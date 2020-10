Vyzrál a hodně toho vydržel. Zpočátku samsung trochu budil rozpaky

V únoru spolu s dalšími typy řady S20 představený Samsung Galaxy S20 Ultra 5G patří stále k tomu nejlepšímu, co si lze na poli smartphonů pořídit. Ano, jsou tu novinky podzimní vlny, ale s těmi se stále může směle rovnat, ostatně třeba nový Note 20 Ultra kromě pera nenabízí tak zásadní posun a s častými akcemi a cashbacky je S20 Ultra přeci jen o něco levnější, byť oba smartphony jsou pořádně drahé.

S20 Ultra 5G nám prakticky po osm měsíců sloužil jako primární smartphone pro všechny každodenní úkoly. Už v naší recenzi vydané na začátku března jsme telefon převážně chválili, pokračovat v tom budeme i teď. Ale jsou tu samozřejmě i zádrhele, dlouhodobé používání dokonce odhalilo některé trochu skryté. Na druhou stranu musíme uznat, že softwarové aktualizace pomohly vylepšit především fotoaparát, ze kterého jsme byli na začátku trochu v rozpacích.

Doladěný foťák

U foťáku jsme totiž od počátku měli trochu pocit, že nepodával takové výkony, jaké jeho hardware sliboval. Potíže jsme měli zpočátku především s ostřením, ale také s makro fotografií a vůbec focením blízkých předmětů. Krajiny, noční snímky a různé momentky byly od počátku skvělé a foťák v tomto pořád patří na špičku, ale některé detaily prostě byly problematické. Samsung to částečně vyřešil: softwarové updaty přinesly nejen zlepšení kvality snímků, ale také lepší chování při fotografování blízkých předmětů.

Tady přišel speciální režim se zhruba dvojnásobným přiblížením, kdy lze fotit detaily a jelikož pak telefon bere data jen z části čipu, odpadá velká potíž s malou hloubkou ostrosti. Tedy, odpadá částečně. Velký čip s drobnou optikou prostě z konstrukční podstaty při focení blízkých předmětů kompletně proostřené fotky nedosáhne, to je vzrůstající potíž moderních špičkových fotomobilů. Samsung se s tím nakonec ale popral dobře a když jsme se také naučili tuto vlastnost při focení brát v potaz, docílili jsme dobrých výsledků. Navíc softwarové updaty výrazně zlepšily ostření, které je teď pohotové a rychlé, telefon si nevymýšlí a nenechá se tolik zmást, jako tomu bylo na začátku.

Co stále nepovažujeme za ideální, je ovládání, kdy je především volba obrovského rozsahu zoomu trochu krkolomná, chtělo by to vymyslet malinko lépe. V praxi jsme navíc téměř nikdy nepoužili zoom více než desetinásobný, takže lákadlo v podobě stonásobného Space Zoomu nás nechávalo zcela v klidu. Celkově však platí, že jsme s foťákem S20 Ultra 5G spokojeni, u konkurence jsme v aktuální generaci top modelů nenašli přístroj, u kterého by se nám s fotoaparátem pracovalo výrazně lépe.

Přežil nečekané

Čím nás Galaxy S20 Ultra 5G opravdu příjemně překvapil, byla jeho mechanická odolnost. Od počátku používání jsme se trochu obávali, že obří displej s úhlopříčkou 6,9 palce a zahnutím po stranách to dříve či později „schytá“. S20 Ultra 5G je totiž už opravdu velký kus telefonu a někdy je prostě zacházení s ním trochu neergonomické a můžeme říci, že k nechtěnému pádu je tu mnohem blíž než u některých kompaktnějších telefonů. Nám podle našich dlouhodobých zkušeností do ruky „sedí“ tak telefony s bezrámečkovou konstrukcí a úhlopříčkou displeje do 6,5 palce nebo variace s užším tělem.

Galaxy S20 Ultra 5G je ovšem prostě obří, byť rámečky má malé. Výrobci úhlopříčku ženou nahoru neskutečně intenzivně a trochu potíž je, že kdo chce skutečnou špičku, vlastně moc možností u kompaktnějších modelů nemá. Zatímco třeba v řadě Galaxy S10 nebyly mezi různě velkými modely tak dramatické rozdíly, S20 Ultra 5G se od běžných typů S20 liší poměrně dost (hlavně tím foťákem). Na druhou stranu i tyto modely by nám jistě dostačovaly.

Po téměř celou dobu používání S20 Ultra 5G jsme špičkový Samsung používali bez pouzdra. Pádů skutečně nebylo málo a při nejednom jsme se obávali, že je po displeji. Jenže, vše přístroj přežil bez úhony – tedy až na šrámy na kovovém rámu těla. Tady to „schytal“ prakticky každý roh, ale i rám se ukázal být nesmírně odolným. Kov se neodštěpuje a neláme, vrypy jsou vzhledem k intenzitě některých nárazů (vždyť je to také 222 gramů těžký telefon) relativně malé. Tady Samsung opravdu chválíme – jistě, mohli jsme mít i setsakra štěstí a věříme, že se mezi vámi najdou ti, kdo je neměli a displej u drahého modelu rozbili snadno, ale konstrukce přístroje je opravdu bytelná a předčila naše veškerá očekávání.

Potíž s pouzdrem je ta, že z mohutného telefonu dělá i jen tenké silikonové pouzdro přístroj ještě mohutnější. A průhledné pouzdro od Samsungu, které nám následně výrobce k telefonu zapůjčil, není ideální pro všechny situace. Snad pro větší ochranu displeje docela vystupují okraje pouzdra nad jeho rovinu, ale to není ideální pro ovládání gesty, na které jsme si u Androidu tak zvykli. A zvykat si zpět na virtuální tlačítka moc nechceme – proto tedy používání bez pouzdra.

Jeden konstrukční neduh ale přeci jen S20 Ultra 5G má. Podle očekávání jím trpí masivní výstupek fotoaparátu. Na něm telefon položený na stole leží a časem se hrana výstupku lakovaná původně černou barvou prostě odřela a začal tu prosvítat čistý kov. Ano, pouzdro to řeší, řeší i také nepříjemné „rachtání“ telefonu, když v této pozici položený na stole zavibruje (je to snad hlasitější než nějaké vyzvánění). Ale konstruktéři by se měli nad tímto prvkem zamyslet. Masivní výstupky foťáků jsou nejen nevzhledné, ale i nepraktické, jednou se nám o výstupek při lovení telefonu v kapse dokonce podařilo nepříjemně strhnout nehet.

Výdrž jak kdy

V recenzi jsme chválili dobrou výdrž baterie Samsungu Galaxy S20 Ultra 5G, nicméně při dlouhodobém používání k ní máme přeci jen pár výhrad. V běžném režimu platí, že je výborná a i intenzivní používání znamená bez problémů den a půl na jedno nabití. A to jsme telefon používali v energeticky náročnějším režimu s displejem zapnutým sice na nižší rozlišení (2 400 x 1 080 pixelů oproti 3 200 x 1 440), ale s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Je to jednoduše režim našim očím příjemnější.

Problém ale nastává, kdy v tomto režimu začneme provozovat některé náročnější hry nebo s telefonem potřebujeme intenzivně fotit. Pak ukazatel baterie letí tryskem dolů doslova minutu co minutu, zapnutý foťák je neskutečný žrout energie. Trochu se domníváme, že za to může určité nedoladění čipsetu Exynos, se kterým se u nás špičkové Samsungy S20 prodávají namísto Snapdragonu 865. Jiné samsungy se Snapdragonem totiž nic takového „neprovádějí“. Každopádně nás tato „vlastnost“ nechala několikrát na holičkách, když se nám telefon po dlouhém dni a potřebě fotit prostě vybil.

Skvělý výkon

Exynos bývá kritizován také za nižší výkon oproti odpovídajícímu Snapdragonu. Ano, i to je realita, na druhou stranu na nedostatek výkonu jsme si nikdy během používání S20 Ultra 5G nestěžovali. Naopak, byl ho vždy doslova přehršel, telefon se nám nikdy nezadrhával a ani při intenzivní zátěži nijak nezpomaloval. Skvělá je správa paměti, oceňujeme i rychlé uživatelské úložiště, díky kterému lze sekat fotky v rychlém sledu nebo je velmi rychle nakopírovat přes kabel do počítače.

Zvykli jsme si i na absenci 3,5mm jacku, bezdrátová sluchátka jsou pohodlným řešením, obzvlášť, když je lze díky reverznímu bezdrátovému nabíjení z telefonu v pouzdře snadno nabít. Párkrát jsme tuto funkci využili, když jsme zjistili, že v batohu dlouho odložená a už předtím používaná sluchátka jsou prostě vybitá. Stačilo asi patnáct minut a mohli jsme bez problémů poslouchat hudbu po další hodiny.

Se Samsungem Galaxy S20 Ultra 5G máme tedy opravdu dobré zkušenosti, i když z počátku v nás trochu budil rozpaky. Něco Samsung vylepšil, na něco jsme si zvykli. Na druhou stranu velikost přístroje je pro nás již dost hraniční a vlastně se nedivíme, že se Samsung teď tak snaží na poli telefonů s ohebným displejem. To je jediná rozumná cesta, jak obří úhlopříčky uživatelům dopřát a přitom zachovat solidní rozměry.