Na čínské nestačí. S20 Ultra 5G je však nejlepší fotomobil zbytku světa

Ze Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G je nejlepší fotomobil zbytku světa. I po zveřejnění jeho skóre totiž žebříčku DxO Mark vládnou smartphony čínských výrobců značek Huawei, Honor, Oppo a Xiaomi. Galaxy S20 Ultra 5G totiž v testu organizace získal skóre 122 bodů, což stačí „jen“ na dělené šesté místo. Bez pochyby je ale S20 Ultra 5G špičkový fotomobil a oproti loňským modelům představuje další posun vpřed, i když o trochu menší, než učinila konkurence.

Zisk 122 bodů znamená, že oproti loňským modelům Samsungu je posun docela výrazný: typ S10+ loni získal 113 bodů, u nás neprodávaná varianta S10 5G, jejímž je vlastně S20 Ultra 5G právoplatným nástupcem, dosáhla na 116 bodů. Galaxy Note 10+ dostal 117 bodů. To je mimochodem stejné skóre, jakým se chlubí i Apple iPhone 11 Pro Max, který se tedy doposud dělil s Notem o pozici nejlepšího nečínského fotomobilu. Co se jednotlivých disciplín týče, za fotografování má S20 Ultra 5G 132 bodů, za video 102 bodů.

Posun směrem výš zajistila nejnovějšímu špičkovému Samsungu jeho čtyřčlenná sestava fotoaparátů, v čele s hlavním 108megapixelovým snímačem a 48megapixelovým snímačem s periskopickou optikou a čtyřnásobným přiblížením. Tuto dvojici doplňuje nový dvanáctimegapixelový širokoúhlý snímač a také ToF senzor pro určování hloubky ostrosti. Sestava tedy jasně míří na nejmodernější konkurenci, na některou ovšem nestačí.



Na čínskou konkurenci je to málo

Nestačí například na soupeře od Xiaomi, který používá stejný hlavní snímač: Mi 10 Pro získalo 124 body, což je vcelku zanedbatelný náskok. Ten získává Xiaomi především lépe hodnoceným zoomem a také trochu překvapivě v kresbě snímků, což znamená, že Xiaomi dovede v tomto ohledu ze stejného čipu svým naladěním dostat o něco více, než Samsung.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky 128 – Huawei P40 Pro

125 – Honor 30 Pro+

124 – Oppo Find X2 Pro

124 – Xiaomi Mi 10 Pro

123 – Huawei Mate 30 Pro 5G

122 – Honor V30 Pro

122 – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

121 – Huawei Mate 30 Pro

121 – Xiaomi Mi 9CC Pro Premium Edition (Mi Note 10 Pro)

117 – Apple iPhone 11 Pro Max

117 – Samsung Galaxy Note 10+ (i 5G)

116 – Huawei P30 Pro

116 – Oppo Reno 10x Zoom

116 – Samsung Galaxy S10 5G

114 – OnePlus 7 Pro

114 – OnePlus 7T Pro

113 – Honor 20 Pro

113 – Samsung Galaxy S10+

112 – Google Pixel 4

112 – Huawei Mate 20 Pro

111 – Huawei Mate 20 X

110 – Xiaomi Mi 9

109 – Apple iPhone 11

109 – Huawei P20 Pro

106 – Apple iPhone XS Max

104 – Asus Zenfone 6

103 – HTC U12+

103 – Samsung Galaxy Note 9

103 – Xiaomi Mi MIX 3

102 – Google Pixel 3

102 – Xiaomi Redmi K20 Pro

101 – Apple iPhone XR

101 – Google Pixel 3a

100 – Samsung Galaxy S9+



DxO Mark si také všímá toho, že automatické ostření je pomalejší v horších světelných podmínkách, byť velké potíže, které uživatelé mívali, nezmiňuje. To ukazuje, že softwarové updaty se s tím nejhorším opravdu vypořádaly, ale také naznačuje, že metodika DxO Mark klade jen pramalý důraz na fotografování blízkých předmětů, ve kterém S20 Ultra 5G zrovna neexceluje.

I porovnání s další konkurencí pak ukazuje, že zmíněné dvě oblasti, tedy kresba a zoom, jsou právě dvě záležitosti, ve kterých Galaxy S20 Ultra na ty úplně nejlepší ztrácí. Zároveň se ukazuje, že rozdíly na špičce jsou jen velmi malé a souboje extrémně těsné, takže je rozhodují právě takové detaily.

Nicméně u zoomu je z toho pro Samsung malá ostuda, protože právě u Galaxy S20 Ultra 5G firma inzeruje svůj „revoluční“ Space Zoom až se stonásobným přiblížením. Přitom v hodnocení zoomu zaostává korejský smartphone třeba i za loňským Huawei Mate 30 Pro (5G) a Honorem V30 Pro, jejichž hardware zdaleka tak „daleko“ nemíří. Na zoom aktuálního krále fotomobilů, Huawei P40 Pro pak ztrácí Samsung dramaticky, bodové hodnocení 88 vs 115 bodů mluví za vše.

Kde naopak Samsung exceluje, to je širokoúhlý fotoaparát. Za něj získal S20 Ultra 5G 47 bodů, což je doposud nejvyšší zisk v hodnocení DxO Mark. V této oblasti má zase pro změnu propastný náskok na konkurenční Huawei P40 Pro právě Samsung. Huawei má v této disciplíně jen 39 bodů. To ukazuje, že hodnocení DxO Mark může být pro mnohé uživatele hodně relativní: kdo zoom moc nepotřebuje a naopak často využije širokoúhlý snímač, pro toho může být S20 Ultra 5G lepší volbou než někteří konkurenti, kteří jsou lepší právě u přiblížení.

V Česku je to v podstatě jednička

Pro českého uživatele pak má výsledek Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G ještě jednu pozoruhodnou rovinu. I když je to až šestý fotomobil v žebříčku DxO Mark, pro našince je to jeden z nejlepších fotografických smartphonů, které má význam kupovat. Huawei P40 Pro se u nás sice prodává, ale kvůli absenci služeb Googlu to není pro mnoho uživatelů příliš dobrá volba. Z dalších zástupců ze špičky se u nás na trh chystá zatím jen Xiaomi Mi 10 Pro, to by mělo přijít do prodeje v květnu. Do té doby je ale Galaxy S20 Ultra 5G pro nás smysluplnou fotomobilní jedničkou.