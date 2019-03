Špičkové samsungy oslabí prodeje iPhonů, předpovídá známý analytik

Přední analytik, který svými předpověďmi už mnohokrát prokázal přístup k zákulisnímu dění v Applu, se v nejnovější zprávě investorům věnuje právě modelové linii S10 od Samsungu.

Analytik úspěchu nových špičkových samsungů věří, svůj původní odhad jejich předpokládaného odbytu totiž zvýšil přibližně o 30 procent. Zatímco v dřívější zprávě mluvil o 30 až 35 milionech, nyní jako reálný letošní odbyt uvádí 40 až 45 milionů kusů.

A vyjmenoval i několik činitelů, které by Samsung mohly k takovému úspěchu dovést. Je mezi nimi očekávaná velká poptávka kupujících po špičkových přístrojích, nejrůznější programy nákupu novinek protiúčtem s využitím stávajícího smartphonu nebo silná poptávka v Číně.

A právě zájem o Galaxy S10 v největším světovém odbytišti smartphonů je překvapivý, neboť právě Čína byla dle šéfa firmy Tima Cooka hlavním činitelem výrazného propadu prodejů iPhonů v závěrečném kvartálu loňského roku, meziročně totiž poklesly o výrazných 15 procent (více v článku: Apple má velkým problém. iPhony se neprodávají).

Přestože jsou iPhony i Galaxy S10 po stránce výbavy přístroje téže - nejvyšší - kategorie, cenová politika hraje ve prospěch Samsungu. S10+ se 128GB rozšířitelnou pamětí stojí 26 tisíc korun, naproti tomu nejlevnější iPhone XS Max vyjde na necelých 30 tisíc.

Za ty ovšem dostanete verzi s jen 64 GB velkým úložištěm, což je dnes vnímáno jako opravdu minimální velikost. A bohužel je to konečná, paměťovku do iPhonu nedostanete.

V některých směrech unikátní výbava

Jako důležitou ingredienci receptu na úspěch Kuo označuje také špičkové parametry zejména vrcholových verzí řady. Krom aktuálně nejsilnějšího vlastního procesoru je to zejména zcela nový ultrazvukový snímač otisků prstů nebo trojitý hlavní fotoaparát. Zaujalo i bilaterální bezdrátové nabíjení.

Právě ultrazvukový snímač v displeji a fotoaparát s trojicí objektivů budou podle Kuoa hlavní důvody, proč nakupující dají před aktuálními iPhony mnohdy přednost právě novým samsungům.

Apple sice letos také uvede novinky s obdobným fotoaparátem, ovšem nové iPhony budou v prodeji až koncem září a do té doby zůstane Samsungu konkurenční výhoda, kterou by mohl přetavit v rekordní odbyt své současné vrcholové řady.

Mohlo by se to povést, neboť desátá edice Galaxy S je vůči předchůdci skutečně zbrusu novým smartphonem a nikoli jen přístrojem mírných inovací, jako tomu bylo při srovnání S8 a S9. Pokud se předpověď analytika vyplní, pak by se odbyt nejvyšší modelové řady od Samsungu mezigeneračně zvýšil o 30 až 40 procent.

Nutno ovšem doplnit, že ani tato optimistická čísla nebudou stačit k tomu, aby samotná řada S10 prodejně předčila iPhony. Přestože Apple v závěru roku meziročně oslabil, stále prodal přes 66 milionů iPhonů, přičemž bezpochyby nejméně třetinu prodejů zajistilo trio XS, XS Max a XR. A to se trojici modelů řady S10 zcela jistě nemůže podařit.