Operátoři zahušťují pokrytí Česka signálem 5G. Máte ho doma? Podívejte se

Zpočátku to byl nesmělý start, nicméně ani co se dostupnosti zařízení s podporou 5G týče, to nebylo zpočátku nikterak slavné. Takové přístroje byly spíše výjimkou, a to i v prémiové třídě. Nicméně podpora 5G se od té doby stala standardem i ve střední třídě. S širší dostupností adekvátních zařízení pak zčásti souvisí i rozvoj samotných 5G sítí.