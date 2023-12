Váš příští iPhone už nebude Made in China. Apple diverzifikuje výrobu

Podle portálu Wall Street Journal se má v Indii vyrobit v několika příštích letech zhruba 50 milionů iPhonů. Poté má následovat navýšení produkce o desítky milionů kusů každý rok.

V Indii otevře svoji továrnu nejvýznamnější smluvní výrobce Applu, tchajwanský Foxconn. Nebude však jediný. Podle agentury Bloomberg chce tamní konglomerát Tata otevřít největší montážní továrnu na iPhony. Továrna Foxconnu má mít roční kapacitu 20 milionů přístrojů, převážně iPhonů, ale produkovat bude i jiné zboží.

Tata už v Indii iPhony pro Apple vyrábí, když převzal montážní závod od společnosti Wistron zkraje roku. Spolupráce s konglomerátem Tata je širší, když ve spolupráci s touto společností Apple otevře 100 obchodů po celé Indii. Kapacita výrobních závodů Taty by měla být přes 30 milionů kusů telefonů.

Zatím velká část v Indii vyrobených iPhonů končila na domácím trhu nebo v regionu. S novými výrobními závody se však počítá pro export do celého světa a především k rozšíření výrobního programu na celý sortiment iPhonů. Zatím indické továrny vyráběly především levnější modely SE a některé výprodejové typy.

Spolu s výrobními závody se do Indie stěhují i výrobci komponentů. Indie se celkově stává velmi exponovaným místem pro výrobce elektroniky, ale také pro jejich vývojová centra. Výhodou jsou nižší náklady než v Číně a také eliminace závislosti na jedné zemi.

Z Číny se už dříve odstěhoval Samsung, který převedl většinu výroby do Vietnamu. Výrobní závody má i jinde, ale většina přístrojů pro evropský trh je právě z Vietnamu. Tam otvírají výrobu i čínské značky, ještě výraznější je to v Indii. V jejich případě je to však primárně kvůli zásobování domácího trhu a celním a daňovým záležitostem.