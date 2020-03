Samsung vyřešil hlavní bolest foťáku modelů S20. Stahujte aktualizaci

V Česku začaly postupně smartphony Samsung řady Galaxy S20 dostávat novou aktualizaci systému, která přináší významná vylepšení softwaru fotoaparátu. Nejprve se jí dočkali zákazníci přístrojů zakoupených u Vodafonu, od úterý 24. března je pak aktualizace dostupná i pro další stroje zakoupené u ostatních operátorů a na volném trhu.

My jsme aktualizaci vyzkoušeli na špičkovým typu S20 Ultra 5G, u kterého byly nedostatky u fotoaparátu asi nejcitelnější, přičemž zároveň měli od jeho foťáku zákazníci největší očekávání. Aktualizace má velkost lehce přes 368 megabajtů a software telefonu se při ní aktualizuje na verzi G988BXXU1ATCH. Obdobně typy S20 a S20+ získají verzi, která nese za číslem modelu označení FXXU1ATCH. Je možné, že v prvních dnech budete aktualizaci muset vyvolat ručně v nastavení pod položkou Aktualizace softwaru – Stáhnout a instalovat.

Ačkoli v seznamu změn Samsung slibuje různé další opravy stability a vylepšení některých funkcí, zásadní novinkou updatu jsou očekávaná vylepšení fotoaparátu, zejména chování jeho ostření. Další dramatické změny v chování zařízení jsme po aktualizaci zatím nezaznamenali, co se fotoaparátu týče, musíme uznat, že pokrok je tu znatelný.

Samsung velmi výrazně vylepšil chování ostření špičkového Galaxy S20 Ultra, kdy předtím telefon různě „lovil“ ostřící body a zejména na bližší vzdálenost měl velké problémy zaostřit. Jak jsme si vyzkoušeli i v porovnání se starším typem Galaxy S10, ostření teď už funguje dobře a je zhruba stejné jako u staršího modelu s hardwarově méně náročným foťákem.

Zrychlilo se také ukládání snímků pořízených v rozlišení 108 megapixelů – pořád je nelze sekat jeden za druhým, ale prodleva je teď kratší než dvě sekundy, což je vcelku snesitelné a je to momentálně při ukládání takto velkých snímků asi nejlepší výkon na trhu.

Na druhou stranu kýžený update, který opravil základní nedostatek fotoaparátu, zároveň ukazuje, že některé nedostatky má foťák S20 Ultra jednoduše vrozené a uživatelé se s nimi budou muset naučit žít. Jde především o focení makro snímků a snímání různých detailů. Když už teď automatické ostření funguje dobře, ukazuje se, že detaily a makro jsou pro S20 Ultra problém.

Fyzicky umí hlavní foťák zaostřit na vzdálenost nejméně 8 – 10 centimetrů, zatímco loňské modely S10 to uměly od dvou až tří. Navíc tomuto fotoaparátu chybí proměnlivá clona, která by v dobrém světle pomohla hloubce ostrosti. Na krátkou vzdálenost je tak ostrý vždy jen střed snímku a celkově je hloubka ostrosti velmi malá: to je dáno použitím velkého čipu a optiky se clonou F 1.8. Nepomůže ani zoomová optika, ta pro změnu ostří zhruba od půl metru. Kdo chce dobrý snímek detailu, nejspíš tak udělá nejlépe, když pořídí fotku ze vzdálenosti asi 15 – 20 centimetrů na plné rozlišení 108 megapixelů a vytvoří si výřez.

Zatímco základní ostřící vzdálenost už žádný software nenapraví, je to totiž hardwarová vlastnost, mohl by se Samsung vypořádat ještě s ovládání zoomu, které je neintuitivní a místy dost otravné. Na to si budou muset modely S20 počkat na další aktualizaci, ta stávající ovládání foťáku nechává při starém.