Nový samsung bude mít jako jediný v Česku nejvýkonnější procesor

Svůj stylový model s ohebným displejem, véčko Galaxy Z Flip, vylepšil Samsung o podporu 5G sítí. Toto zlepšení ale není jen tak, pojí se s ním i další změny. Tou zásadní je nový čipset. Původní Galaxy Z Flip používá procesor Snapdragon 855+, který ovšem 5G sítě nepodporuje. Novinka namísto něj dostala výkonnější Snapdragon 865, který už podporou 5G sítí disponuje.

Galaxy Z Flip 5G tak bude jediným špičkovým samsungem s tímto čipsetem na našem trhu. Korejská značka totiž v Evropě jinak nabízí své špičkové smartphony s vlastními čipsety Exynos, a ty má i kompletní modelová řada Galaxy S20. Na světových trzích, třeba v USA, mají přitom tyto modely právě Snapdragon 865 a zákazníci u nich hlásí vyšší výkon než u modelů s Exynosem. Galaxy Z Flip 5G tedy bude i jakýmsi „tajným tipem“ na nejvýkonnější samsung současnosti.

Véčko s ohebným displejem dostane v rámci vylepšení na 5G verzi i další drobné plusy. Mění se například barva, nové provedení bude nabízeno v šedé (Mystic Grey) a bronzové (Mystic Bronze) barvě. Namísto lesklého skleněného povrchu je teď sklo v matném provedení, což by mělo minimalizovat upatlávání telefonu. Na druhou stranu v tiskové zprávě ve výčtu obsahu balení s telefonem chybí kryt, který dostávali uživatelé stávajícího Galaxy Z Flip. Neznamená to, že bude nutně chybět, ale je to možné.

Samsung vylepšuje i uživatelské prostředí telefonu, které umožňuje více využívat samotného ohebného displeje. Ten tak nyní pomůže třeba s fotografováním v obtížných pozicích, vylepšený je i multi-tasking. Většinu vylepšení přebírá novinka z postupných softwarových updatů svého sourozence. Celkově jinak zůstává výbava 5G modelu shodná s ne-5G předchůdcem, je tu tedy nadále malinký vnější displej a dvojice dvanáctimegapixelových hlavních fotoaparátů (Snapdragon 865 může trochu zvýšit kvalitu snímků).

Samsung Galaxy Z Flip 5G bude na českém trhu dostupný od 7. srpna, a to za částku 42 990 korun. Stávající Galaxy Z Flip má oficiální doporučenou cenu 41 990 korun, ale Samsung ho například na svém e-shopu nabízí za 39 990 korun.