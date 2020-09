Samsung má novinku pro fanoušky. Galaxy S20 FE je nadupaný a výhodný

Samsung se rozhodl oživit označení FE, které poprvé použil u jakési reedice průšvihového modelu Galaxy Note 7. Tehdejší smartphone, který byl z trhu stažen kvůli potížím se vznětlivými bateriemi, později Samsung vydal jako Galaxy Note FE, ale jen na některých trzích. Tehdy byl model určen pro příznivce řady Note, kteří na ni nezanevřeli a nechtěli čekat téměř rok na nástupce, jehož příprava navíc byla nejistá.



Teď je situace zcela jiná. Označení FE používá Samsung u nového modelu řady S20 se špičkovou výbavou, kterou ovšem vyladil z hlediska kompromisů i praktických řešení tak, aby telefon nabízel u uživatelů oblíbené funkce a přitom mohl být levnější než klasické modely S20. Záměrně Samsung nepoužívá označení Lite, ono totiž zase o až tak odlehčenou verzi nejde. Firma tvrdí, že výbavu telefonu připravila po „konzultaci“ s fanoušky a výsledkem je mimo jiné i design s výraznými barvami těla.

Plochý displej, lákavá cena

Novinka bude v prodeji celkem v šesti barevných variantách: modré, červené, fialové, zelené, bílé a oranžové. Všechny verze sice nebudou dostupné ve všech prodejních kanálech a provedeních (u operátorů a v 5G verzi), ale výběr bude skutečně bohatý. Cena je nastavena opravdu atraktivně. Lákavější 4G verze telefonu bude stát 16 999 korun, 5G provedení pak vyjde na 19 999 korun.

Rozdíl mezi variantami není jen v samotné podpoře 5G sítí, ale také v procesoru: 4G verze má procesor Samsung Exynos 990, který u nás mají i ostatní špičkové modely řady Galaxy S20, 5G provedení dostává Snapdragon 865, který podle benchmarků (jiných modelů) nabízí o něco vyšší výkon a také lepší výdrž baterie než procesor korejské značky. Na druhou stranu jiné rozdíly mezi přístroji nejsou, takže onen třítisícový příplatek za 5G bude pro většinu uživatelů zbytečný.

Lákavé ceny 17 tisíc korun docílil Samsung zajímavými ústupky ve výbavě a konstrukci. Zadní kryt přístroje je z polykarbonátu, tedy tvrzeného plastu. Rám zůstává kovový a je vyveden v barvě těla telefonu. To bude pro mnohé praktičtější řešení, nehrozí totiž rozbití zadního skla a telefon tak není tolik nutné chránit pouzdrem.

SuperAMOLED displej Galaxy S20 FE je například plochý, nemá zahnutí jako ostatní modely řady. Rozlišení je tradičnějších 1 080 x 2 400 pixelů. To, co na papíře vypadá jako ústupek, může být pro mnoho uživatelů výhodou: 6,5" panel bude při používání praktičtější a méně náchylný na rozbití, rozlišení zase sníží spotřebu energie. Displej pak má obnovovací frekvenci 120 Hz, takže překreslování obrazu bude krásně plynulé (to zase baterku trochu zatíží). Do displeje je integrována i čtečka otisků, tady se kompromis nekoná.

Dále Samsung trochu ušetřil na kapacitě RAM, ta má hodnotu 6 GB, takže v testech výkonu nebude Galaxy S20 FE trhač rekordů. Ale pro běžné používání by měla být RAM dostatečná. Od nejnadupadnějších modelů S20 se liší i sestava fotoaparátů: přední má rozlišení 32 megapixelů, zadní seskupení je trojité s hlavním a širokoúhlým snímačem o rozlišení 12 megapixelů a s trojnásobným zoomem osmimegapixelového rozlišení. Hlavní a zoomový objektiv mají optickou stabilizaci obrazu a Samsung slibuje veškeré pokročilé funkce pro focení a natáčení videa, včetně nočních režimů či funkce Single Take (ta pořídí více fotek a video zároveň a dá uživateli na výběr z nejlepších snímků).

Špičkové funkce

To je z ústupků vlastně vše, ostatní funkce Galaxy S20 FE zůstávají na špičkové úrovni. Nechybí odolnost vůči vodě a prachu (IP68), vnitřní paměť má kapacitu 128 GB a lze ji rozšířit kartami microSD o velikosti až 1 TB. Slot je hybridní, pojme buď dvě SIM, nebo SIM s paměťovou kartou. Podpora eSIM tentokrát chybí, ale to českým uživatelům také asi vadit nebude.

Baterie má solidních 4 500 mAh, nechybí bezdrátové dobíjení a rychlé drátové nabíjení má výkon až 25 W. V balení je ovšem nabíječka s výkonem 15 W, což je zároveň hodnota, kterou zvládá telefon i bezdrátově. Kdo bude chtít nabíjet rychleji, musí si pořídit výkonnou nabíječku zvlášť.

Nový telefon si již mohou zájemci předobjednávat. Kdo si Galaxy S20 FE objedná s předstihem, bude si následně moci vybrat dárek: buď fitness náramek Galaxy Fit2, nebo herní balíček Xbox Game Pass s tříměsíčním členstvím a ovladačem MOGA XP6-X+. Předobjednávky končí 1. listopadu před půlnocí, pak už by měl Samsung začít s dodávkami telefonu zákazníkům. S20 Fe nabídnou v Česku všichni tři operátoři: T-Mobile jen ve 4G variantě (modrý a zelený), O2 (modrý) a Vodafone (červený, bílý) v 5G provedení. Na volném trhu budou ve všech barvách k mání 4G verze.