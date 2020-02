První zákazníci nových samsungů dostanou docela drahý dárek

Evropské předobjednávky na kterýkoli ze smartphonů řady S20 nebo ohebný Z Flip budou zahrnovat dárek v podobě sluchátek Galaxy Buds+. Ty se budou samostatně prodávat za 170 eur, tedy asi 4 300 korun. Pokud si stihnete nový smartphone řady S20 zarezervovat do 8. března, ušetříte za sluchátka docela slušné peníze.

Samotné modely mají dorazit na trh 13. března, ovšem loni začal Samsung telefony posílat už o pár dní dřív, takže je možné, že podobná situace nastane i letos. Na kolik peněz vás letošní prémiové novinky vyjdou, odhalil únikář Max Weinbach, který publikoval kompletní britský ceník. Ten by měl odpovídat skutečnosti. Ceny za novinky (celkem jich bude společně s 5G variantami šest) by tak měly být následující:

Samsung Galaxy S20 – 800 liber (asi 23 700 korun)

Samsung Galaxy S20 5G – 875 liber (asi 25 900 korun)

Samsung Galaxy S20+ – 1 000 liber (asi 29 600 korun)

Samsung Galaxy S20+ 5G – 1 075 liber (asi 31 900 korun)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 1 145 liber (asi 33 900 korun)

Samsung Galaxy Z Flip 5G – 1 300 liber (asi 38 500 korun)

Zatímco modely S20 a S20+ budou nabízeny jak ve variantě s podporou pouze 4G sítí, tak v 5G variantě, S20 Ultra a Z Flip budou už výhradně s podporou 5G. Otázkou tak je, které modely se dostanou i na český trh vzhledem k tomu, že je u nás zatím tato vlastnost celkem zbytečná. Třeba loňský model S10+ 5G Samsung také na český trh nedovezl.

Vzhledem k absenci 4G variant si ovšem nemyslíme, že by u nás výrobce jen kvůli tomu neprodával ani model S20 Ultra, ani Z Flip. Budou to tak pravděpodobně jedny z prvních modelů, které budou mít pojistku do budoucna, až jednou v Česku 5G sítě začnou fungovat.

Zatímco o modelech S20 už se ví prakticky vše (víc v článku Galaxy S20 Ultra má být výkonné monstrum, prozrazují poslední úniky), model Z Flip jsme si mohli poprvé v uniklém videu prohlédnout teprve před pár dny (víc v článku Neuhlídali ho. Véčko od Samsungu někdo natočil na video). Od oficiálního odhalení v San Francisku 11. února nás dělí už jen pár dní. Z akce vám samozřejmě přineseme i naše první dojmy z novinek.