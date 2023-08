Kam všechny ty Samsungy zmizely? Nabídka je jako noty na buben

Realme, které se na víc než půl roku s novinkami z Evropy stáhlo, nakonec letos představilo pro Evropu čtyři opravdu nové modely a všechny se prodávají na českém trhu. Řadu Realme 10 nepočítáme, tu firma představila už loni, i když se začala prodávat docela nedávno.

A co jednička trhu Samsung? V top modelech jsou venku všechny tradiční modely, celkem jich je pět: trojice modelů řady S23, Z Flip 5 a Z Fold 5. Tady se víc nečekalo, takto staví značka v tomto segmentu portfolio dlouhodobě. Zajímavější je to ve zbytku nabídky. Tu tradičně na českém (evropském) trhu tvoří modely řad A a M.

V případě řady A má Samsung z modelů pro rok 2023, tedy přístroje se čtyřkou na konci, čtyři modely: A04s, A14, A34 a A54. Jenže ten první firma představila už téměř před rokem, v září 2022, a v prodeji je od podzimu. Takže letos Samsung přinesl na trh tři modely z kategorie low-endů a střední třídy. Což je o jeden méně než Realme s výrazně jiným postavením na trhu, o dalších značkách nemluvě. Operovat s loni představeným Samsungem A04s nemá cenu, protože pak bychom museli Realme započítat řadu 10 a výsledek by byl stejný.

Na trhu jsou samozřejmě stále i starší modely značky, některé Samsung prezentuje oficiálně i na svém webu. To jsou loňské modely, dokonce lze narazit i na přístroje modelového roku 2021.

Pak je to řada M. Ta má několik nových modelů pro letošní rok, taktéž to jsou přístroje se čtyřkou na konci. Jenže do Česka se nedostal ani jeden. A pokud navštívíte stránky výrobce, tak z portfolia řada M úplně zmizela, i když ještě nedávno tam Samsung prezentoval alespoň loňské modely. Ty už jsou zřejmě vyprodané a novinky žádné nejsou. Dodejme, že Samsung má i řady F a J, ale ty prodává jen na vybraných trzích mimo Evropu.

V případě řady M letos Samsung představil čtveřici modelů označením i výbavou kopírující řadu A. Tedy modely M04, M14, M34 a M54. V Evropě se neprodávají, přitom to jsou tradičně zajímavě vybavené přístroje za nižší ceny než příbuzné modely řady A. U samotné řady A byl Samsung na novinky skoupý globálně. Vedle u nás prodávaných zmíněných modelů se lokálně prodávají ještě různé varianty modelu A04, většinou zjednodušené kvůli ceně, a někde je k mání i model A24.

Důvod této strategie neznáme. Samsung je sice stále světovou jedničkou, ale na paty mu šlape Apple. Ten každoročně představuje jen tři nové modely, občas přidá čtvrtý v podobě řady SE, ale letos tomu tak nebylo. Je tedy možné, že Samsung razantně očesal portfolio po vzoru Applu. Na druhou stranu, v závěsu jsou čínské značky, které představují desítky modelů ročně. Část je určená jen pro čínský trh, ale i do Evropy se jich dostává docela hodně. Navíc životní cyklus mnoha modelů čínských značek je jen půlroční, takže za rok se na trh dostanou dvě generace.

V portfoliu Samsungu například (už delší dobu) chybí nějaký přístroj vyšší střední třídy (vrcholný model řady A), případně ekonomický model FE řady S, jak tomu bylo dříve. O tom se sice už delší dobu spekuluje, ale zatím to na brzké uvedení na trh nevypadá. Dodejme, že Samsung přímo na svých stránkách prodává model S21 FE, a dokonce i S20 FE. Což jsou v podstatě rok a půl a tři roky staré modely.