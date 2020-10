Samsung dává k telefonu tenisky zdarma. K tabletu pak mobil za polovinu

Samsung má různé akce pravidelně každý měsíc. Aktuálně má celý slevový týden a k tomu další akční nabídky. V prvním případě poněkud obměnil taktiku, tentokrát jsou za akční cenu i levnější telefony než obvykle. V druhém případě pak k novince nabízí originální bonus.

V pravidelných slevových akcích, ať už s přímou slevou, nebo s cashbackem, Samsung několik posledních měsíců nabízel pravidelně některý z modelů řady Galaxy S20 a také modely střední třídy Galaxy A71, A51 a A41. Tentokrát ani jeden z těchto modelů ve slevě není.

Nejlevnější ohebný displej

V případě luxusních modelů platí sleva na véčkový smartphone Galaxy Z Flip, který je až do 1. listopadu levnější o 11 procent, takže ho pořídíte za 26 666 Kč. To je zajímavá cena za jeden z mála mobilů na trhu s ohebným displejem. Cenou se tak srovnává s Motorolou Razr, která se taktéž doprodává za 26 990 korun.

Oba uvedené telefony už mají na trhu nástupce, proto jejich cena v poslední době klesla. V obou případech mají nástupci podporu 5G a liší se i v jiných ohledech. Ale především jsou podstatně dražší, motorola vyjde na 39 990 Kč, samsung pak na 42 990 Kč.

Dále lze v akci pořídit dva levné modely, které se zatím v akcích Samsungu neobjevovaly. Konkrétně jde o Samsung Galaxy A31, který po slevě vyjde na 5 790 Kč a ještě levnější Samsung Galaxy A20s s akční cenou 3 790 Kč.

Modely Galaxy S10 Lite a Galaxy Note 10 Lite Samsung zvýhodňuje pravidelně, ale tak levné jako nyní ještě nebyly. První vyjde na 11 990 Kč, druhý je ještě o jeden tisíc korun levnější. V obou případech to jsou letos představené variace na loňské top samsungy. A za uvedenou cenu to jsou podle nás výborné nabídky.

K tabletu mobil za polovic

Poněkud rozporuplná je akce na tablety řady Tab S7. Ty ve slevě nejsou, takže za nejlevnější dáte 18 990 korun a ceny končí na částce 29 990 Kč. Jako bonus si však můžete přikoupit smartphone Samsung Galaxy S20 za polovinu, což znamená, že bude stát 11 500 korun.

V rámci řady Galaxy S20 pak Samsung připravil až do 8. listopadu akci na nový model S20 FE. Ten stojí od 16 990 Kč a nyní k němu dostanete poukaz na kožené tenisky od české značky Vasky v hodnotě 2 790 Kč. To je opravdu netradiční, docela originální bonus. Samsung Galaxy S20 FE je nabízen v několika pastelových barvách, ve stejných jsou připravené i tenisky.

Huawei přidává dárky

Slevy nabízí i Huawei, který má aktuálně v nabídce například tablet MatePad Pro v balíčku s dotykovým perem a klávesnicí za 11 990 Kč. To je atraktivní cena a přestože tento model už nepodporuje služby Googlu, tak zrovna u tabletu to tak nevadí, potřebné služby lze konzumovat vcelku pohodlně v prohlížeči. V ostatních ohledech to pak je skvělý přístroj.

V akci je i skládací smartphone Mate Xs s ohebným displejem. K tomu dostanete výše zmíněný tablet a také chytré hodinky GT2 Pro. To jsou zajímavé dárky, ale nutno dodat, že celý balíček vyjde na 59 990 Kč, což opravdu není málo. V akci je ještě jeden model s Google službami, je to loňský Huawei P30 Pro, který vyjde na 15 990 Kč a jako bonus dostanete hodinky Watch GT.

Huawei ostatně dává dárek skoro ke všem svým produktům. Takže k hodinkách Watch GT2 Pro dostanete sluchátka FreeBuds 3i, celý balíček vyjde na 7 990 Kč. A naopak ke sluchátkům FreeBuds 3 dostanete hodinky Watch GT. To vše za 3 990 Kč.