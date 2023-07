Takový samsung by byl prodejním hitem. Je made in India

Emková řada Samsungu tradičně nabízí lepší poměr ceny a výkonu oproti modelům řady Galaxy A. Ústupky jsou obvykle poměrně malé, emkové telefony mají obyčejnější kryty a sem tam chybí nějaké drobnosti. Modely řady M se tradičně prodávají i v Evropě, ale třeba tento rok Samsung žádný letošní model této řady na českém trhu neprodává. V nabídce jsou jen tři loňské modely.

Je možné, že to souvisí s převedením výroby řady Galaxy M do Indie, kde je její nabídka nejširší. Nejnovějším přírůstkem je model M34, který je již podle označení alternativou modelu A34. Ten se prodává po celém světě, v Česku základní varianta stojí necelých 8 tisíc korun. To model M34 je v Indii výrazně levnější, v přepočtu vyjde na 5 tisíc korun, akční cena je pak ještě o 600 korun nižší.

Samozřejmě indické ceny nelze přímo porovnávat s těmi českými. Ale stačí porovnat ceny M34 a A34 v Indii a rozdíl je přes 2 tisíce korun při porovnání základních variant. Což je docela velký rozdíl, přitom samotné telefony se zase tak zásadně neliší. M34 má o něco silnější procesor, ale rozdíl není výrazný. A zbytek výbavy je skoro stejný.

Vlastně příliš se neliší ani design, což je nyní u Samsungu trend. Skoro všechny jeho modely vypadají na první pohled podobně. Kryt je plastový, což je však v této kategorii nižší střední třídy obvyklé. Co naopak úplně obvyklé není, je Super AMOLED displej s úhlopříčkou 6,6 palce a FHD+ rozlišením. Maximální obnovovací frekvence je 120 Hz.

Procesor Exynos 1280 je o něco slabší než Dimensity 1080 v Samsungu A34. Oba telefony podporují 5G a oba mají v základní verzi paměťovou sestavu 6/128 GB. Neliší se ani příplatková sestava 8/256 GB.

Sestava hlavního fotoaparátu obsahuje tři snímače. Hlavní má rozlišení 50 Mpix a fotoaparát je opticky stabilizovaný. Druhý snímač je širokoúhlý s rozlišením 8 Mpix. Posledním je dvoumegapixelové makro. Pro porovnání, model A34 má hlavní snímač s rozlišením 48 Mpix a také s optickou stabilizací. Širokoúhlý snímač je stejný a makro má A34 s rozlišením 5 Mpix.

Baterie má nadprůměrnou kapacitu 6 000 mAh, příbuzný A34 má tradiční 5 000mAh článek. Telefon má jen USB-C konektor, disponuje však NFC a třeba bluetooth má v nejnovější specifikaci 5.3.

Celkově je Samsung Galaxy M34 velmi dobře vybaveným přístrojem, který výrobce nabízí v Indii za velmi atraktivní cenu. A to jak absolutně, tak v porovnání s příbuzným modelem A34, který má v podstatě stejnou výbavu. Jen škoda, že Samsung letošní modely emkové řady do Evropy nedováží.