O2 překvapilo. Výhodnější roamingová data v Česku nenajdete

Dvojici roamingových datových balíčků Top Svět Extra od O2 si budou zákazníci O2 cestující do států mimo Evropskou unii moci aktivovat od soboty 1. června. Balíčky budou k dispozici ve více než 60 zemích světa (viz fotografie níže), které podle operátora pokrývají 85 % jeho zákazníků mimo zónu EU. Aktivovat půjdou i třeba v Turecku, Egyptě či USA, tedy zemích řadících se mezi nejnavštěvovanější turistické destinace loňského léta.

Měsíční balíčky nabídnou jeden nebo pět gigabajtů dat. Balíček Top Svět Extra 1 GB vyjde na 299 Kč, za pětigigabajtový si pak O2 naúčtuje o stokorunu více, tedy 399 korun. V obou případech je to výrazně méně, než na kolik by zákazníka patřičný datový objem vyšel při běžně účtované sazbě.

O2 totiž do této chvíle žádné podobné zvýhodnění zákazníkům cestujícím mimo Evropskou unii nenabízel. Při standardní sazbě 3,90 Kč za 1 MB tak spotřeba jednoho gigabajtu dat (1 024 MB) vyšla na 3 994 korun. S příslušným balíčkem tak zákazník ušetří 3 695 korun. U vyššího balíčku je rozdíl ještě výraznější, při běžné sazbě by spotřeba 5 GB dat vyšla na téměř 20 tisíc korun, s ním však jen 399 Kč. Dodejme, že pro ochranu zákazníka operátor standardně při spotřebě dat nad 1 000 Kč posílá informační textovku.

Roamingové datové balíčky Top Svět Extra od operátora O2

Balíčky Top Svět Extra si může zákazník aktivovat v aplikaci Moje O2 nebo odesláním SMS. Platnost je 30 dní od objednání. Platnost a aktuální spotřebu zákazníci uvidí v aplikaci Moje O2, kde si mohou v případě potřeby kdykoliv snadno přikoupit další balíček. S jedním balíčkem lze navíc během 30 dní procestovat hned několik zemí.

O2 však oba tyto roamingové datové balíčky nabízí jen dočasně, a to konkrétně do 30. září. O tom, zda je zařadí do stále nabídky, se rozhodne až na základě zpětné vazby od zákazníků.

Výhodnější než konkurence a téměř srovnatelné s eSIM

O2 není prvním tuzemským operátorem, který do své nabídky zahrnul roamingové datové balíčky pro země mimo EU. Dlouhodobě je nabízí T-Mobile, letos v dubnu nově představené balíčky pak přinesly výrazně snížení nákladů za mobilní data v roamingu mimo Evropskou unii. Zákazníci T-Mobilu mají k dispozici balíček s 1 nebo 2 GB dat. Ceny nejsou ovšem jednotné, liší se v závislosti na tom, do které ze třech datových zón příslušná země spadá.

Balíček s 1 GB dat tak může vyjít na jen 199 Kč, ale i na 699 Kč. Třeba v Turecku či USA platí nejnižší cena (obě země spadají do datové zóny A), avšak v Egyptě spadajícím do zóny B však už zákazníci T-Mobilu zaplatí 259 Kč. Navíc oproti nabídce O2 je jednogigabajtový roamingový balíček T-Mobilu na týdenní bázi.

Na měsíční je až vyšší s dvojnásobnou porcí dat (2 GB). Za něj si ovšem T-Mobile řekne o minimálně 379 korun (v zóně C si účtuje 1 279 Kč). To je o jen 20 korun méně, než kolik si O2 účtuje za balíček s 2,5násobně větší datovou porcí. Dražší balíček O2 je tak v současnosti nejvýhodnějším roamingovým datovým balíčkem v Česku.

Ale jak si nabídka O2 stojí ve srovnání s nabídkou místních eSIM? Není pochyb, že právě na jejich stále větší rozšířenost tuzemští operátoři svými balíčky reagují. V případě eSIM však záleží na cílové destinaci.

Například v Turecku lze přes službu Airalo získat 5 GB dat s měsíční platností za 12 dolarů, tedy v přepočtu 274 Kč. Tedy o zhruba 120 korun výhodněji oproti datově srovnatelnému balíčku O2. Nicméně v Egyptě se při využití nabídky místní eSIM náklady vyšplhají na 26,50 dolarů, což je v přepočtu zhruba 605 korun. V této zemi je tak balíček od O2 výhodnější volbou, zákazník uspoří více než 200 korun. Namátkou třeba v Tunisku místní eSIM vyjde na 14 dolarů (320 Kč) a v USA pak na 16 dolarů (necelých 370 Kč). V obou případech tak využití nabídky O2 vyjde dráže, nicméně třeba v případě USA už není cenový rozdíl tak výrazný.

Pro mnohé zákazníky je však datový balíček jednodušší volbou a rozdíly v řádu desetikorun nebudou hrát roli. Problém může být i v telefonu majitele, bez podpory eSIM je služba jen obtížně dostupná s pomocí emulátoru eSIM. A ten je poměrně drahý.