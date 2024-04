Světlomet míval osmnáct součástek, dnes i 380, líčí šéfové mohelnické továrny

V roce 1994 jste začínali se světlomety pro Škodu Felicia. Jak se obor v následujících třiceti letech proměnil?

Novotný: Tehdy na silnicích jezdily halogenové žárovky, o LED světlometech jsme se tenkrát ještě ani nebavili. První xenony přišly sice už v roce 1986, ale to se týkalo jen nejlepších vozů. Když to porovnám třeba se stávajícím halogenovým světlometem ze segmentu zejména prémiových vozů v top verzi s maticovými světlomety, tak tenkrát měl světlomet uvnitř nějakých osmnáct komponentů, dnes je to třeba 320. Některé z těch, které nyní chystáme, pak tvoří až 350, či dokonce 380 součástek.

Při srovnání je mimo jiné vidět, že současné světlomety jsou o dost větší, než tomu bylo dřív.

Novotný: Jde hodně o design. První světlomety, třeba na Škodu Favorit, byly většinou hranaté se sklem vpředu a plechem uvnitř. Dnes je vše plast. Samozřejmě předchozí verze byly výrazně lehčí. Na druhou stranu automobilky hodně řeší emise CO 2 při výrobě a to byl jeden z důvodů pro rychlé uplatnění „ledek“.