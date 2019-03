Vzor pro smartphony letošního roku. Recenze Samsungu Galaxy S10+

Samsung měl před sebou letos náročný úkol. Na rozdíl od loňského roku, kdy se u modelové řady Galaxy S očekávala jen střídmější evoluce, byla letošní očekávání opět vysoká. Bylo totiž zase na řadě přijít s výraznou obměnou designu i funkcí. A ačkoliv se nenaplnila všechna očekávání, která se během předchozího roku vyrojila (displej zcela bez výřezu, čtečka otisků po celé jeho ploše atd.), tak stále jde o zásadní pokrok v linii těch nejlepších modelů, které umí výrobce nabídnout.

Zároveň se pozornost upírala i na skládací model, který byl představen ve stejný moment jako nová řada Galaxy S10, ovšem ten má na trh teprve přijít a bude pouze limitovanou, okrajovou záležitostí. „Klasické“ smartphony Samsungu tak stále stojí na špičce portfolia a model S10+ je vůbec tím nejlepším, co si od výrobce můžete v tuto chvíli pořídit.

Souběžně s Galaxy S10+ byl představen i menší sourozenec Galaxy S10, který se liší úhlopříčkou displeje, velikostí baterie a také tím, že má v displeji pouze jeden čelní fotoaparát. Zároveň také na rozdíl od „plusové“ varianty ani není dostupný v keramické verzi s rekordní kapacitou paměti. Na výběr je i dostupnější verze S10e, ta má ještě menší displej s nižším rozlišením a bez integrované čtečky otisků prstů. Zároveň také má ještě menší baterii a pouze dva zadní snímače fotoaparátu.

Je displej Galaxy S10+ skutečně nejlepší?

V první řadě nyní zapomeňme na všechna odborná hodnocení, která z technického hlediska nový dynamický AMOLED panel posouvají na špičku současné produkce. AMOLED displeje jako takové byly vždy kvalitou u mobilů prakticky tím nejlepším a Samsung je už dlouhá léta ladí k dokonalosti. Z našeho pohledu se od předchozích Super AMOLED displejů příliš nezměnilo, ovšem zároveň si myslíme, že vlastně ani nebylo co vylepšovat.

Jistě, máme tu teď podporu HDR10+ s dynamickým kontrastem a také filtrování modrého světla, které není součástí žádného speciálního nočního režimu, ale zkrátka jednou z nových vlastností displeje. Novinkami je také i precizní výřez pro přední fotoaparát a integrovaná čtečka otisků prstů, ale o tom ještě níže. Ve výsledku je však nejdůležitější to, že pokud jsme chválili kvalitní displej u mnoha předchozích generací řady Galaxy S, zde jen zopakujeme, že je to zkrátka úžasná podívaná, nejlepší svého druhu.

Obrazovka je špičková a komu se „průstřel“ nelíbí, může si pořídit jednu z vtipných tapet

Pro zájemce o technické parametry připomínáme, že jde o panel s úhlopříčkou 6,4 palce s rozlišením 1 440 x 3 040 pixelů a poměrem stran 19:9. Přítomná je jako obvykle i technologie always-on, tedy zobrazování času a notifikací i na vypnutém displeji.

Jak už jsme zmínili, hlavní novinky jsou zde dvě. První je právě „průstřel“ displeje, který je u modelu Galaxy S10+ duální, tedy se dvěma snímači fotoaparátu. Je tak o něco širší než u modelů S10 a S10e, nicméně stále jde o poměrně neokoukané řešení toho, jak si poradit se selfie kamerou bez nutnosti dělat velký výřez v horní části displeje.

Každopádně musíme vyvrátit obavy, že jde o rušivý element. Na průstřel se dá poměrně rychle zvyknout a vzhledem k tomu, že se celé nové uživatelské prostředí ONE UI zaměřuje na obtékání obsahu okolo této části obrazovky, po chvíli už z hlavy vytěsníte, že na displeji vůbec nějaký průstřel je. Na druhou stranu se dají i stáhnout různé vtipné obrázky na pozadí, které zakomponují dvojitý průstřel třeba jako oči robota (více v článcích Internet se baví průstřelem displeje u nového samsungu a Průstřel displeje mobilu nás dál baví. Kreativní tapety jsou skvělé).

Porovnání jednoho průstřelu u modelu S10 a klasického rámečku u Notu 9

Druhou novinkou je pak čtečka otisků v displeji. Samsung využil odlišného způsobu než ostatní výrobci a použil ultrazvukovou technologii, která má být bezpečnější a přesnější. Výsledek však budí rozpaky. Na jednu stranu se nám líbí, že na dané místo na displeji nemusíte nijak výrazně tlačit a ani zde prst nechávat delší dobu, aby se telefon odemkl. Ovšem často se nám stávalo, že bylo na odemknutí potřeba více pokusů. Teď neříkáme, že by byla čtečka v displeji v podání Samsungu problematická, jako spíše že je zcela průměrná i mezi těmi klasickými. Technologický pokrok to jistě je, kvalitativní už tolik ne.

Je pokrok v designu skutečně výrazný?

Záleží na úhlu pohledu. Jak už jsme výše popsali, displej a vlastně celá přední strana má co možná nejmodernější nádech, skoro až „wow“ efekt. Zároveň tu jsou ovšem staré známé decentně zahnuté boky a tenká brada pod displejem. Samsung oním průstřelem posunul design displejů vpřed, ale zároveň si i ponechal několik známých prvků.

Co se boků a zad týče, tady naopak mnoho nového nepřibylo. Stále je použita kombinace kovového rámu a skleněných zad, která jsou pořád lapač otisků prstů a šmouh. Rozložení ovládacích prvků, portů a slotů pro SIM je téměř identické s předchozími generacemi, pouze plastový proužek pro anténu v horním okraji těla je umístěný zvláštně blíže ke středu telefonu.

Když se posuneme k rozmístění fotoaparátů, je pravda, že tři vedle sebe jsme zatím u Samsungu neviděli, pouze tři a čtyři pod sebou. Ovšem modul pro fotoaparáty jako takový je celkem podobný (až tedy na třetí optiku) tomu u modelů Note 8 a Note 9, takže ani zde se vlastně nekoná žádná zásadní designová inovace.

Žádnou z výše uvedených připomínek však není třeba brát jako kritiku. Právě v podání Samsungu se hodí říci, že pokud něco funguje, jak má, tak není potřeba s tím cokoli dělat. A právě tak na nás designové ubírání se napříč posledními modely Galaxy S působí. Samsung zkrátka našel povedený způsob, jak modelovat svá zařízení a my s tímto rozhodnutím souhlasíme. Top samsungy jsou zkrátka fešácké mobily. Připomeňme také, že je celá řada S10 utěsněna proti vniknutí prachu a vody (IP68).



Z barevných variant nás jednoznačně zaujala perleťově bílá, novinka je v prodeji však i v klasické černé či v zajímavé tmavě zelené barvě. Modrá barva, která je stále velmi populární u modelů některých konkurentů, tentokrát chybí.



Pokud bychom měli uvést jednu skutečnou výtku k designu modelu S10+, pak je to nezvykle vysoko posazené tlačítko aktivace displeje, pro které je potřeba trochu natáhnout palec. Být tak o centimetr níže, mnohým by se asi telefon ovládal trochu lépe, pro jiné to zase může být úplná drobnost.



Ještě připomeneme, že existuje také dražší verze s keramickým tělem, která je dostupná v bílé a černé barevné variantě. Liší se také i podobou bočního rámu který má místo stříbrné barvy nádech do bronzova. V tomto provedení je ovšem telefon právě kvůli použití keramiky znatelně těžší, nicméně i odolnější proti poškrábání.



Je Galaxy S10+ nejvýkonnější telefon současnosti?

Mezi androidy v současnosti ano. Benchmark AnTuTu jej se skóre 330 tisíc bodů umístil na první pozici mezi telefony platformy od Googlu. Víc bodů než S10+ sice nasbíraly všechny loňské iPhony, jenže AnTuTu je záměrně odlišuje do samostatných kategorií, protože jde o rozdílné systémy.

Samsung Galaxy S10+ pohání aktuálně nejvýkonnější procesor řady Exynos, tedy model 9820. Doplňuje jej 8 GB operační paměti v případě, že si zakoupíte model s 128 nebo 512 GB vnitřního úložiště. Pak je k dispozici ještě výše zmíněná keramická verze s obří 12GB operační pamětí.



V praxi je tak obrovský výkon ovšem jen málo znatelný, protože co se svižnosti systému, načítání aplikací, sledování videa a hraní her týče, není zde stejně jako u mnoha předchozích generací top samsungů na co si stěžovat. Pokud si koupíte takový mobil, rozjedete na něm jakoukoliv hru, přehrajete bez problémů videa ve vysokém rozlišení a obecně se při používání telefonu jen zcela výjimečně něco zadrhne. Ptát se, jestli je takový telefon dostatečně výkonný, je už nějakou dobu zcela passé.

Terabajtová keramická verze a běžnější varianty se liší barvou kovového rámečku

Co se rychlého hardwaru týče, je vhodné zmínit i nejrychlejší standard wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, který má přinést stabilnější připojení k bezdrátovým sítím či Bluetooth 5.0. Porty najdete na telefonu dva, jeden je pro USB-C, druhý pro sluchátkový jack. Samsung jde i letos proti proudu a těší všechny, kteří stále nedají dopustit na klasická sluchátka s kabelem.

Ve výbavě zůstaly i staré známé vlastnosti jako třeba stolní prostředí DeX, kterým nejen pomocí speciální stanice, ale nově už i jen pouhého kabelu z USB-C na HDMI proměníte telefon ve stolní počítač. Stačí jej jen připojit k monitoru a můžete pracovat v rozšířené verzi s vlastnostmi, na jaké jste zvyklí třeba z klasických Windows (bezdrátová bluetooth klávesnice a myš výhodou).

Co se systému týče, Samsung už plošně na své současné i předchozí modely nahrává novou verzi uživatelského prostředí One UI, která nad rámec základního Androidu 9.0 Pie přidá celou řadu nových funkcí a graficky přizpůsobí prostředí zejména průstřelu displeje, ale také pro pohodlnější ovládání. Oblíbili jsme si zejména celosystémový tmavý režim. Novinkou jsou tzv. Rutiny, což je systém příkazů, které telefon plní automaticky za vás v závislosti na daných předvolbách. Když ví, že se chystáte jít spát, ztlumí jas displeje a vypne zvuky, při jízdě v autě zase třeba automaticky zapne bluetooth a nahlas předčítá oznámení. Vše si jde samozřejmě na míru přizpůsobit.

Jak mi vydrží telefon dlouho nabitý?

Na tuto otázku stejně jako u jiných telefonů nemáme jasnou odpověď. Ale musíme uznat, že Samsung si dal co do výdrže baterie u modelu S10+ dost záležet, aby vás telefon nezklamal. V redakci jsme se už předem připravovali na to, že zkrátka půjde o jeden z modelů, co budeme nabíjet každý den, jelikož tak při našem obvyklém vytížení dopadali snad všichni předchůdci. Ovšem nové „plusko“ se ukázalo, že vydrží více, než jsme čekali.

Skutečně nás překvapilo, když jsme po prvních týdnech používání zjistili, že telefon skutečně není potřeba nabíjet každý den. Ve druhém dni jsme obvykle měli ještě rezervu mezi zhruba 30 až 45 procenty, což několikrát dovedlo telefon udržet v provozu ještě právě většinu druhého dne. V průměru to sice nebyla úplně jistá dvoudenní výdrž, ovšem telefon se jí snažil co nejvíce přiblížit.



Lví podíl na tom má 4 100mAh baterie, která opravdu dovede optimalizovat výdrž tak, že telefon je připravený i na naši silnější zátěž. Tím ovšem netvrdíme, že mobilní hráči 3D her nebudou hledat nabíječku ještě ten samý den a naopak že méně náročným se nepovedou třeba i tři nebo čtyři dny provozu. Vše je zkrátka otázkou toho, jak moc telefonu dáte zabrat.

Zajímavou novinkou je pak také reverzní nabíjení, které známe třeba z loňského Huaweie Mate 20 Pro. Telefon tak poslouží jako bezdrátová nabíječka schopná poskytnout energii jiným zařízením s podporou bezdrátového nabíjení, ale nečekejte zázraky. Dobře to funguje třeba při nabíjení sluchátek Galaxy Buds, ovšem jiný telefon nabijete tímto způsobem jen hodně pomalu. Stejně jako u konkurence je i tady potřeba ještě tuto vlastnost trochu vypilovat.

Jak Galaxy S10+ fotí?

Fotoaparát je už tradičně klíčovou vlastností řady Galaxy S, letos to platí ještě více než kdy jindy. Zatímco u předchozí generace se lišil „plusový“ model od toho základního v počtu zadních snímačů, letos má zase Samsung u hlavní dvojice jednotný přístup a jak S10, tak S10+ mají shodně tři snímače. Jinak je tomu u modelu S10e, ale o tom více v samostatné recenzi.

Vždy vlevo fotografie ze širokoúhlého, uprostřed standardního a vpravo zoom snímače

Trochu technických parametrů na úvod: Samsung Galaxy S10+ má hlavní snímač s 12 MPix a proměnnou světelností (f/1,5-2,4), dále superširokoúhlý 16 MPix fotoaparát (f/2,2) a samozřejmě také dvojnásobně přiblížený 12MPix senzor (f/2,4). Papírově je kombinace hlavního a zoom fotoaparátu velmi podobná těm u Notu 9 a Galaxy S9+, ovšem výrobce si také dal záležet i na softwarové stránce.

Galaxy S10+ v současnosti podle hodnocení DxOMark Mobile stojí společně s konkurenty od Huaweie na samotné špičce aktuálních fotomobilů a my s tímto hodnocením souhlasíme. Galaxy S10+ skutečně fotí na výbornou, fotky jsou ostré, nechybí detaily i při drobnějších ořezech. Vyniká zpracováním barev a i v lehce zhoršených světelných podmínkách si umí poradit.

Telefon ovšem stále má co dělat s nočním režimem, kde jsme viděli i lepší výkony, zejména v podání telefonů od Googlu. Základní snímač noční fotografii zvládne, ovšem pokud si chcete obraz přiblížit, nebo naopak oddálit do širokoúhlého režimu, počítejte s nárůstem šumu. To je ovšem asi to jediné, co nás na fotoaparátu trochu trápí.

Možnost obraz přibližovat či oddalovat chválíme, telefon je zase o něco univerzálnější a zejména širokoúhlý režim používáme překvapivě často. Občas se zkrátka hodí, aby se do fotografie vešlo co nejvíc. Software navíc následně pomůže vyhladit optické zkreslení obrazu.

Telefon také umí triky s videem, natočí jej až v rozlišení 2 160p při 60 snímcích za sekundu, případně 1 080p až ve 240 snímcích za sekundu. Pro skutečně hodně zpomalené záběry je ještě možné použít HD rozlišení (720p), kde je možnost natáčet až na 960 snímků za sekundu. Tuto funkci jsme už viděli u loňských modelů, nově je však časové okno pro zaznamenání pohybu širší.

Přední fotoaparát je u modelu S10+ unikátní právě dvěma snímači a Samsung tak trochu mate tím, že i při focení selfie nabízí dva režimy - přiblížený pro focení sebe nebo oddálený režim pro snímek početnější skupiny lidí. Jde ovšem pouze o digitální ořez, druhý snímač ve má skutečnosti na starost jen hloubku ostrosti. Přední fotoaparát má 10MPix rozlišení a světelnost f/1,9 na hlavním senzoru, druhý snímač pak disponuje 8 MPix a světelností f/2,2.



Mám si letošní špičkový samsung pořídit?

Každoročně píšeme, že nejlepší samsungy nejsou záležitostí pro každého. Ani zdaleka se nejedná o levné telefony a kdo chce na koupi nového smartphonu ušetřit, ať se poohlédne někde jinde. Pokud ovšem s cenou 25 999 korun za základní paměťovou variantu S10+ nemáte problém, není moc nad čím váhat.

Samsung Galaxy S10+ je zkrátka ten nejlepší z nejlepších a pokud zarytě netoužíte po iPhonu, tak mezi androidy tento model zkrátka kraluje. Má nádherný displej, výborný fotoaparát, vyladěný systém, výkonu na rozdávání a překvapivě solidní výdrž, tedy vlastnosti, které vyšší ceně odpovídají. Po designové stránce je to také krasavec, perleťová bílá se nám moc líbí, i když lepší je asi takto dražší telefon nosit v krytu. Přeci jen má většinu povrchu pokrytou sklem.

Obří paměť? S terabajtovou verzí a 512GB microSD kartou žádný problém

Navrch si přidejte nadstandardní funkce jako ultrazvuková čtečka otisků prstů, režim stolního počítače DeX nebo reverzní bezdrátové nabíjení.



Pro ty, kterým na penězích už vůbec nezáleží, má pak Samsung skutečnou smartphonovou lahůdku v podobě keramické terabajtové verze se 12 GB operační paměti. S cenou 42 999 korun už vstupuje spíše do segmentu luxusního zboží, ovšem je to v současnosti asi největší pojistka toho, že budete mít telefon, který nebude po stránce paměti zastaralý ani za dva, tři roky.

Galaxy S10+ má také výhodu v tom, že je z nové generace smartphonů jedním z prvních, takže o konkurenci se zatím mimo loňských iPhonů a modelu Huawei Mate 20 Pro nedá moc mluvit. Jistě, právě zmiňovaný huawei má s novinkou Samsungu leccos společného, včetně snad všech klíčových vlastností a je také levnější. Má ovšem zároveň i poměrně velký výřez displeje, výrazně méně paměti či horší procesor. Do porovnávání s iPhony se pak snad ani pouštět nebudeme, protože to je ve výsledku vždy otázkou spíše osobních preferencí než jasného „X je lepší než Y“.

Situací zamíchají pravděpodobně novinky od Huaweie či Sony, které se na trhu objeví později, ovšem Samsung Galaxy S10+ je v současnosti v prémiovém segmentu jistou koupí maxima moderní výbavy, vzhledu i výkonu.