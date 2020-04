Prodeje mobilů se propadly o víc než třetinu, uvedla česká pobočka Samsungu

V některých týdnech po zavedení aktuálních omezení kvůli pandemii koronaviru poklesl prodej mobilních telefonů v Česku i o více než 40 %. Alespoň takové údaje prozradili novinářům zástupci značky Samsung. Z vyjádření není zcela jednoznačné, zda pokles platí jen pro korejskou značku, či celý trh, ale vzhledem k tomu, že je Samsung dlouhodobě u nás jedničkou trhu, bude pokles značky i trhu v úzké korelaci.

Celkově trh klesl o něco více než třetinu. „V posledních týdnech vidíme vzestupný trend, pozitivem je, že se překvapivě nezastavil ani operátorský trh a i naši další obchodní partneři našli cestu k zákazníkům,“ říká Tomáš Balík, ředitel divize mobilních zařízení Samsung Electronics Czech and Slovak. Podle něj hodně pomáhá například prodej s možností osobního vyzvednutí, který zavedly některé řetězce s elektronikou a nárůst online prodejů umožňuje zmírnit dopady uzavření běžných kamenných prodejen.

Podle Balíka jsou zákazníci citlivější na cenu a začali preferovat cenově dostupnější modely. „Díky šíři našeho portfolia však máme zákazníkům i v těchto segmentech co nabídnout,“ dodává Balík. V Česku však situaci dále mírně zkomplikovalo oslabení koruny vůči euru, které přimělo Samsung (i další značky) ke zdražení. I tak je Balík optimistický. „Je otázkou, jestli lze pokles o třicet procent považovat za optimistický, ale ono to klidně mohlo být i více než padesát procent, takže to vidíme z té lepší stránky,“ říká Balík.

Ředitel české pobočky mobilní divize Samsungu také naznačil, že krizové chvíle dovedou být i zdravé a pročistí trh. Samsung je dostatečně silný hráč, aby aktuální stav přežil bez dramatických potíží (obzvlášť, když se jiným divizím – třeba té prodávající televize – v krizi daří), pro některé konkurenty však bude situace složitější a Samsung jistě vidí šanci ukousnout si z jejich koláče tržního podílu.

Loňský mimořádný úspěch pro Samsung

Aktuální dramatický pokles prodejů je pochopitelně v ostrém kontrastu s loňským rokem. Ten byl pro Samsung v Česku mimořádně úspěšný. Samsung prodal rekordních 900 000 smartphonů. Velmi úspěšné byly špičkové modely řady Galaxy S10, jejich prodeje vzrostly oproti poptávce po modelech S9 o dramatických 33 %. Nejčastěji z této modelové řady zákazníci kupovali kompaktní typ S10e, následoval S10+. České zastoupení si chválí i zájem o ohebné modely, především Galaxy Fold, ke kterému letos přibyl Galaxy Z Flip.

Ve střední třídě byl největší zájem o modely Galaxy A40 a A50. Z tabletů Samsung se nejlépe prodávaly modely Galaxy Tab S5e a Galaxy Tab A 10.1. Samsung v Česku prodal také 93 000 kusů nositelné elektroniky. Nejžádanější byl náramek Galaxy Fit e, mezi chytrými hodinkami vládly modely Galaxy Watch 46mm a Galaxy Watch Active2. Velmi si Samsung pochvaluje i prodeje bezdrátových sluchátek Galaxy Buds.

I přes aktuální komplikovanou situaci má Samsung v Česku nadále vysoké ambice. Pomoci naplnit je má celá řada novinek, se kterými korejská značka ani za současného stavu nešetří. Na trh právě vstupuje cenově dostupný Galaxy M21 s obří baterií (6 000 mAh). K nejčerstvějším novinkám, které se na trh teprve chystají, patří kompaktní Samsung Galaxy A41 a právě představený tablet Galaxy Tab S6 Lite. Samsung také představil 5G modely A51 5G a A71 5G, o jejich prodeji v Česku zatím nebylo podle zástupců firmy rozhodnuto.