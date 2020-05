Nejdražší samsung má vadu. Oprava vyjde na 10 tisíc korun

Pokud nepočítáme specifický ohebný model Fold, tak nejdražším současným samsungem je model S20 Ultra 5G. Ten v základní verzi stojí 37 500 korun s pamětí 128 GB. Verze s pamětí 512 GB ovšem vyjde už na 42 990 korun. Je tedy dražší než stylově véčko s ohebným displejem Z Flip.

Přes vysokou cenu a skvělou výbavu provází špičkový samsung několik problémů. Ty se týkají špatného ostření fotoaparátu a přehřívání modelu určeného pro Evropu s vlastním procesorem Exynos. Oba problémy by měla vyřešit aktualizace.



Někteří zákazníci si pak stěžují na zelený nádech displeje. Problém se podle všeho vztahuje k vysoké překreslovací frekvenci displeje 120 Hz, když se jas sníží pod 30 procent. Samsung už vydal opravnou aktualizaci, jinak je nutné špičkový displej používat s překreslovací frekvenci 60 Hz.



Praskající sklo

Další problém již aktualizací vyřešit nepůjde. Jak informuje server SamMobile, uživatelé si stěžují, že sklo obepínající soustavu zadních fotoaparátů praská. Praskliny mají za následek, že fotoaparáty špatně zvládají přiblížení. Samsung sice vydal update softwaru, ale problém je podle všeho jinde. A to v samotné konstrukci.

Na oficiálním fóru Samsungu se množí stížnosti, že sklo nejenom praská, ale okolo čoček fotoaparátů se zcela rozbije a zanechá za sebou obrovskou díru. Uživatelé přitom uvádějí, že telefon jim nespadl nebo ho jinak nepoškodili. Ani použití ochranných krytů zmíněným potížím nezabrání.

Asi jen americký problém

Stěžují si hlavně uživatele ze Spojených států. Jak bylo uvedeno, tak Samsung Galaxy S20 Ultra 5G existuje ve dvou verzích. Americká používá procesor Qualcomm a pravděpodobně je vyráběna „na jiné lince“ než evropské provedení s procesorem Exynos. Toho se tak problém s praskajícím sklem nemusí týkat.

Podle vyjádření české pobočky Samsungu se v Česku tento problém nevyskytl a pokud by se prokázalo, že je to výrobní vada, tak by výrobce přístroj opravil na vlastní náklady.

Problémy pomůže vyřešit pojistka

V oficiálním fóru amerického Samsungu jsou takto postižení uživatelé odkázáni Samsungem na autorizované opravny. Ty však v současné koronavirové krizi nejsou všude dostupné. Ve Spojených státech se přitom na uvedený problém nevztahuje záruka. V USA případná oprava vyjde v přepočtu až na 10 tisíc korun.

Samsung poskytuje na své vrcholné modely pojištění, které v Česku vyjde na 3 799 Kč a kryje poškození po dobu dvou let. Spoluúčast je u jedné pojistné události 1 499 korun v případě všech modelů řady Galaxy S.