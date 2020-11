Definitivní důkaz. Vyzkoušeli jsme, že Snapdragon je lepší než Exynos

Už po řadu let (od modelu Galaxy S8 z roku 2017) dává Samsung do svých špičkových modelů dva různé procesory: vždy svůj aktuální nejlepší čipset Exynos a opět aktuální špičkový čip od Qualcommu. Na trhu se tyto varianty obvykle nepotkávají, každou totiž Samsung prodává jinde. V Evropě většinou zákazníci dostávají modely s Exynosem, zatímco v zámoří jsou špičkové Samsungy v prodeji se Snapdragony od Qualcommu. A uživatelé těchto modelů spolu už roky takříkajíc soupeří o to, která z verzí bude lepší.

Bohužel pro nás v posledních letech tento souboj, vedený ale povětšinou na dálku, vyhrávají procesory Snapdragon: podle různých testů jsou výkonnější a zároveň úspornější. My jsme si ale až doposud tento předpoklad ověřit nemohli: Samsung sice v Evropě má některé modely i se špičkovými čipsety od Qualcommu (dává je třeba do svých smartphonů s ohebným displejem), ale nikdy jsme zatím nemohli porovnat tentýž telefon vybavený čipem od Samsungu i od jeho amerického dodavatele.

Tedy až doposud. Možná poměrně překvapivě totiž Samsung toto porovnání umožnil u nového modelu Galaxy S20 FE, který se i u nás prodává ve dvou verzích. Varianta s podporou 4G sítí má špičkový Exynos 990, provedení Galaxy S20 FE 5G má Snapdragon 865. Na první pohled je to trochu zvláštní krok, když víme, že Exynos 990 podporu 5G zvládá také.

Na druhou stranu Samsung odlišnosti mezi modely nijak neskrývá a vlastně tak nějak i mezi řádky naznačuje, že výkonnější Snapdragon v 5G verzi je takovým dalším bonusem navíc pro majitele této varianty telefonu. Za tu si totiž Samsung nechá připlatit, v našem případě podle svého oficiálního ceníku konkrétně nemalé 3 000 korun. A když si tedy zákazník pořídí za 20 000 korun 5G variantu, získá zároveň trochu výkonu navíc a o něco lepší výdrž baterie.

V naší nedávné recenzi modelu S20 FE jsme konstatovali, že pokud vyloženě netoužíte po podpoře 5G, nemá příplatek příliš velký smysl. Jenže Vodafone nabízí 5G verzi S20 FE za lákavých 17 201 korun, a to už se naopak vyplatí: nejenže díky 5G bude telefon v budoucnu o něco lépe využitelný, ale rovnou k tomu dostanete i trochu lepší vlastnosti. A my už víme o kolik.

Rozdíl pouhým okem

V redakci jsme totiž měli k dispozici zároveň klasický Samsung Galaxy S20 FE (na snímcích v oranžové barvě) a také provedení Galaxy S20 FE 5G (v červené). A oba telefony jsme podrobili sérii testů, které jasně ukazují, jaké mezi nimi jsou rozdíly.

Začali jsme běžným používáním. Do telefonů jsme nainstalovali a ze zálohy obnovili námi používané aplikace, chvíli jsme nechali oba stroje „zaběhnout“ při používání (poctivě jsme je střídali) a pak se v přímém porovnání snažili pozorovat nějaké rozdíly v jejich chování. Upřímně, ty prakticky neexistují: při brouzdání po webu, sledování videa nebo hraní běžných her (nepatříme mezi milovníky hraní graficky náročných akcí na mobilu) rozdíl prostě podle nás vidět není. Je možné, že někdo jemné nuance zaznamená, ale v tomto ohledu se na první pohled chovají oba výhodní zástupci řady S20 stejně.

Snímky z modelu S20 FE s procesorem Exynos

S jednou výjimkou. Tou je fotoaparát. Pro mnoho uživatelů jedna z nejdůležitějších součástí jejich chytrého telefonu. Zrovna u foťáku se určitý rozdíl ve výkonu a chování přístrojů objevil. Ne, nejde o to, že by smartphone s Exynosem nebo se Snapdragonem vytvářel snímky odlišné kvality. I to jsme prověřovali, fotili ve stejných podmínkách a stejné scény a zdá se, že se Samsungu podařilo v obou případech software s hardwarem sladit tak, že výsledky z fotoaparátů jsou prakticky identické. Ano, tu a tam najdeme na snímcích rozdíly v expozici, v prokreslení detailů i v šumu, jenže ty najdeme i v případě, že stejnou scénu vyfotíme tímtéž mobilem dvakrát za sebou. Takže to bychom na procesor nesváděli a není tu nač si stěžovat.

Snímky z modelu S20 FE 5G s procesorem Snapdragon

Drobný zádrhel jsme ale zaznamenali u samotného pořizování snímků. 4G varianta vybavená procesorem Snapdragon jednoduše na stisk spouště nereagovala tak samozřejmě, jako 5G provedení s Qualcommem. U něj telefon pořídil snímek kdykoli jsme se dotkli spouště. U 4G provedení ovšem občas došlo k tomu, že telefon na stisk spouště zareagoval se zpožděním. Docházelo k tomu obzvlášť ve chvílích, kdy jsme pořizovali sérii snímků: U Snapdragonu lze ťukáním do displeje fotografie „sekat“ jednu za druhou, u Exynosu si musí uživatel občas zlomek sekundy počkat. Nejde o nic vážného, navíc je to možná detail, který se dá vyladit v některém z budoucích softwarových updatů (oba telefony měly nejaktuálnější verzi svého softwaru), ale rozdíl tu jednoduše je.

Benchmarkům vládne Qualcomm

Syntetické testy výkonu pak určitou nadvládu a větší suverenitu procesoru od Qualcommu potvrzují. V oblíbeném benchmarku AnTuTu verze 8 (ten je podle Googlu bezpečnostní hrozbou a v Google Play ho nenajdete) se výkon Samsungu Galaxy S20 FE ve 4G verzi pohyboval na úrovni zhruba 530 000 bodů a maximem bylo asi 533 000 bodů. Galaxy S20 FE 5G ve stejném testu dosahoval stabilně skóre okolo hranice 580 000 bodů. Náskok Snapdragonu ve výkonu je tedy zhruba do deseti procent – není to drama, ale je to prokazatelný a měřitelný rozdíl.

Navíc jak ukázal nový test v benchmarku 3D Mark - Wild Life Stress Test, procesor Snapdragon je ve svém výkonu daleko stabilnější. Při dlouhodobé zátěží výkon klesá daleko méně než u Exynosu a Snapdragon výrazně méně „topí“.

Porovnání stability výkonu v benchmarku 3D Mark Wild Life Stress Test. V horní řadě S20 FE 5G s procesorem Snapdragon, ve spodní 4G varianta s procesorem Exynos

Ještě větší rozdíl ve skóre jsme zaznamenali u webového benchmarku JetStream2, kde Exynos obdržel skóre 56,238 bodu, model se Snapdragonem ovšem 70,363 bodu. Tento rozdíl koresponduje s tím, co v tomto benchmarku dlouhodobě pozorujeme: procesory Exynos v něm vykazují výrazně nižší hodnoty než konkurenční Snapdragony nebo třeba Kiriny od Huaweie. Skóre 5G varianty FE tak odpovídá dnešní špičce s tím, že je tu vidět jeho mírný deficit ve velikosti RAM paměti (modely S20 FE mají 6 GB RAM), 4G provedení pak svým výkonem navazuje na to, co v JetStream2 předvádí třeba špičkový Galaxy S20 Ultra 5G (na něj ztrácí jen asi 2,5 bodu).

Třeba test GFXBench ovšem ukazuje, že v praxi opravdu rozdíly ve výkonu nemusí mít dramatický vliv. U benchmarku CarChase 3.1 totiž oba telefony při vykreslování na displeji vykazují výsledek 43 snímků za sekundu, při „off-sceen“ testu má 5G varianta s hodnotou 50 fps náskok o jediný snímek.

Větší náskok pak model se Snapdragonem vykazuje v testech PC Mark. V obecném Work 2.0 ještě rozdíl není nijak dramatický a opět to ukazuje, proč při běžném používání nepozorujeme mezi telefony rozdíly. Skóre je totiž 11 947 vs 12 305 bodů ve prospěch 5G provedení. U testu Computer Vision, který ovšem zkouší AI schopnosti čipsetu, už má 5G varianta s Qualcommem větší náskok: 8 200 oproti 6 798 bodům. A výrazně rychleji podle testu pracuje tato varianta i s úložištěm: skóre je 19 130 oproti 15 366 bodům.

Citelný rozdíl u baterie

Rozdíly jsou nakonec i ve výdrži baterie. Už naše zkušenosti se špičkovými samsungy s procesory Exynos z posledních let říkají, že tyto procesory vykazují například znatelně vyšší spotřebu energie při fotografování. Jednoduše nám přijde, že u špičkových samsungů „letí“ při focení ukazatel baterie dolů mnohem rychleji než u konkurentů se Snapdragony. A dvojice typů Galaxy S20 FE to vlastně potvrzuje.

Nejprve opět pozorování z běžného používání a testů. Když jsme telefony poprvé spouštěli a instalovali do nich z cloudové zálohy všechny aplikace, před začátkem tohoto úkonu jsme je zcela nabili. Pak jsme na nich „cvičně“ čtyřikrát za sebou pustili benchmark AnTuTu a jen po těchto činnostech byl rozdíl z hlediska baterie velmi znatelný. Zatímco model 5G ukazoval, že má ještě 80 % baterie, Exynos varianta ukazovala 73 % baterie. To znamená, že v této zátěži Exynos spotřeboval o třetinu více energie, a to je už obrovský rozdíl. Dodejme, že znát byl rozdíl i v teplotě zahřívání, provedení se Snapdragonem bylo vždy chladnější.

Test výdrže baterie PC Mark Work 2.0 - vlevo Snapdragon, vpravo Exynos

Ano, jak se dál ukázalo, zrovna prvotní instalace telefonu se stahováním velkých objemů dat a následně zátěž v testu AnTuTu jsou asi tím nejhorším případem, kdy je deficit Exynosu největší. Když jsme pak telefony v tomto stavu nabití nechali přes noc a druhý den dopoledne na nich „projeli“ kompletní sadu testů pro účel tohoto článku, nakonec před polednem vykazoval Galaxy S20 FE 5G ještě 56 % zbývající kapacity baterie, 4G varianta 45 %. Odstup mezi modely se tedy zvětšil jen o 4 procentní body kapacity, znamená to, že Exynos spotřeboval zhruba o čtvrtinu více energie než Snapdragon.

Tyto rozdíly pak potvrzuje i test baterie v sadě PC Mark. Z plného nabití na hranici 20 %, kdy je test ukončen, vykázal 5G model výdrž 10 hodin a 25 minut, 4G provedení 8 hodin a 46 minut. Porovnání bude názornější, když výdrž kompletně přepočteme na minuty: 5G verze vydržela 625 minut, 4G provedení pak 526 minut. To je rozdíl přesně 99 minut, což znamená, že 5G varianta má v testu navrch o 18,8 %.

Po ukončení tohoto testu jeden den večer jsme pak telefony nechali ležet do rána a ráno zkontrolovali stav baterie znovu: model se Snapdragonem ukazoval 19 %, přes noc tedy stroj spotřeboval pouhé jedno procento baterie. 4G varianta s Exynosem ukázala ráno ještě 16 % baterie, spotřebovala tedy 4 % energie. Ano, toto je hodně nepřesné měření, ale i tak je rozdíl jasně vidět. Dodejme ovšem, že telefony v sobě neměly SIM a oba byly připojeny pouze k wifi (na stejném místě, se stejnými aktivními synchronizacemi v pozadí).

Snapdragon má jasně navrch

Veškeré naše testy, ať už ty prováděné v aplikacích s přesným měřením nebo naše subjektivní, tedy jasně ukazují, že procesor Snapdragon má oproti odpovídajícímu Exynosu v případě špičkových samsungů navrch. Rozdíl ve výkonu není podle nás nijak dramatický, obvykle tak do deseti procent, i když v extrémech to může být až dvacet. Ale v praxi to uživatel většinou nijak nepocítí.

Zásadní je ale podle nás rozdíl ve výdrži baterie. Exynos citelně víc „topí“, což může být jednak někomu nepříjemné v dlani, za druhé to ale ukazuje, že procesor je méně efektivní ve využívání energie. A rozdíl ve výdrži je v lepším případě tak dvacetiprocentní, v extrémních situacích ale Exynos spotřebovává až o třetinu víc energiem než Snapdragon. A to už jsou hodnoty, které mohou třeba ve svízelné chvíli rozhodnout o tom, zda telefon vydrží druhý den provozu bez nabíječky, či nikoli. Ano, stejně bude u obou modelů většinou nutné nabíjet každý den, takže v drtivé většině situací nemá rozdíl ve výdrži dramatický význam, ale v případě nutnosti se prostě budete s 5G provedením Galaxy S20 FE cítit jistěji.

To nakonec může být onen důvod, proč do 5G varianty Samsung nainstaloval procesor od Qualcommu. Provoz v 5G sítích totiž baterii dovede zatížit hodně a ona efektivita navíc se tedy trochu hodí. Z hlediska běžného zákazníka nadále platí, že pokud by si měl modely kupovat za ceny od Samsungu, nemusí pro něj být příplatek 3 000 korun za 5G, vyšší výkon a lepší výdrž baterie moc atraktivní. Ale pokud se bavíme o rozdílu zhruba 200 korun, jako je tomu v případě Samsungu Galaxy S20 5G z nabídky Vodafonu, pak je to jasné: připlatit si tu trochu je snad povinnost.