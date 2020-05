Nikon, nebo Canon? Věčný nesvár rozsekl Apple

Člověk, který inklinuje k jedné značce fototechniky, patrně nikomu nedoporučí produkt té konkurenční. A tak dohady, zda je lepší ta, či ona značka, neberou konce. Není to přitom jen o pořizovací ceně, někomu prostě nesedne ergonomie těla fotoaparátu jedné, jinému naopak té druhé značky. Stejně tak může být překážkou složitá orientace v menu. Kladů i záporů se najde na obou frontách vždy dostatek.

Pravděpodobnost, že světlo do těchto patrně věčných dohadů o tom, která fototechnika je nejlepší, vnesou statistiky fotoportálů, se ukazují jako poněkud liché. Například mezi uživateli portálu Flickr není nejoblíbenější značkou ani Nikon, ani Canon. Tedy z pohledu amatérských fotografů dva patrně nejčastější fotografičtí rivalové. To ovšem neznamená, že ostatní výrobci by za nimi nějak výrazně zaostávali, jen jde o asi dvě nejzvučnější značky, když se začne řešit téma fotografické techniky.

Která technika tedy u uživatelů výše zmíněného fotoportálu vede? Překvapivě ta, která ani není primárně fotoaparátem. Má však obrovskou výhodu: oproti digitálním fotoaparátům je vždy po ruce a snadno se vejde do jakékoli kapsy.

Řeč je o smartphonech. A to konkrétně o těch od Applu. Právě iPhony jsou totiž podle statistik Flickru mezi jeho uživateli tím nejpopulárnější nástrojem k pořizování fotografií. A jak mnohé snímky pořízené iPhony dokazují, nemusí se jejich autoři za svou preferenci vůbec stydět.

Fotografie pořízená iPhonem 11 Pro

Aktuálně vůbec nejpopulárnějším modelem iPhonu v komunitě Flickru je šest let stará „šestka“, tedy iPhone 6 z roku 2014. Vévodí nejen aktuálnímu žebříčku pěti nejpopulárnějších fotomobilů, ale i pěti nejpopulárnějších fotografických nástrojů mezi uživateli tohoto portálu. V závěsu pak v obou těchto žebříčcích následují další čtyři modely iPhonů. A to konkrétně o rok mladší model 6s následovaný sedm let starým iPhonem 5s, čtvrtá příčka pak náleží iPhonu 7 z roku 2016 a top pětku uzavírá o rok mladší model 7 Plus.



Nejpopulárnější fotoaparáty v komunitě Flickru 1. Apple iPhone 6 2. Apple iPhone 6s 3. Apple iPhone 5s 4. Apple iPhone 7 5. Apple iPhone 7 Plus

Do top desítky nejpoužívanějších značek na Flickru se pak dostali ještě další dva mobilní výrobci. A to konkrétně Samsung a Google, kteří zaujímají ve stejném pořadí osmou a devátou příčku.



Deset nejpoužívanějších značek fototechniky na Flickru 1. Apple 2. Canon 3. Nikon 4. Sony 5. Fujifilm 6. Olympus 7. Panasonic 8. Samsung 9. Google 10. Leica

Oblíbenost smartphonů ve fotografické komunitě značí, kam až se mobilní fotografie od představení prvního fotomobilu posunula. Připomeňme jen, že oním historicky prvním mobilem s integrovaným fotoaparátem byl Sharp SH04. Tehdy se psal rok 2000. Uteklo dvacet let a pro mnohé přední mobilní výrobce je v současnosti fotoaparát jedním z nejdůležitějších parametrů, na který se zaměřují.

Fotografie pořízená iPhonem 7

Oproti 0,11MPix fotoaparátu historického sharpu se nynější smartphony pyšní až 108MPix snímači. A ona honba za „nejmegapixelovatějším“ mobilem není zdaleka u konce: Samsung už totiž avizoval snímač, který uvidí více než lidské oko (více viz Honba za megapixely nekončí. Fotoaparát Samsungu uvidí více než lidské oko).

Že by ovšem smartphony v dohledné době zcela upozadily digitální zrcadlovky, je poměrně nereálné. K dosažení stejné obrazové kvality mají před sebou ještě pořádný kus cesty, do noty jim ovšem hraje již zmíněný fakt, že jsou de facto neustále po ruce.