Perem je jedinečný, výbavu má parádní. Test Samsungu Galaxy Note 10 Lite

Samsung v poslední době uvádí tolik novinek, že na test některých z nich nám prostě nezbývá prostor. A tak jsme se až teď dostali k modelu, který jihokorejský výrobce uvedl v rámci vlastně první letošní várky novinek, tedy ke Galaxy Note 10 Lite. Označení ukazuje, že jde o jakousi odlehčenou verzi loňských notů, zatímco na trhu už jsou k dostání modely nové řady Note 20, nicméně nenechte se mýlit. Galaxy Note 10 Lite je docela svébytný model, který žije tak trochu mimo zažité třídy a obvyklé meze.

Například hardware používá od předloňského typu Note 9, design je zase bližší letošním modelům řady Galaxy S20, displej je spíše jako u dražších modelů řady Galaxy A a funkce pera až na drobný ústupek pochází z modelu Note 10. Tento mix umožňuje Samsungu nabízet svůj „odlehčený“ note za zajímavou cenu – aktuálně konkrétně za 14 tisíc korun, přičemž ovšem Samsung často spouští různé akce, ve kterých lze jeho telefony pořídit i levněji.

Pro koho je?

Vedle typu Galaxy S10 Lite nebo výprodejových loňských modelů (třeba S10e) je Samsung Galaxy Note 10 Lite určen pro zákazníky, kteří chtějí přístroj se špičkovými funkcemi, nicméně cena převyšující hranici 30 tisíc korun je pro ně nemyslitelná. Note 10 Lite není levný, ale funkce v podstatě ceně odpovídají, a když ho seženete v nějaké akci, je to dnes i více než půl roku od uvedení vlastně překvapivě výhodná koupě. Model má navíc zaujmout především ty, kteří touží po dotykovém peru. Je to zdaleka nejlevnější samsung s perem S-Pen a na českém trhu v podstatě nemá konkurenci.

Jak pero funguje?

Tak, jak jsou zvyklí zákazníci i z ostatních modelů Galaxy Note. Note 10 Lite používá techniku pera převzatou z modelové řady Note 10, jen s jednou výjimkou: uvnitř pera není pohybový senzor, takže s perem nelze provádět gesta dálkového ovládání „ve vzduchu“. Upřímně, u Notu 10 jsme si na to nikdy pořádně nezvykli a není to podle nás zásadní ztráta. Pero je nadále s telefonem propojeno přes Bluetooth (dobíjí se vždy při vložení), tlačítko na peru tak lze používat například jako spoušť fotoaparátu.

Plusy a minusy Proč koupit? dotykové pero

velký displej

elegantní vzhled

rozumná cena

Proč nekoupit? výkon vyšší střední třídy

„divoká“ regulace jasu displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 13 990 Kč

Stiskem tlačítka lze vyvolat rychlé menu s různými aplikacemi pro pero, přidržením lze rovnou vybranou aplikaci spustit (standardně je zvolen již výše zmíněný fotoaparát). V přehrávači médií lze ovládat přehrávání hudby.

Pero rozpoznává 4 tisíce stupňů tlaku, což je opět hodnota, která umožňuje třeba velmi kvalitní ruční kresbu. S perem se pojí spousta obvyklých funkcí, které Samsung svým modelům Note dodává: třeba speciální poznámkový blok, který lze aktivovat i psaním na zamknutém displeji (a poznámku třeba na always-on displej dočasně připnout). Pero funguje třeba pro bezdotykový náhled na snímky při procházení fotogalerie, funguje i posun v galerii i v různých seznamech s perem těsně nad displejem (k tomu pohybový senzor pro vzdálená gesta netřeba, to řeší citlivost displeje na pero).

Kromě pera, proč ho chtít?

Důvodů je více, pero může být pro někoho jen takový bonus. Povedený je i samotný displej s obří úhlopříčkou 6,7 palce, který má nahoře uprostřed jen miniaturní průstřel. Není tu žádné zahnutí, takže panel bude pro mnohé uživatele příjemnější. Je to SuperAMOLED displej, špičkové samsungy nabídnou trochu propracovanější panely s vyšším rozlišením (tady je standardních 1 080 x 2 400 pixelů), ale nevidíme tu důvod ke stížnostem. Naopak, displej je povedený. Máme jen jednu výtku: Samsung obecně u svých modelů nezvládá úplně skvěle automatickou regulaci jasu a u Galaxy Note 10 je tak občas potřeba sáhnout k ruční úpravě.

Celkově je výbava bohatá: procesor Exynos 9810 stále nepatří do starého železa, výkonu je dost, alespoň v rámci jakési vyšší střední třídy. Note 10 Lite se nezadýchává, 6 GB RAM mu stačí, uživatelská paměť s kapacitou 128 GB je také dostatečná a navíc je tu slot na microSD. Oželet nemusíte ani 3,5mm jack, což jinak bývá u novějších smartphonů typický ústupek. Android 10 by mohl dostat update na „jedenáctku“ a uživatelské prostředí Samsung One UI je povedené a propracované. Dobře působí i sestava fotoaparátů.

Jak fotí?

Aby se to nepletlo, vybavil Samsung model Note 10 Lite hned trojicí dvanáctimegapixelových snímačů. Jen přední selfie snímač je 32Mpix, na zádech je rozlišení sjednoceno. Liší se samozřejmě ohnisková vzdálenost a také světelnost optiky. Hlavní fotoaparát má světelnost f/1,7 a kvalita tedy odpovídá tomu, co zhruba umí loňské top modely Galaxy S10, nechybí tu ani stabilizace obrazu, takže na tento foťák se dá dobře spolehnout i v noci.

Optickou stabilizaci má i dvojnásobný zoom, tady světelnost f/2,4 mírně omezuje možnosti pořizování snímků v noci, ale i tak je kvalita velmi dobrá. Širokoúhlý snímač je pak bez stabilizace, světelnost f/2,2 je trochu lepší než u zoomu, ale v noci je to vzhledem k absenci stabilizace trochu více omezující, navíc tomuto snímači obecně chybí trochu detaily, a ty se v noci ztrácejí ještě více. Celkově však patří tato sestava k nadprůměru a velmi dobře ladí ke kreativnímu pojetí celého smartphonu.

Jaká je výdrž baterie?

I ta je velmi solidní. Do těla telefonu se vedle pera vešel i akumulátor s kapacitou 4 500 mAh, což znamená bezproblémový perný den provozu, nebo dva klidnější dny. Je tu rychlejší dobíjení s výkonem 25 W, takže asi půlhodina až hodina nabíjení znamená necelou polovinu nabité baterie. Naopak mezi ústupky patří absence bezdrátového dobíjení.

Mám si ho pořídit?

Galaxy Note 10 Lite stále patří k telefonům, které v zásadě nemají konkurenci. Dotykové pero nikdo jiný než Samsung vlastně nenabízí, a když, tak ne s tak propracovanými funkcemi a ekosystémem. A u Samsungu zase telefon s dotykovým perem nepořídíte levněji. Takže Note 10 Lite je velmi zajímavou volbou: hardwarově nepatří do starého železa, fotí dobře, v praxi dobře funguje a pero přináší řadu nových možností využívání telefonu. Když ho seženete levněji než za aktuálních 14 000 korun, bude to ještě o to zajímavější koupě.