u širokoúhlého foťáku a zoomu, tam se projevuje i nedostatek pixelů, prostor pro velká softwarová kouzla tu není.

Noční snímky v interiéru, nahoře s umělým osvětlením, dole s bleskem

Když nastoupí tma, může se nově Xperia 10 V opřít o noční režim. Za pozornost stojí fakt, že zatímco u špičkové Xperie 1 V nejde noční režim aktivovat ručně „natvrdo“ a je potřeba spoléhat na jeho aktivaci automatikou, u levnějšího modelu to jde. Takže třeba i v trochu horším světle se dá zkusit si nočním režimem pomoct (a někdy to skutečně ku prospěchu je).

Noční snímky v exteriéru na noční režim

Noční režim představuje oproti předchozímu modelu posun vpřed, ale že by bylo na místě kdovíjak jásat, to rozhodně říci nemůžeme. Snímky dovedou být solidní, ale pořídit ostrý snímek i u hlavního foťáku není úplně snadné, u dvojnásobného zoomu je to pak nemožné. V úplné tmě má Xperia 10 V určité náznaky snahy o vykreslení scény, nicméně stín své cenové kategorie nepřekročí a třeba Pixelu 7a konkurovat nemůže ani náhodou. Klasické noční scény ve městě však mohou vypadat docela dobře, když se podaří ostrý snímek. Za tristní pak považujeme výkon blesku, i v místnosti na metrovou vzdálenost toho moc neosvětlí – nebo tedy toho foťák moc nezachytí, snímky jsou tmavé a se zvláštními odlesky.

Mám si ji pořídit?

Jestli hledáte kompaktní a slušně vybavený smartphone, který bude dobře fungovat a nemá zásadní nedostatky, je Xperia 10 V vlastně poněkud překvapivě dobrou volbou. Proč překvapivě? Protože u starších malých modelů Sony střední třídy jsme si to nemysleli, a to z několika důvodů: jejich cena byla typicky vyšší a výbava v porovnání s konkurenty nijak oslnivá. Letos se toho sice u Xperie 10 V oproti předchůdkyni moc nezměnilo, ale i ten malý posun v kombinaci se zlepšením fotoaparátu a snížením ceny má velmi zajímavý efekt. Konkurence mezitím totiž spíš podražila a rázem je Xperia 10 V vcelku zajímavým kouskem střední třídy, byť uznáváme, že postarší Snapdragon 695 nemusí budit úplně nadšení a že cena 10 999 korun stále patří vzhledem k výbavě k těm spíš mírně vyšším.

Jenže když chcete malý smartphone, co skvěle padne do ruky, tak vlastně moc na výběr není. Je tu již zmiňovaný Pixel 7a, který u nás vyjde asi na 12 tisíc a v mnohém je to lepší volba, ale nepadne tak dobře do ruky a má výrazně menší baterii. Nebo starší Pixel 6a, co bude mít pořád víc výkonu než xperia a bude i lépe fotit, ale zase tak nepadne do ruky. Ten ovšem stojí lákavých 8 990 korun. Výprodejový dva roky starý Zenfone 8 se Snapdragonem 888 pořídíte už asi za deset tisíc, i to je hodně lákavá volba, jenže třeba s otazníkem ohledně podpory aktualizací. No a pak jsou tu starší iPhony: miniaturní 13 mini i ještě starší, ale trochu větší iPhone 12 pořídíte už za něco víc než 16 500 korun – ale to už je dost velký cenový skok. Do 17 tisíc se vejdete také u loňského Samsungu Galaxy S22, u něj navíc nejspíš dostanete nějakou další slevu. I tak bude pořád o dost dražší než sony.