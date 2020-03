Skvělé telefony ve stínu obřího sourozence. Recenze Samsungů S20 a S20+

Zatímco ještě předloni jsme byli zvyklí pouze na dva prémiové modely od Samsungu představené počátkem roku, situace se rychle změnila. Loni jsme vůbec poprvé mohli vidět odlehčený model S10e, a to společně s prvním ohebným a velice drahým smartphonem. A letos se situace de facto opakuje. Ovšem řadu Galaxy S20 namísto odlehčeného modelu doplňuje naopak ještě lépe vybavené provedení Galaxy S20 Ultra. Zatímco loni tak dvojici „standardních“ samsungů doplňoval levný model, letos mají naopak znatelně lepšího sourozence. Z těchto důvodů jsou možná trochu přehlíženy, i když to ale vůbec není na místě.

Modely Galaxy S20 a Galaxy S20+ jsou v první řadě pouze evolučním stupněm loňské dvojice S10/S10+ a zkrátka se to celé točí okolo řady drobných vylepšení, výraznější posun tedy nečekejte. Novinky mají nicméně dvě hlavní esa v rukávu: kvalitnější displej s lepší obnovovací frekvencí a vylepšený fotoaparát. Porovnání se staršími modely je tak jedna věc, ovšem novinky samozřejmě mohou zaujmout třeba i ty, kteří doposud na nějaký zajímavý prémiový kousek čekali. Pojďme si telefony představit podrobněji.

Jak se letos Samsungu povedl design?

Výrobce vždy v případě mezigenerační obměny modelů nijak neexperimentuje a letošní telefony jsou toho jasným důkazem. Zaoblenější rohy zůstávají, stejně tak i displej prakticky přes celou čelní plochu. Záda jsou opět krytá sklem, boky pak chrání kovový rámeček. Na těle nenajdete sluchátkový konektor, pouze USB-C. Toto vše už známe z loňských modelů.

Telefony nicméně trochu povyrostly, model S20 má tak 6,2palcový displej oproti loňským 6,1 palce v případě modelu S10, „plusová“ varianta pak povyrostla ještě výrazněji: z loňských 6,4 palce rovnou na 6,7 palce. Průstřely displejů se také znatelně obměnily. V první řadě jsou nově ve středové části displeje a nikoliv vpravo jako loni. V té druhé si model S20+ paradoxně pohoršil, jeho předchůdce totiž měl přední snímače dva, ovšem novinka si už vystačí jen s jedním. Obrazovky jsou stále po stranách nepatrně zaoblené.



Především model S20 si nicméně stále zachoval příjemné kompaktní rozměry. Pokud si říkáte, že mobil s 6,2palcovým displejem přece není kompaktní, pak berte v potaz, že displej pokrývá prakticky celou čelní plochu, rámečky jsou jen minimální. Navíc má moderní poměr stran 20:9, takže i díky tomu se v ruce příjemněji drží. Zkuste si jej najít vystavený někde na prodejně a uvidíte, že vás svými rozměry překvapí.

Galaxy S20+ oproti tomu je už celkem obvyklá „plácačka“, která zaujme hlavně ty, kteří chtějí od telefonu hlavně pořádně velký displej. Paradoxní je, že v letošní sestavě není tím největším, neboť právě zmíněný sourozenec Ultra je ještě mohutnější. Oproti němu tak může leckoho napadnout, že „to vlastně tak velký mobil není“.

Telefony jsou už tradičně ochráněny proti vniknutí prachu a vody (certifikace IP68) a jejich displej chrání tvrzené sklo Gorilla Glass 6. Na displeji najdete už v základu nalepenou krycí fólii, která se ovšem celkem snadno poškrábe. A zmíníme i výtku, kterou omíláme pořád dokola: lesklý zadní povrch je šílený lapač otisků prstů. Co se konečně přiučit u konkurence a nasadit matnou úpravu?

Co nového umí displej?

Ve vlastnostech Dynamic AMOLED displejů modelů S20 a S20+ jsou hned dvě novinky. V první řadě je to nepatrně vyšší rozlišení, oba telefony se mohou pyšnit 1 440 x 3 200 pixely. Stále však platí, že po vybalení z krabičky budou telefony nastaveny pouze na Full HD rozlišení, tedy 1 080 x 2 400 pixelů. A my doporučujeme telefon na tomto nižším rozlišení nechat.

Jednak tím docílíte lepší výdrže baterie, ale hlavně jde nastavit plynulejší obnovovací frekvence 120 Hz, při maximálním rozlišení totiž nefunguje. Bez toho, aniž byste telefon drželi v ruce, se taková věc popisuje těžko, ale je to každopádně znatelný krok kupředu. Animace v rozhraní telefonu jsou plynulejší, posun obrazu je citelně méně „zasekaný“, a i když si toho lidé zvyklí na 60 Hz u svých telefonů nemají jak všimnout, přechod na 120 Hz poznáte.

Tím ovšem netvrdíme, že jde o přelomovou funkci, bez které se neobejdete. Naopak, je to spíš takové pozlátko, které je příjemným bonusem, ovšem nezbytností se 120Hz panel rozhodně nazvat nedá. Ano, asi se najdou jedinci, kterým se po přechodu na takto jemný pohyb animací už bude všechno s nižší frekvencí zdát ošklivé, my jsme však toho názoru, že to je zkrátka jen jedna z mnoha drobných výhod, které prémiové modely jako právě S20/20+ nabízejí.

Displeje jinak po vzoru těch loňských stále podporují technologii HDR10+ a jako obvykle se dočkáte i Always-On funkce, tedy zobrazení času a notifikací i na vypnutém displeji. Samozřejmostí je i integrovaná ultrazvuková čtečka otisků prstů, která stejně jako loni není úplně stoprocentně přesná (občas musíte prst přikládat opakovaně), nicméně je srovnatelná s veškerou konkurencí. Panely od Samsungu každopádně patří na špičku současné produkce a my jim už mnoho let po sobě skutečně nemáme co vytknout.

Dočkáme se i tentokrát maximálního výkonu a výbavy?

U obou telefonů najdete totožnou hardwarovou výbavu. Výkonný procesor Exynos 990 doplňuje 8 GB operační paměti, datové úložiště má kapacitu 128 GB a je rozšiřitelné paměťovou kartou microSD. Přesto nám však z výkonnostního testu AnTuTu vyšly trochu jiné výsledky. Zatímco větší S20+ dosáhl 497 tisíc bodů, menší S20 měla skóre 514 tisíc. V takto vysokých hodnotách sice nejde o žádný výrazně znatelný rozdíl, přesto se odlišnému výsledku trochu divíme.

V obou případech to však znamená, že dostanete v podstatě špičku současné produkce, jeden z nejvýkonnějších telefonů na trhu. Ptát se na to, zda telefon rozjede tu či onu aplikaci nebo hru, je zkrátka passé – poradí si zkrátka se vším, na co si vzpomenete. Několik her navíc už je schopno spolupracovat se 120Hz frekvencí displeje a zvednout tak maximální počet snímků za sekundu. Takové hry tak zase vypadají o něco lépe.

Dále je bezvadná podpora dvou SIM, která je celkem chytře vyřešena: je tu sice duální hybridní slot, takže u druhého slotu si musí uživatel vybrat, zda chce použít paměťovou kartu, nebo SIM, ale vzhledem k podpoře e-SIM bude i toto dilema snad brzy zbytečné. Jednoduše si lze druhý tarif přidat na elektronickou SIM. Tedy, až s ní budou čeští operátoři schopni fungovat v praxi a ne pouze teoreticky – produktová řada S20 by je k tomu mohla přimět.



Líbí se nám celé uživatelské prostředí One UI 2.0, které je hezky doladěno a nabízí spoustu drobných „vychytávek“ od Samsungu. Zároveň však nepopírá logiku čistého Androidu 10 a uživateli nabízí širokou paletu možností ovládání: od virtuálních tlačítek přes gesta od Samsungu až po dvojí systém gest samotného čistého Androidu. Navíc jsou všechny tyto možnosti korektně implementovány tak, že například uživatel nepřijde o možnost vyvolat Google Assistant. Mimochodem, Samsung se u obou modelů zbavil svého někdy otravného Bixby tlačítka na levém boku.

Dále také můžete z telefonu udělat i stolní počítač, stále totiž disponuje rozhraním DeX, takže po propojení kabelem (USB-C na jedné a HDMI na druhé straně) se spustí ve stolním režimu, který je podobný tomu, jaký známe z Windows. Zde můžete po připojení externí bezdrátové klávesnice a myši pracovat s vašimi daty z mobilu.



Jak už bylo výše zmíněno, na těle najdete pouze jeden port, a to USB-C,. Sluchátkový jack je tak po vzoru loňského Notu 10 minulostí. Je to celkem škoda, protože zatímco jiní se ho zbavují už dlouho, ještě před rokem u modelů S10/10+ jsme jej najít mohli.

Jak je na tom výdrž baterie?

Proměnlivá obnovovací frekvence i rozlišení displejů u obou modelů bohužel znamená, že se budou výsledky u jednotlivých uživatelů celkem lišit. Jinak telefon vydrží uživateli, který si nechal standardní 60 Hz frekvenci a ještě k tomu Full HD+ rozlišení, jinou výdrž zaznamená uživatel, který si jeden z těchto parametrů přepne na maximální hodnotu.



V zásadě platí pravidlo, že s jakýmkoliv nastavením bez nějaké pořádné zátěže by telefony měly vydržet den v provozu. Vše jako obvykle závisí také na tom, zda na telefonu celé dny hrajete hry či přehráváte filmy, nebo si jen sem tam zkontrolujete sociální sítě. Jeden den je každopádně ve většině případů rozumné očekávání, občas se ovšem poštěstí i den a půl až dva dny.

Samsung Galaxy S20 má každopádně trochu menší 4 000mAh baterii, u modelu S20+ si užijete slušnější kapacitu 4 500 mAh, ovšem za cenu většího displeje, který je třeba napájet. Oba telefony podporují rychlé 25W nabíjení, bezdrátově pak s výkonem 15W, reverzně (tedy bezdrátově nabíjet telefonem jiné zařízení) to jde 9 W.



Jak novinky fotí?

V oblasti fotoaparátu bohužel oba telefony celkem výrazně zastínil sourozenecký model S20 Ultra se svým rekordním rozlišením i schopností zoomu, takže po stránce papírových specifikací působí modely S20/20+ tak trochu obyčejněji. To ovšem ani náhodou neznamená, že se nemůžete těšit na fotografické hody. Oba modely totiž i tak fotí skvěle.

Fotografie s přiblížením 0,5x, 1x, 3x, 10x, 20x, 30x

Základem je 12MPix senzor se světelností f/1,8. Oproti loňsku chybí proměnlivá clona, optická stabilizace je nicméně stále přítomna. Výraznou změnou je ovšem letošní 64MPix (f/2,0) telefoto snímač, který nabídne trojnásobné „hybridní optické“ přiblížení a až třicetinásobné digitální. Avšak optický zoom zde ve skutečnosti není žádný, přiblížení je docíleno pouhým ořezem snímku ve vysokém rozlišení. To je ze strany Samsungu trochu zklamání, skutečný optický zoom tak nabídne pouze model S20 Ultra se svým periskopickým senzorem.

Fotografie s přiblížením 0,5x, 1x, 3x, 10x, 20x, 30x

Třetím do počtu je pak 12MPix (f/2,2) širokoúhlý fotoaparát s úhlem záběru 120 stupňů, a specialitou modelu S20+ je pak ještě čtvrtý 0,3MPix senzor pro práci s hloubkou ostrosti. Technicky má tak větší model nepatrně navrch, v praxi však rozdíl nejspíše nepoznáte.

Fotografie s přiblížením 0,5x, 1x, 3x, 10x, 20x, 30x

Nové samsungy si každopádně vedou skvěle, kvalita pořízených fotografií se drží na vysoké úrovni – fotky jsou ostré, šum je minimální a hlavně na fotografiích dobře vyniknou barvy. Za denního světla pořídíte kvalitní snímky všemi třemi hlavními snímači, o zbytek se pak postará velice dobrý noční režim. Samozřejmě zde jsou i limity a při výrazně zhoršeném světle nelze čekat zázraky. I přesto budete rádi, že v ruce zrovna držíte tento model, který stále výrazně převyšuje většinu současné produkce.

Fotografie s přiblížením 0,5x, 1x, 3x, 10x, 20x, 30x

Schopnosti zoomování nás i přes výše zmíněnou absenci jakéhokoliv reálného optického přiblížení bavila a musíme uznat, že i při desetinásobném zvětšení fotografie minimálně na displeji telefonu vypadají stále použitelně. Dvacetinásobný a třicetinásobný zoom pak už je spíše jen pro ty, kteří zkrátka chtějí otestovat možnosti fotoaparátu, přičemž nečekají použitelné výsledky. I přesto nás třeba překvapilo, že jsme při maximálním přiblížení byli schopni například vyfotit měsíc tak, že to nebyl jen bílý přepálený flek na černém pozadí.

Specialitou modelů je také schopnost natáčet video až v 8K rozlišení, jež si sice aktuálně přehrajete jen na několika televizích či monitorech (které jsou navíc extrémně drahé), ovšem může jít o takovou pojistku do budoucna, kdy bude toto rozlišení zas o něco běžnější. Samozřejmostí je pak také extrémně zpomalené video v rozlišení 720p při 960 snímcích za sekundu.

Mám si jeden z telefonů pořídit?

Asi nikdo se nebude divit tomu, že novinky nejsou levnou záležitostí. Menší S20 pořídíte za 22 999 korun, větší S20+ vás vyjde dokonce na 25 999 korun. Při pohledu na parametry telefonů se však dají i takové ceny obhájit. Modely S20 a S20+ jsou totiž nejenom skvěle vypadající telefony s maximálním výkonem a parádním fotoaparátem, ale mají hned několik prémiových vlastností navíc, které jim pomohou se odlišit od konkurence.

Model S20 bychom doporučili těm, kteří chtějí skrznaskrz prémiový model, ovšem zároveň nepotřebují obří displej a rádi by něco, co v kapse nebude tolik tlačit. Není to sice superkompaktní telefon, ovšem na dnešní dobu je příjemně malý a zároveň umí vše, na co si jen vzpomenete.

Větší S20+ je pak takovou univerzální volbou pro ty, kteří chtějí od telefonu maximum, ovšem nedovedou si obhájit příplatek dalších devět tisíc za model Ultra. Oproti němu je navíc „plusko“ stále poměrně elegantní telefon, kdežto verze Ultra už by na někoho mohla být moc rozměrná a těžká. Slušným bonusem je pak i oproti menší S20 větší kapacita baterie.

Pokud máte nicméně doma některý z loňských modelů S10, tak asi není kam spěchat. Oproti nim se nám zdá právě snad jen model Ultra jako citelné zlepšení, ovšem modely S20 a S20+ jsou zkrátka jen mezigeneračními evolucemi, které zaujmou spíše majitele modelů S9 a starších. Na pořádný designový a schopnostní skok si raději počkejte nejdříve na příští rok.