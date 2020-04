Konečná. Vlastníci čtyři roky starých samsungů přišli o aktualizace

Top modely z roku 2016 až doposud dostávaly pravidelné čtvrtletní aktualizace, které pomáhaly optimalizovat systém společně s bezpečnostními záplatami. Tomu je však nyní konec a březnová aktualizace byla poslední „velká“, kterou smartphony Samsung Galaxy S7 a S7 edge obdrží.

Do budoucna se sice může stát, že do telefonů dorazí nějaká menší nárazová aktualizace, která by měla vyřešit případnou aktuální hrozbu, jinak je ovšem softwarová podoba těchto telefonů finální. Připomínáme, že telefony přišly před čtyřmi roky na trh se systémem Android verze 6.0 a dočkaly se jak Androidu 7, tak i Androidu 8 v polovině roku 2018. Na „desítku“ už však nedosáhly.



Ohledně softwarové podpory si obecně Samsung neláme tolik hlavu jako jiní výrobci. Třeba konkurenční Apple poslal nejnovější verzi systému iOS do pět let starého iPhonu 6s, Google či OnePlus udržují svoje Android zařízení aktuální (včetně nejnovější verze operačního systému) minimálně po dobu tří let. Samsung naopak svou systémovou aktualizaci s rozhraním One UI 2.1, poslal pouze do rok starých modelů S10 a Note 10, ovšem na dva roky staré S9 a Note 9 se už nedostane.



Samsung Galaxy S7 byl ve své době výborným telefonem, nás zaujala zejména varianta edge, kterou jsme chválili za její luxusní design, výborný fotoaparát i dobrou výdrží baterie (více v naší archivní recenzi Galaxy S7 edge je tak skvělý, že vyniknou drobné chyby).