Má špičkovou výbavu jeho foťák nadchne. Vyzkoušeli jsme Samsung S20

Modelová řada Galaxy S je pro Samsung výkladní skříní toho nejlepšího, čím je možné mobilní telefon vybavit už více než deset let. I proto teď Samsung z čísla deset přeskočil rovnou na dvacítku, aby tím zdůraznil novou dekádu, kterou aktuální novinky otevírají. Symbolicky jsou také modely Galaxy S20 novinkami pro rok 2020.

Všechny tři špičkové smartphony už jsme si mohli krátce vyzkoušet a naše první dojmy jsou skvělé. Na první pohled sice novinky pokračují v tom, co započaly loňské telefony, ale vylepšení a důvodů, proč po nich toužit, je tu víc než dost. Nejde tedy jen o nějakou malou postupnou evoluci, typy S20 přináší solidní vylepšení, byť tak výrazný krok vpřed, jako před rokem udělaly modely S10, od nich nečekejte.

Ono to ani není třeba. Samsung byl v uplynulých letech za stagnující inovace v řadě Galaxy S poměrně hlasitě kritizován a loni tyto hlasy vyslyšel. Modely S10 udělaly obrovský pokrok kupředu a staly se prakticky nejvýraznějšími smartphony na loňské scéně vůbec. Povedly se, a tak samozřejmě mají letošní novinky opravdu těžký úkol: navázat na úspěch loňské generace skutečně nemusí být jednoduché.

Ještě víc

Podle našich prvních dojmů se jim to může podařit. Tři novinky jsou tentokrát situovány do horní části spektra nabídky, Samsung vynechal levnější model (tedy nástupce loňského S10e), což možná mohou někteří zájemci nést s nelibostí, ale letos jednoduše takový model do filosofie Samsungu nezapadá. Upřímně, není asi moc potřeba, jeho roli v pohodě zastanou loňské stroje, nebo třeba nedávno představené smartphony S10 Lite a Note 10 Lite.

Novinky se snaží svou techniku tlačit až na hranici aktuálních možností a odlehčenější typ S10e by tu šel proti této aktuální filosofii. Navíc, když vezmeme letošní základní S20 a trochu bychom zjednodušili jeho foťák a mírně jej zmenšili, vlastně až na použitý procesor dostaneme něco jako loňský S10 nebo S10e. Samsung sám říká, že co se procesoru týče (je tu Exynos 990) došlo k nárůstu výkonu asi o 15 %, takže zájemci o obyčejnější model Galaxy opravdu mohou směle sáhnout po loňských typech. Ty budou navíc cenově výhodnější.

Když nedošlo k dramatickému nárůstu výkonu, musel Samsung vylepšovat trochu jinde. Displeje nemají jen vysoké rozlišení, ale je tu nový Infinity-O výřez s opět rekordně malým průměrem, skvělá je obnovovací frekvence displeje 120 Hz. V praxi je znát a je jen škoda, že ji Samsung v menu nechává standardně vypnutou. Ano, tato funkce bude trochu náročnější na baterii, ale novinky na druhou stranu přináší lákavé navýšení kapacity, které bude tuto spotřebu jistě kompenzovat.

Rámečky na hraně

Doslova na hranici možností posouvá Samsung také rámečky okolo displeje. Ne, nejsou zcela eliminovány, očividně to zatím úplně nejde, ale firma se chlubí, že jsou o 40 % menší, než u předchůdců. V praxi odpovídají rámečky tomu, co Samsung už loni dokázal u modelů řady Note 10, ale s jedním rozdílem. Note má určitou výhodu v hranatějším tvaru, který umožnil dosáhnout maximálního využití plochy.

Modely S20 jsou zaoblenější, a tak mají rámečky i trochu víc na očích, ale jsou opravdu zhruba tak tenké, jako u typů Note. Potvrzují to i poměry velikosti displeje a čelní plochy, tady se procentuální hodnota pohybuje okolo 90 % v závislosti na modelu a opět to zhruba odpovídá řadě Note 10.

Co je na všech modelech S20 výrazně lepší než u řady Note, je držení v ruce. Při zhruba stejných rozměrech se totiž výrazně oblejší S20 drží daleko lépe než hranaté Galaxy Note 10. V tomto směru zaznamenáváme i určitou změnu v porovnání s loňskými S10. I ty byly oblé, ale celkově na nás působily až nečekaně tenkým dojmem. A byť novinky nejsou znatelně tlustší (jen S20 Ultra narostl na 8,8 mm, tedy asi o milimetr), v ruce působí trochu více jako oblázek a ne jako „placka“.

Rozdíl se těžko popisuje, ale typy S20 jsou prostě v ruce příjemnější než předchůdci, působí přitom také trochu bytelnějším dojmem, což zase přispívá k hodnotnějšímu pocitu z celého přístroje. Co se rozměrů týče, můžeme být trochu konkrétnější: typ S20 s 6,2palcovým displejem má míry 151,7 x 69,1 x 7,9 mm a hmotnost 163 gramů, loňský S10 s 6,1palcovým panelem vykazuje 149,9 x 70,4 x 7,8 mm. Rozdíly jsou tedy zanedbatelné, novinka má trochu větší displej.

Výraznější to je u větších variant. Model S20+ má rozměry 161,9 x 73,7 x 7,8 mm při úhlopříčce displeje 6,7 palce, loňský S10+ vykazuje 157,6 x 74,1 x 7,8 mm při úhlopříčce 6,4 palce. Novinka je trochu štíhlejší a vyšší i přes výrazně větší displej. Nebo jinak – je výrazně menší než loňský S10 5G se stejnou úhlopříčkou: jeho míry jsou 162,6 x 77,1 x 7,9 mm. Proti němu musíme postavit letošní nejlepší typ Galaxy S20 Ultra, jehož rozměry jsou 166,9 x 76 x 8,8 mm při nově rekordní úhlopříčce displeje 6,9 palce.

Upřímně, právě to, jak tento obr maskuje svou velikost, nás hodně překvapuje. Ano, je to veliký smartphone, ale nepůsobí jako žádný mastodont. A to i přes výrazný výstupek fotoaparátu, který jeho tloušťku v části zad zásadně zvětšuje. U běžných modelů S20 a S20+ jsou výstupky jen mírné a působí vcelku přirozeně, u S20 Ultra zase výstupek slouží jako jakýsi „odznak“ schopností foťáku.

Fotoaparát především

Právě fotoaparát bude jednou ze zásadních věcí, na kterou bude Samsung u letošních novinek uživatele lákat. Zdá se, že zatímco loni dovedl korejský výrobce s konkurencí docela dobře srovnat krok, letos by rád udával tón, i když se to trochu špatně odhaduje: modely S20 jsou jedny z prvních špičkových novinek letošního roku a těžko říct, co má konkurence v rukávu. Zdá se však, že novinkám ze závěru loňského roku, jako jsou iPhony 11, Google Pixel 4 či Huawei Mate 30 Pro by mohly modely S20 výrazněji odskočit.

U běžných typů to možná nebude tak dramatické, ale i tady zaujme fakt, že se Samsung soustředil na schopnosti zoomu. Zatím jsou kolem toho drobné zmatky, firma totiž inzeruje hlavně schopnost hybridního zoomu a určité „použitelné“ maximum. U typů S20 a S20+ jde o trojnásobné hybridní přiblížení a třicetinásobný Space Zoom, u modelu S20 Ultra pak o desetinásobné hybridní přiblížení a neuvěřitelný stonásobný Space Zoom.

Bude to v praxi k něčemu? To si časem ověříme, ale první dojmy jsou nečekaně pozitivní. Je jasně vidět, že S20 Ultra má v tomto ohledu nad sourozenci navrch, detaily na fotografiích na displeji telefonu vypadají i u extrémního zoomu výrazně lépe. Otázkou je, jak budou snímky vypadat na monitoru počítače či po nahrání na sociální sítě, to jsme zatím zkoumat nemohli. Potenciál tu je, na druhou stranu bychom funkce extrémního zoomu zbytečně nepřeceňovali, byť se hodit mohou.

Foťáky obecně dostaly řadu vylepšení, a tak se můžeme těšit na kvalitnější noční snímky, natáčení 8K videa nebo různé vychytávky a triky, které ovšem podle nás osloví jen užší skupinu uživatelů. Jsme zvědavi, jak si v nočních podmínkách povede hlavně typ S20 Ultra, který klade kromě hlavního 108megapixelového foťáku důraz i na onen zoom: jenže jeho periskopická optika má vcelku špatnou světelnost f/3.5, která teleobjektiv teoreticky z nočních snímků diskvalifikuje. Ale chytrá technika si možná poradí i s tímto nedostatkem.

Tlumené barvy

Kromě pokročilé techniky, která nás „na první dobrou“ skutečně zaujala, se v těchto prvních dojmech z nových Samsungů Galaxy S20 ještě zastavíme u barevných variant. Zdá se, že letos by mohly být v módě tlumené tóny, typy S20 dostaly jemné pastelové odstíny, které přístrojům hodně sluší.

Všechny varianty budou k dispozici v letošní hlavní barvě Cosmic Grey, která může být pro někoho obyčejná, ale podle nás je elegantní a nadčasová. Pro menší typy S20 a S20+ je pak atraktivní volbou modrá Cloud Blue, zajímavá a neokoukaná, přitom stále docela konzervativní barva. Jen nejmenší S20 bude k dispozici i ve variantě Cloud Pink – opět jde o zajímavou decentní růžovou barvu, která může mít u některých zákazníků (zejména zákaznic) velký úspěch. Není to křiklavá záležitost, přitom umí zaujmout a moc se nám líbí.

Naopak barva, ze které nejsme moc nadšeni, je tradiční černá nazvaná Cosmic Black. Ta je vyhrazena modelům S20+ a S20 Ultra a podle nás působí až moc obyčejně. Ano, schová vlastně i výstupky foťáků, celkově je s ní telefon takový jednolitý minimalistický oblázek, ale ztrácí se v ní jakékoli designové linky a modely v ní působí trochu anonymně. To však znamená, že bude dobrou volbou pro ty, kdo nechtějí svůj smartphone dávat na odiv.