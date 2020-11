Špičkový smartphone je trefou do černého. Test Samsung Galaxy S20 FE

Kdo chtěl doposud výkonný Samsung, ale nehodlal za něj utrácet mnohdy i výrazně přes 20 000 korun, musel se spolehnout na modely Galaxy S10 Lite a Note 10 Lite, které přeci jen mají nějaké ty kompromisy ve výbavě a výkonu. Nebo musel sáhnout po některém z výprodejových loňských typů řady S10.

Teď je tu ale nová volba, která podle našeho názoru všechny ty předchozí zastiňuje: výtečný Galaxy S20 FE, který sice k ústupkům sahá, ale podle nás jsou to výhodné ústupky, které vlastně zvyšují praktičnost smartphonu. S cenou začínající na částce 17 000 korun (navíc dostanete do 22. 11. k telefonu boty) to sice není vůbec levný smartphone, ale ve třídě špičkových modelů, jejichž ceny běžně přesahují hranici dvaceti tisíc, patří zcela jistě k těm výhodnějším kouskům.

Ano, jsou tu telefony, které dovedou z hlediska poměru výkon/cena nabídnout ještě o trochu víc, ale je jich málo a Samsung Galaxy S20 FE má nějaké ty trumfy v rukávu.

Jaké trumfy?

Možná je to trochu povrchní, ale podívejte se na tu nabídku barev! Tmavě modrá, fialová, mátově zelená, červená, bílá a oranžová, tedy šest barev, to je v dnešní době nevídaná nabídka. Prakticky každý si vybere S20 FE podle svého vkusu, jsou tu konzervativnější varianty (tmavě modrá vyhoví i těm, kdo běžně touží po černé, bílá je klasika) i výrazná provedení, která na sebe dovedou strhnout pozornost. Barvy podle nás S20 FE sluší a to opravdu hodně, k testu máme k dispozici červené provedení, které je asi nejvýraznější a také oranžovou verzi, která má takový broskvový, možná až trochu pleťový odstín. Podle nás vypadá skvěle.

Barvy jsou důkazem toho, jak lze jednoduše oživit design jinak poměrně fádních telefonů. S20 FE totiž nemá žádné „výstřelky“ jako různá zahnutý displeje a kdovíjaké snahy o odlesky a kresby u krytu, z hlediska konstrukce je to velmi „obyčejný“ smartphone. Je to jeden z kompromisů, ke kterým Samsung sáhl a přitom je v praxi tento kompromis praktický: ono barevné tělo je z polykarbonátu namísto dnes tak obvyklého skla, takže je tu menší hrozba poškození telefonu. Tělo se také zdaleka tak nezapatlává, jako u lesklých skleněných kousků.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design

široká nabídka barev

dobrý poměr výkon/cena

solidní fotoaparát

Proč nekoupit? průměrná čtečka otisků v displeji

rozdíl ve výkonu u 4G a 5G Kdy? V prodeji Za kolik? od 16 990 Kč

V ruce pak působí S20 FE velmi příjemným dojmem, přitom v ruce neklouže. Rozměry 159,8 x 74,5 x 8,4 mm znamenají, že to není malý telefon, ale jsou na danou úhlopříčku obvyklé a Galaxy S20 FE na nás nepůsobí přehnaně přerostle. Kovový rám tomu všemu dodává pevnost a prémiový pocit, jaký od špičkových telefonů očekáváme, takže S20 FE je podle nás z hlediska konstrukce v mnohém ideál: působí odolně (odolnost vůči vodě a prachu podle IP68 nechybí), má klasické pojetí bez výstřelků a přitom umí zaujmout.

A co ty další kompromisy?

Můžeme pokračovat displejem. Kromě toho, že nemá zahnutí po stranách, což bude mnohým uživatelům vyhovovat, je to povedený Super AMOLED panel, který dostal úhlopříčku 6,5 palce a k ní klasičtější rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů. Jemnost 407 pixelů na palec podle nás dostačuje, příjemné je, že nižší rozlišení (oproti dražším typům S20) bude mít pozitivní vliv na výdrž baterie i stálost výkonu třeba ve hrách. Pravda, Samsung také u hardwaru sáhl k dalšímu kompromisu: Galaxy S20 FE má 6 GB RAM, což za řadou špičkových modelů zaostává a i když má moderní top procesor (Exynos 990 nebo Snapdragon 865 – o tom později), není to extrémní výkonné monstrum. Ale výkonu má víc než dost a chybět vám nebude. Ještě zpět k displeji – disponuje obnovovací frekvencí až 120 Hz, takže překreslování je tu krásně jemné.

AMOLED panel také znamená, že tu může být čtečka otisků prstů v displeji. S20 FE ji má, ale vlastně bychom byli docela rádi, kdyby tady Samsung zvolil jiný praktický kompromis, který umí: čtečku v bočním rámu. Čtečka v displeji S20 FE je totiž na náš vkus trochu nízko a nepoužívala se nám úplně komfortně, i její přesnost je podle nás malinko horší, než u čteček v rámu, které mají třeba modely samsungu s ohebným displejem nebo starší Galaxy S10e.

Za určitý kompromis můžeme považovat i 128 GB vnitřní paměti. V prodeji je i varianta s 256 GB, ale ta je k dispozici jen u 5G verze a připlácí se za ni 1 800 korun, což je podle nás zbytečné. Slot na paměťové karty tu nechybí, jen je hybridní: takže si musí uživatel vybrat, jestli telefon bude provozovat se dvěma SIM, nebo s jednou SIM a paměťovkou. Standard eSIM Galaxy S20 FE nepodporuje, ale opět to asi není nic, co by uživatele trápilo.

Mluvili jste o dvou procesorech...

Ano, Galaxy S20 FE je k dispozici ve dvou verzích. Levnější 4G varianta má procesor Exynos 990 od Samsungu, dražší 5G provedení pak disponuje procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Funkčně mezi oběma telefony (kromě podpory 5G) není rozdíl, ale odlišný procesor přeci jen přináší rozdíly ve výkonu. Nejde o kdovíjak zásadní dramata, nicméně zákazníci 5G verze získají za příplatek kromě podpory nových mobilních sítí právě i trochu výkonu navíc. Detailněji se tomu budeme věnovat v samostatném článku, ale napříkald v benchmarku AnTuTu dosahuje 4G varianta skóre okolo 530 000 bodů, zatímco 5G provedení dosáhne na 580 000 bodů. Vede tedy o necelých 10 %. Podobně má 5G verze náskok i z hlediska výdrže baterie, tady opět Snapdragon varianta vede, tentokrát je náskok mezi deseti a dvaceti procenty v závislosti na vytížení.

Jaká je ta výdrž baterie?

I když jsou mezi variantami rozdíly, výdrž můžeme prohlásit za obvyklou. Baterie telefonu má kapacitu 4 500 mAh a náročnější uživatelé budou nabíjet každý den, ti méně nároční se dostanou na dva dny. U 5G verze to bude dosažitelné více s přehledem, telefon dává uživateli trochu větší jistotu. Zaznamenali jsme, že výrazný rozdíl ve spotřebě je třeba při focení, tam je 5G varianta úspornější. Takže kdo hodně fotí, může zvolit tu.

Jinak co se výbavy týče, Samsung tu nezapomněl na nic důležitého. Přes USB-C konektor lze dobíjet až výkonem 25 W, ovšem v balení s telefonem se standardně dodává nabíječka s výkonem maximálně 15 W, takže kdo chce rychlejší nabíjení, musí si připlatit za extra nabíječku. Je tu i bezdrátové dobíjení, to umí opět výkon 15 W. Nechybí ani funkce reverzního bezdrátového dobíjení.

Co fotoaparát, jaký je?

I u foťáku sahá Samsung po kompromisech, na druhou stranu používá prověřená řešení. Takže hlavní snímač má rozlišení 12 megapixelů, jako spousta dřívějších špičkových modelů (řada S10, Galaxy Fold i Z Fold2 a další) a v kombinaci se světelností f/1.8 a optickou stabilizací obrazu odvádí tento fotoaparát opravdu výborné výkony. Na absolutní vrchol to není, ale pro drtivou většinu uživatelů bude tento foťák opravdu dost dobrý a po lepším ani toužit nebudou. Pokud pak budeme Galaxy S20 FE srovnávat z hlediska výkonu foťáku s cenově obdobnou konkurencí, povede si foťák ještě lépe.

Širokoúhlý fotoaparát má rovněž rozlišení 12 megapixelů, světelnost je f/2.2, takže v horším světle kvalita trochu klesá, ale nejde o žádné drama. I širokoúhlý foťák tedy poskytuje velmi dobrou kvalitu snímků. Do třetice je tu zoom. Ten je trojnásobný a čip má osmimegapixelové rozlišení, telefon ale vytváří dvanáctimegapixelové snímky. U zoomu trochu chybí detaily a ostrost, ale opět je podle nás velmi dobře využitelný. Výborně ve všech případech funguje noční režim, je tu všemožná chytrá automatika a nechybí ani možnost plně manuálního ovládání focení. Galaxy S20 FE tak vyhoví i náročným uživatelům – fotografům.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S20 FE je podle nás jedním z nejatraktivnějších smartphonů špičkové kategorie, který přitom nestojí úplný majlant. Oproti základnímu Galaxy S20 je se základní cenou 16 990 korun o šest tisíc korun levnější a zas tak moc toho neztrácí. Model S20+, který má velikostně bližší 6,7palcový displej je pak dokonce o jedenáct tisíc dražší. Jasně, nabídne vyšší rozlišení displeje, elegantní zahnutí, trochu lepší fotoaparát a malinko prémiovější design, ale za ten příplatek to podle nás nestojí. S20 FE je tedy pro tradiční top modely samsungu takový zabiják z vlastních řad.

Otázkou je, zda volit 5G verzi nebo stačí 4G. Ta „obyčejnější“ podle nás úplně stačí, na druhou stranu záleží na konkrétní nabídce. Třítisícový příplatek v běžných obchodech je zbytečný, ale Vodafone vám S20 FE v 5G verzi prodá za 17 201 korun a to je lákavá nabídka.

Velmi dobře si S20 FE vede v porovnání se staršími modely Galaxy S10 Lite a Note 10 Lite. S10 Lite je sice o dva tisíce levnější, ale má trochu menší výkon a podle nás zbytečný makro foťák namísto zoomu, Note 10 Lite ztrácí výkonem výrazněji a je „jen“ o tři tisíce levnější. Má navíc dotykové pero, ale to asi většina zájemců neocení.

A směle se může S20 FE vydat i do souboje s konkurencí mimo vlastní řady. Ano, jak jsme zmiňovali na začátku, jsou tu i přístroje s lepším poměrem výkon/cena. K nejvýhodnějším v tomto ohledu se řadí Xiaomi Mi 10T nebo Pofo F2 Pro, jejichž cena začíná na 13 000 korunách a výbava a její kompromisy v podstatě odpovídají tomu, co nabízí Samsung. Navíc je tu podpora 5G standardem, nemusí se za ni připlácet. Z hlediska čísel jsou to výhodnější kousky, ale u Samsungu mnohé přesvědčí značka nebo třeba nabízené barevné varianty.

K dalším konkurentům se řadí například Asus Zenfone 7, nebo Realme X50 Pro 5G, které stojí 17 000 korun a jsou tedy s S20 FE srovnatelné. Asus boduje zajímavým výklopným foťákem, Realme možná o trochu samozřejmějším výkonem, ale jinak je to o vašich preferencích. Tradiční značky takto agresivní konkurenty nabídnout neumí, je potřeba se podívat po smartphonech trochu jiné kategorie: u LG lze sáhnout třeba po velmi elegantním modelu Velvet, který je k mání už za 13 000 korun, ale má slabší Snapdragon 765G (ale se standardní podporou 5G). Obdobně je na tom Motorola Edge za 13 500 korun. Do stejné kategorie se řadí i nový Google Pixel 5, který má také Snapdragon 765G, u nás je ale vzhledem k neoficiálnímu dovozu ze zahraničí drahý (klidně i dvacet tisíc).