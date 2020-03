Konkurence bude jen těžko hledat odpověď. Test Samsung S20 Ultra 5G

Loňské modely řady Galaxy S10 byly pro Samsung velkým úspěchem – po dlouhé době totiž firma zavelela k intenzivním inovacím a výsledkem byly smartphony, které v mnohém dovedly konkurenci zastínit a udávaly tempo.

Letošní modely S20 se na ně snaží navázat s tím, že jde ve většině oblastí o klasickou evoluci a výraznější vylepšení si Samsung přichystal především u fotoaparátů. Velký S20 Ultra 5G k tomu pak přidává i několik dalších detailů, které z něj bezpochyby dělají smartphone, se kterým se bude veškerá letošní špičková konkurence chtít poměřovat. Ne, není dokonalý, ale k ideálu náročných uživatelů má opravdu velmi blízko.

Co je na něm nového?

V případě modelu S20 Ultra je toho nového opravdu hodně, tedy alespoň pro zákazníky na většině trhů. Typ Ultra je totiž v řadě Galaxy S novinkou a letošní špičkový typ tak posouvá techniku prémiových smartphonů ještě o něco výše, než bylo zvykem. Svým způsobem lze typ Ultra považovat za nástupce loňského S10 5G, který byl dostupný jen na některých trzích.

S20 Ultra 5G posouvá i jím nastavené laťky. Je tu samozřejmě nový procesor a větší porce 12 GB RAM (v testovaném standardním provedení), nová je větší baterie, o další dvě desetiny palce na celkových 6,9 narostl displej. A ano, největší posun nastává u fotoaparátu, jehož sestava je zbrusu nová a v podstatě nemá obdoby ani jinde v mobilním světě. Není divu že je to kandidát na absolutní mobilní vrchol.

Je opravdu nejvybavenější?

Výbava Galaxy S20 Ultra 5G je na té nejvyšší možné úrovni, ale pravda, pár detailů do dnes technicky možného maxima tu chybí. Pár GB RAM navíc nebo možná výkonnější procesor (Exynos 990 je špička, ale zdá se, že Snapdragon 865 v americké verzi bude výkonnější) jsou malichernosti. A co ještě S20 Ultra chybí? Jistě, nemá ohebný displej, ale tato inovace přísluší v hierarchii samsungu jiným průkopníkům.

Plusy a mínusy Proč koupit? skvělý displej

vynikající fotoaparát

výtečná výdrž baterie

špičková výbava

Proč nekoupit? vysoká cena

ostření foťáku

chybí 3,5mm jack Kdy? V prodeji Za kolik? 34 990 Kč

Takže tu snad chybí jen třeba displej s ještě výraznějším zahnutím do krajů, se kterým už sem tam experimentuje konkurence. Zdá se však, že touto cestou se nechce Samsung, průkopník na poli zahnutých a ohebných displejů, prozatím vydávat, a to především z praktických důvodů. Podle nás tak Galaxy S20 Ultra 5G rozhodně nic nechybí.

Není už příliš přerostlý?

Nepopíráme, že je Samsung Galaxy S20 Ultra 5G opravdu velký smartphone. Samotná hodnota úhlopříčky displeje 6,9 palce budí respekt. Jenže rozměry 166,9 x 76 x 8,8 mm v této souvislosti zas tak extrémní nejsou, Samsungu se opět podařilo o něco zmenšit rámečky a využití čelní plochy je tu docela obdivuhodné.

Pravda, poměr displeje k velikosti těla je zhruba shodný s modely řady Note 10, ale Galaxy S20 Ultra je přitom mnohem praktičtější, jelikož má telefon hezky zaoblené rohy: ty kopírují zaoblení displeje a telefon díky tomu padne lépe do ruky než velký Note 10+ s ostrou hranou ve spodní a horní části. Na smartphone s tak velkým displejem se tedy S20 Ultra drží v ruce nečekaně dobře. Co však dovede zarazit, je vysoká hmotnost 222 gramů, ale díky ní zase působí smartphone v ruce docela bytelně.

Líbí se vám?

Celkově je Samsung Galaxy S20 Ultra 5G elegantní smartphone. Testujeme černou variantu, která je trochu nudná a na náš vkus neustále zbytečně upatlaná, lákavější z obou pohledů se nám zdá být šedé provedení. Velmi nezvykle působí mohutná zadní sestava fotoaparátů, která je výrazně vystouplá. Esteticky nám v zásadě nevadí, ale celkové hodnocení necháme na každém.

Co je však trochu nepříjemné, je to, o kolik sestava vystupuje, a to, že má poměrně ostrou hranu – umí to být pří manipulaci s telefonem trochu nepříjemné. Jako řešení doporučujeme nějaké elegantní pouzdro, které by mělo i tento výrazný výstupek skrýt a zadní stranu tak zahladit. Jenže s pouzdrem už možná nebude telefon sedět v ruce tak dobře a výhoda obřího displeje s minimálními rámečky se malinko vytratí. A ještě vzroste ona vysoká hmotnost. Bez pouzdra pak telefon při vibrování třeba na stole trochu nepříjemně chrastí, to proto, že se opírá jen o onen výstupek s foťákem.

Jaký je ten displej?

Vynikající, zcela bez diskuse. Obrovská úhlopříčka může být pro mnoho uživatelů trochu zbytečná, na druhou stranu se na ni velmi rychle zvyká a podle nás mají v řadě S20 smysl právě největší a nejmenší model: buď uživatel zvolí kompaktní kousek, nebo rovnou onu maximální možnost. Displej má rozlišení 3 200 x 1 440 pixelů, ale v tomto režimu jej nejspíš uživatelé používat nebudou.

Důvodem je to, že Samsung nabízí u letošních špičkových modelů vymoženost v podobě obnovovací frekvence 120 Hz – jenže ta funguje jen s nižším rozlišením 2 400 x 1 080 pixelů. A upřímně, podle nás je efekt krásně plynulého překreslování displeje v praxi mnohem lepší než trochu jemnější zobrazení. Tento režim je potřeba v nastavení aktivovat.

To, že je nahoře jen drobný infinity-O průstřel a v displeji je integrována čtečka otisků prstů, jsou už jen zdánlivé drobnosti. Ale třeba v případě čtečky Samsung výrazně vylepšil citlivost – i když částečně se na tom možná podílí i trochu jiné umístění čtečky, díky kterému na ni prst padne tak nějak automaticky. Každopádně čtečka v displeji funguje opravdu dobře a to nepatříme k fanouškům tohoto řešení. Celkově tedy hodnotíme displej a přidruženou techniku na výbornou, panel modelu S20 Ultra 5G patří k tomu nejatraktivnějšímu na mobilním poli.

Čím umí ještě zaujmout?

Je toho spousta. Podporu 5G sítí sice čeští zákazníci neocení, ale třeba při cestování do zahraničí se už může hodit – ale jako důvod pro koupi asi 5G neobstojí. Nicméně je S20 Ultra připraven na budoucnost, a pokud telefony neměníte příliš často, mohla by být podpora 5G jakousi praktickou pojistkou dlouhověkosti.

Líbí se nám podpora dvou SIM, která je navíc opět docela chytře vyřešená: je tu sice duální hybridní slot, takže u druhého slotu si musí uživatel vybrat, zda chce použít paměťovou kartu, nebo SIM, ale vzhledem k podpoře e-SIM bude i toto dilema snad brzy zbytečné: jednoduše si druhý tarif lze přidat na elektronickou SIM. Tedy, až s ní budou čeští operátoři schopni fungovat v praxi a ne pouze teoreticky – S20 je jedno ze zařízení, které by je k tomu mohlo přimět.

Líbí se nám celé uživatelské prostředí One UI 2.0, které bylo hezky doladěno a které nabízí spoustu drobných „vychytávek“ od Samsungu, zároveň však nepopírá logiku čistého Androidu 10 a uživateli nabízí širokou paletu možností ovládání: od virtuálních tlačítek přes gesta od Samsungu až po dvojí systém gest samotného čistého Androidu. Navíc jsou všechny tyto možnosti korektně implementovány tak, že například uživatel nepřijde o možnost vyvolat Google Assistant. Mimochodem, Samsung se zbavil svého někdy otravného Bixby tlačítka na levém boku. Podobně je minulostí 3,5mm jack pro sluchátka.

Výkon telefonu je ohromující, v oblíbeném AnTuTu jsme dosáhli na více než 540 000 bodů, víc v našich testech zatím dokázal jen Huawei Mate 30 Pro, ovšem bez služeb Googlu a s původním „čínským“ softwarem. S20 Ultra se rozhodně nikde nezpomaluje a nezadrhává, vše funguje krásně plynule.

Jak si vede ve výdrži baterie?

Podle nás opravdu skvěle. Zaznamenali jsme hlasy, že se obnovovací frekvencí displeje 120 Hz výdrž výrazně zkracuje, ale náš praktický a nikoli laboratorní test to zatím nepotvrdil. Telefon převážně používáme v režimu 120 Hz, a přesto nemáme problém s ním absolvovat celý perný den s velmi intenzivním vytížením. Málokdy se nám stalo, že bychom se na konci takového dne u ukazatele baterie dostali pod hodnotu 40 %.

Pokud se tedy uživatel trochu uskromní a přepne telefon do režimu s nižší obnovovací frekvencí, neměly by být dva dny výdrže na jedno nabití žádný problém a při troše snahy by šlo docílit asi i tří dnů na jedno nabití. Jenže to by snad bylo plýtvání potenciálem tohoto extrémně drahého smartphonu.

Ano, vzhledem k tomu, že kapacita baterie telefonu je 5 000 mAh, měla by to vlastně být samozřejmost. Ale S20 Ultra má tolik náročných funkcí, že přeci jen energie umí ubývat rychle. Žroutem je samozřejmě hlavně fotoaparát. Co se dobíjení týče, to probíhá buď přes USB-C konektor, a to až s výkonem 45 W, nebo bezdrátově s výkonem maximálně 20 W.

A jak tedy fotí?

Skvěle. Fotoaparátu S20 Ultra 5G se budeme jistě ještě věnovat v mnoha dalších článcích, velmi dobrý dojem v nás zanechal už při prvních testech jeho zoomu. Ano, musíme uznat, že jeho stonásobný „Space Zoom“ je hlavně reklamní trik, ale fotoaparát má opravdu mimořádné schopnosti a rozhodně dnes udává mezi chytrými telefony trend. Možná by sem tam zasloužil nějaké to doladění kvality, ale třeba svým rozpětím zoomu a všemožnými chytrými funkcemi opravdu udává tón.

Na špičku podle nás patří třeba už samotný širokoúhlý foťák s ohniskovou vzdáleností 13 mm, světelností f/2.2 a rozlišením 12 Mpix. Dobře eliminuje zkreslení a po aktualizaci podává opravdu vyrovnané výkony. Hvězdou je hlavní fotoaparát s čipem o rozlišení 108 megapixelů, ohniskovou vzdáleností 26 mm, světelností f/1.8 a optickou stabilizací. Ten nejenže umožňuje využívat intenzivně technologii kombinování a zahazování pixelů, takže běžné fotky s rozlišením 12 megapixelů mají výjimečnou kvalitu snad za všech světelných podmínek. A za dobrého světla zase na 108 megapixelů poskytne úžasné detaily. Navíc data z tohoto fotoaparátu umožňují i kouzla se zoomem.

Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, širokoúhlý objektiv Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, hlavní fotoaparát Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 2x přiblížení

Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 4x přiblížení Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 5x přiblížení Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 10x přiblížení

Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 30x přiblížení Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 100x přiblížení

K tomu jinak slouží periskopický teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 102 mm, tedy zhruba čtyřnásobným optickým přiblížením. Světelnost je f/3.6, což není moc lákavá hodnota, ale díky softwarovým kouzlům, optické stabilizaci a datům z dalších snímačů umí i ve špatném světle chytrá technika vykouzlit nečekaně atraktivní snímky. Co se zoomu týče, možnosti jsou širší, než co umožňují snímače fyzicky. Je tu dvojnásobné přiblížení, optický zoom nabízí telefon standardně pětinásobný a pak jsou tu desetinásobný hybridní zoom a dvě extrémní možnosti: třicetinásobný a stonásobný zoom.

Desetinásobné přiblížení je opravdu kvalitní, dál už jde především o marketing. I když uznáváme, že zhruba třicetinásobné přiblížení umí být při fotografování klidných scén stále ještě docela užitečné a použitelné: ale jde o specifické případy využití. Pravdou je, že kvalitnějšího přiblížení u žádného jiného smartphonu v tomto rozsahu nedosáhnete. Stonásobný zoom je pak jen a jen lákadlem, zatím jsme nenašli situaci, kdy by skutečně přinášel užitečné výsledky, byť samozřejmě na první pohled umí ohromit.

Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, širokoúhlý objektiv Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, hlavní fotoaparát Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, hlavní fotoaparát 108 Mpix

Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 4x přiblížení Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 5x přiblížení Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 10x přiblížení

Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 30x přiblížení Samsung S20 Ultra, zkušební fotky, 100x přiblížení

Ale i když je extrémní zoom jen vějička, foťák je skvělý a za svůj rozsah zaslouží pochvalu. Na druhou stranu je tu i jeden nebo dva problémy. Trochu se nám nelíbí ovládání, volba přiblížení je trochu krkolomná a vzhledem k množství funkcí by měl asi Samsung přemýšlet o předělání uživatelského prostředí foťáku – to aby byly třeba snáze dostupné různé kreativní funkce včetně zajímavé novinky Single Take, v rámci které pořídí telefon za dobu několika sekund spoustu snímků a krátké video – a z toho všeho vybere automaticky to nejzajímavější. Kvůli ní je třeba trochu schovaný i velmi schopný noční režim, který však v některých případech vytváří trochu extrémně (a tedy nepřirozeně) prosvětlené snímky. Když se s ním však uživatel naučí zacházet, dosáhne skvělých výsledků.

Zpět však ke kritice. Druhým důvodem k mírnému znepokojení je ostření. U testovaného vzorku s předsériovým softwarem bylo ostření občas docela problémové, softwarová aktualizace však ty největší potíže odstranila. To je skvělé, na druhou stranu takto byly odhaleny zřejmě vrozené nedostatky celé sestavy S20 Ultra. Vzdálenost, na kterou totiž jednotlivé objektivy spolehlivě zaostří, je relativně dlouhá. Hlavní snímač ostří tak od osmi centimetrů, spolehlivěji od deseti, přesto pak zůstávají na okrajích snímku neostré plochy. Navíc ostření na blízko stále nepatří k silným stránkám algoritmu foťáku.

„Dlouhý“ objektiv pak ostří tak od půl metru, což mimochodem znamená, že pokud si chcete přiblížit nějaký detail blízkého předmětu a udělat makro snímek, vlastně nenabízí S20 Ultra žádnou použitelnou možnost. Tedy, jedna tu je: 108 megapixelů a pak ruční výřez. Ale rovnou v telefonu makro vyrobíte složitě: desetinásobné hybridní přiblížení z teleobjektivu totiž nabídne zhruba stejně blízký záběr jako dvojnásobné přiblížení z hlavního snímače. V dobrém světle si snad lze pomoci třicetinásobným přiblížením. Stále však platí, že je třeba být nejméně půl metru od fotografovaného předmětu, což nemusí být vždy při focení detailů z ruky vhodné.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G je špičkový smartphone, momentálně možná ten úplně nejlepší na trhu. A to nejen na tom českém, ale celosvětovém. Má spoustu špičkových funkcí, v mnohém posouvá hranice. Jenže Samsung si za to nechá opravdu pořádně zaplatit. Standardní verze se 128 GB vnitřní paměti a 12 GB RAM stojí 34 990 korun, provedení se 16 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti vyjde na 39 990 korun. To už je opravdu hodně a kromě špičkových iPhonů nemá taková cena téměř obdoby. S20 Ultra 5G je tedy smartphone pro nejnáročnější uživatele, kteří jsou ochotni za špičkové funkce pořádně zaplatit. Většina ostatních náročných uživatelů raději sáhne po konkurenci, která může stát polovinu.

Jenže žádná konkurence zatím nenabídne tak komplexní a pokročilou sadu funkcí. Třeba „nebohý“ Huawei Mate 30 Pro, který má také velmi vyspělý foťák (byť ne s takovým zoomem), stojí 25 tisíc, ale nemá služby Googlu, což jej dost diskvalifikuje. A další soupeři pro S20 Ultra 5G zatím u nás vlastně dostupní nejsou: na nové Xiaomi Mi 10 Pro si ještě počkáme, Oppo Find X2 Pro u nás zatím nejspíš dostupné nebude, snad se dočkáme nového Realme X50 Pro 5G. Jenže tyto smartphony mají všechny menší displej než Samsung a jejich fotoaparáty v některých technických detailech za samsungem zaostávají. Praxe však může být všelijaká, například špičkové Oppo dosáhlo v testu organizace DxO Mark na stejné skóre jako Xiaomi, i když má hardwarově trochu chudší sestavu foťáků.

Tradiční značky jako Sony (i když má nový model Xperia 1 II), Nokia, LG, Motorola, Apple nebo třeba Huawei nemají na S20 Ultra 5G zatím odpověď. A bude jim to s ní asi trvat, jestli se jí vůbec v některém případě dočkáme. U Huawei je na cestě, jenže nejspíš opět špičkový model řady P40 přijde na trh bez služeb Googlu, což pro něj bude obrovský hendikep.