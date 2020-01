Matou názvem. Novinky Samsung S10 Lite a Note 10 Lite nejsou očesané

Jen den po oznámení dostupnosti a českých cen modelů Galaxy A51 a A71 (více viz První letošní novinky Samsungu míří do Česka. Ceny startují na 9,5 tisících) přichází Samsung s oznámením svých prvních skutečných novinek pro letošní rok. Očekávané modely Galaxy S10 Lite a Note10 Lite představila firma jen formou tiskové zprávy, jejich výstavní premiéra se pak odehraje na nadcházejícím veletrhu CES. Naši kolegové, kteří do Las Vegas cestují, je tak vyzkoušejí a přinesou z nich první dojmy.

Oba modely jsou si hodně podobné, trochu překvapivě je vybavenějším z dvojice model Galaxy S10 Lite. Nicméně Note10 Lite bude podle nás větším lákadlem, po dlouhé době totiž Samsung nabídne model s dotykovým perem i v trochu nižší cenové kategorii. Ale nenechte se mást názvem typů: i když slovo Lite označuje, že jde o odlehčené verze loňských top modelů, zas tak odlehčené nejsou. A některé ústupky mohou dokonce uživatelům vyhovovat.

Pro kreativní typy

Více jich má možná trochu překvapivě model Galaxy Note10 Lite. Samsung tomuto přístroji dal například vlastní procesor Exynos 9810, který poháněl předloňský Galaxy Note9. Není to tedy nejvýkonnější čipset současnosti, ale síla mu rozhodně nechybí. Procesor je spojen se 6 GB RAM paměti.

Note10 Lite má trojitý fotoaparát, ale jeho sestava se od aktuálních špičkových modelů liší – všechny snímače mají shodně 12MPix rozlišení. Hlavní snímač má optiku se světelnosti f/1,7, což by mělo přinést velmi atraktivní snímky, světelnost širokoúhlého snímače je f/2,2, teleobjektiv má pak f/2,4. Že není Note10 Lite žádné „ořezávátko“, ukazuje i to, že hlavní snímač a teleobjektiv mají optickou stabilizaci obrazu. V kombinaci s dotykovým perem S Pen, které bude jedinečnou funkcí tohoto telefonu, by tak mohl být Note10 Lite velmi lákavým kouskem pro kreativní uživatele.

Konzervativní špička

Nový Samsung Galaxy S10 Lite je modelu Note10 Lite hodně podobný. Ke společným vlastnostem patří například 6,7 palcový AMOLED displej s malým průstřelem uprostřed horní strany a integrovanou čtečkou otisků prstů (a s rozlišením 1 800 x 2 400 pixelů), baterie s velkou kapacitou 4 500 mAh nebo třeba uživatelská paměť s kapacitou 128 GB a čelní fotoaparát s rozlišením 32 megapixelů. Oběma modelům také společně chybí 3,5mm jack a bezdrátové nabíjení.

Jsou tu ovšem i odlišnosti: Galaxy S10 Lite bude výkonnější, jelikož má stále ještě špičkový procesor Snapdragon 855, který na některých trzích používají i běžné modely Galaxy S10, S10+ a S10e. U nás jsou však v prodeji s Exynosem 9820. Procesor tu tentokrát doplňuje 8 GB RAM, takže S10 Lite navzdory svému jménu míří z hlediska výkonu hodně vysoko.

Trochu odlišná je i sestava fotoaparátů. Hlavní snímač s optickou stabilizací dostal rozlišení 48 MPix (světelnost optiky je f/2,0), širokoúhlý objektiv (f/2,2) ukrývá dvanáctimegapixelový čip a namísto teleobjektivu je tu pětimegapixelový makro fotoaparát (f/2,4). Čelní fotoaparát má u obou novinek 32MPix rozlišení (f/2,2).

Ceny uprostřed

Výsledná výbava znamená, že obě novinky nebudou, navzdory svým názvům, nijak levné kousky. Jako první to ukáže Samsung Galaxy Note10 Lite, který na náš trh zamíří už v polovině ledna za cenu 15 499 korun. Oproti špičkovým typům Note10 je to výrazně nižší částka, přitom uživatel nebude muset dělat tolik kompromisů – trochu nižší bude výkon, foťák možná nebude patřit na úplný vrchol, ale špatný rozhodně nebude. K tomu je tu klasický plochý displej místo zahnutého a ještě o něco větší baterie. Note10 Lite tak vypadá opravdu zajímavě.

Samsung Galaxy S10 Lite bude dražší. Jeho cena byla stanovena na 16 999 korun, prodávat se začne začátkem února. Mimochodem, klasický Galaxy S10 lze dnes pořídit taktéž za necelých 17 tisíc korun, takže S10 Lite k němu bude představovat alternativu s obřím displejem a větší výdrží za stejné peníze. Za stejné peníze lze dnes pořídit i typ S10e, který je pro změnu výrazně kompaktnější volbou (a mohl by trochu zlevnit). Displej S10 Lite je větší i oproti modelu S10+ (6,4 palce), který startuje na částce 19 990 korun.

Modely S10 Lite a Note10 Lite jsou prvními novinkami Samsungu letošního roku, ale zanedlouho budou následovat další. Již brzy by měly být představeny i špičkové modely Galaxy S pro letošní rok, které aktuálně představeným novinkám i klasickým typům S10 a Note10 zase trochu technologicky odskočí. Pak bude zajímavé pozorovat, co se bude dít s cenami stávajících modelů i obou představených novinek, které by vlastně neměly být dražší než jejich loňské předobrazy.