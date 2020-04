Přehřívá se, nevydrží a neostří, lamentují majitelé smartphonu za 40 tisíc

Už od počátku provází v mnohém opravdu velmi pokrokový špičkový Samsung Galaxy S20 Ultra 5G určité potíže. Ty se týkají především inovativního fotoaparátu, který má bohužel potíže s ostřením. Ty největší problémy sice napravila nedávná velká aktualizace a v uplynulých dnech Samsung vydal další, která slibuje vylepšení fotoaparátu.

Jenže jak jsme už po vyzkoušení první velké aktualizace upozorňovali, některé problémy má fotoaparát S20 Ultra 5G zřejmě vrozené hardwarově. Jde o to, že optika neumí dobře zaostřit na vzdálenost menší než 10 centimetrů a kvůli malé cloně a relativně velkému čipu je na krátké vzdálenosti extrémně malá hloubka ostrosti. Samsung by tedy měl uživatelům především vysvětlit, jak foťák jeho vlajkové lodi funguje a že má i své slabiny, třeba v makro fotografii a focení blízkých předmětů.

Jenže to Samsung nečiní, a tak není divu, že se množí stížnosti na to, jak fotoaparát S20 Ultra 5G (ne) ostří. I přesto, že velká aktualizace největší potíže napravila, kolují po internetu videa, kterak se snaží telefon marně zostřit na nějaký blízký předmět a uživatelé jsou z toho frustrováni. Upřímně, toto nám na S20 Ultra vadí také a je to hlavní důvod, proč bychom tento smartphone nepoužívali třeba na reportážní focení novinek na tiskových konferencích a veletrzích, kdyby se nějaké mohly aktuálně konat.



Kromě stížností na fotoaparát se v poslední době objevily i další, ty se týkají nejspíš čipové sady telefonu, konkrétně procesoru Exynos 990, kterým jsou vybaveny modely prodávané v Evropě. Na oficiálním fóru Samsungu se objevilo několik stížností, ve kterých uživatelé hlásí, že se jejich telefon extrémně přehřívá například při fotografování nebo hraní náročných her, přičemž při hraní může situace dojít tak daleko, že se hra začne zpomalovat pod únosnou mez.

K tomu jsou tu ještě stížnosti na extrémně krátkou výdrž baterie, opět především při vyšší zátěži. A vypadá to, že modelů s procesorem Snapdragon 865 se tento problém netýká.

Pravda, stěžovatelů na fóru Samsungu zatím není mnoho, a tak může jít o ojedinělé případy, které se stát mohou a Samsung by je měl vyřešit v rámci oprávněných reklamací. Ale i tady platí, že zatím Samsung na svém vlastním fóru na stížnosti uživatelů nijak nereaguje, což nepůsobí příliš dobře.

My sami jsme s naším testovacím kusem žádné významné potíže v této oblasti nezaznamenali, telefon se sice při delším fotografování nebo dlouhém hraní her zahřívá, ale nikoli nad míru, která je u podobně výkonných strojů obvyklá. Nicméně to neznamená, že se u některých kusů nemohou nepříjemné potíže objevit.

A to Samsungu nepomáhá uklidnit situaci, kdy si již tak někteří uživatelé stěžují, že v Evropě nabízí zákazníkům firma za stejné peníze jako jinde produkt s podřadnějším procesorem. Jak ukázala například nedávná měření v benchmarku AnTuTu, modely s čipovou sadou Exynos 990 jsou o něco méně výkonné než ty se Snapdragonem 865. Stroje s procesorem od Qualcommu mají navrch ani ne o 10 %, ale v praxi může být u některých uživatelů rozdíl větší.

Ona „válka procesorů“ ovšem u Samsungu zuří delší dobu a pravdou je, že většinu uživatelů nechává použitý procesor chladnými – tedy, pokud se zrovna jejich kousek kvůli danému čipsetu nerozpaluje doběla.