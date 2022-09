Samsung představil první model pro rok 2023. Začíná tím nejlevnějším

Samsung otevíral základním přístrojem další modelový rok i loni, kdy v srpnu představil model A03s. Letos to je A04s, tedy telefon té nejnižší třídy v rámci nabídky Samsungu. Trojka na konci patří modelovému roku 2022, čtyřka příštímu roku. I další telefony řady A pro příští rok budou končit čtyřkou, pokud tedy Samsung nevymyslí nějakou změnu.

A pozor, u řady S je počítání jiné, tam mají letošní modely na konci dvojku, příští rok dostanou trojku. Nové číslování totiž začalo v roce 2020, kdy Samsung představil modely řady S20. U áčkové řady začalo nové značení v roce 2019, proto mají telefony v označení náskok.

V Česku se model A03s neprodával, na tuzemském trhu pořídíte model A03, který Samsung představil až letos v lednu. Existuje ještě jedna varianta s označením A03 Core. Ten poslední má nejslabší výbavu, první dva se sice ve výbavě také odlišují, ale těžko hodnotit, který z nich je lepší. Samsung A03 se aktuálně na českém trhu prodává za 3 800 korun.

Jak to bude příští rok, to zatím známo není. V každém případě i v řadě A04 bude sestava stejná jako letos, tedy A04, A04s a A04 Core. Zatím je představený jen model A04s, a to konkrétně pro severoevropské trhy (Švédsko, Norsko). Dostupná zatím novinka není a Samsung neudává ani cenu. Ale v přepočtu by se měla pohybovat pod hranicí 4 tisíc korun.

Samsung A04s má HD+ displej s úhlopříčkou 6,5 palce, což jsou stejné parametry jako u modelu A03s. Novinka má však 90Hz maximální obnovovací frekvenci. Změnil se procesor, místo Mediateku Helio P35 dostala novinka čip z vlastní produkce Samsungu, konkrétně to je tři roky starý procesor Exynos 850. V syntetických testech to jsou v podstatě stejně výkonné čipy.

Paměťových variant bude několik s 3 nebo 4 GB operační paměti a 32, 64 nebo 128 GB uživatelského místa. Nejslabší sestava bude na trhu už docela exotická, tak málo paměti mají obvykle jen ty nejlevnější smartphony, mezi které Samsung nepatří.

Vylepšení se dočkal fotoaparát. Aktuální A03s má tři objektivy s 13Mpix hlavním a dvojicí dvoumegapixelových pro hloubku ostrosti a makro. Novinka má sestavu obdobnou, jen hlavní snímač má rozlišení 50 Mpix. Další výbava zůstává včetně sluchátkového konektoru a 5 000mAh baterie. Podstatné je, že telefon má NFC, kterým mnoho jiných konkurentů v low-endové kategorii nedisponuje. Což je pro Samsung velká výhoda.