Francouzi porazili Polsko, obhájci bronzu poprvé bodovali naplno

Dvěma góly se na francouzském triumfu podílel útočník Justin Addamo, který nastoupil vůbec poprvé. V polské brance si v průběhu zápasu odbyl premiéru český rodák Tomáš Fučík, který teprve minulý týden obdržel polský pas.

Francouzi byli v úvodu aktivnější a podařilo se jim dostat do vedení. Polský brankář Murray si sice připsal několik dobrých zákroků, v 9. minutě ale pustil za svá záda bekhendovou střelu Addama. Stejný hráč se podepsal i pod druhý gól, když tečoval Auvituovu střelu.

Brankář John Murray v zápase proti Francii.

Poláci se mohli vrátit do utkání v přesilových hrách, ani jednu ze dvou výhod v první třetině však využít nedokázali. Soupeř naopak proměnil hned první přesilovku, zakrytý výhled amerického rodáka v polské brance využil Da Costa. Snížit mohl Macias, Ylönen byl ale připravený.

Do polské branky se pak místo Murrayho postavil Fučík, v oslabení ale rychle inkasoval i on. S šancemi Polska na solidní výsledek to nevypadalo valně, nováček elitní skupiny se ale dokázal vrátit do zápasu. Ve 37. minutě se pohotovou dorážkou prosadil Pas a probudil polské fanoušky v ostravské hale. Následně předvedl Fučík výborný zákrok proti Da Costovi a Fraszko o pár sekund později z brejku snížil na 2:4.

Oba týmy si ve třetí části mohly pomoct přesilovými hrami, Ylönen i Fučík ale své spoluhráče podrželi. Francie nakonec cennou výhru, která ji přiblížila záchraně, udržela i při závěrečné power play soupeře.

Poláky teď čekají střetnutí se Slovenskem a Kazachstánem. „Chceme jít do každého zápasu s tím, že ukážeme to nejlepší. Budeme bojovat v každém utkání na sto procent. Každý začíná za stavu 0:0,“ uvedl útočník Patryk Wronka.

Lotyši se dvakrát prosadili ve druhé třetině, góly dávali Roberts Bukarts a Haralds Egle. Čisté konto udržel při svém prvním startu na turnaji Kristers Gudlevskis.

Kazachstán měl v první třetině hned třikrát výhodu přesilové hry, ani jeden prohřešek soupeře proti pravidlům však nepotrestal. V první přesilovce byl blízko otevření skóre Šesťakov, nezamířil ale přesně.

Ve druhé výhodě brankář Gudlevskis, který dostal šanci místo odpočívající jedničky Merzlikinse, zlikvidoval Michajlisovu šanci. Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě vychytal i Rachmanova.

Kristers Gudlevskis sleduje dění před svojí brankou v zápase proti Kazachstánu.

V polovině utkání měl šanci Rihards Bukarts, mladší z bratrské dvojice, kterému ale Šutov stihl vypíchnout před zakončením puk. Ve 32. minutě už se prosadil bratr Roberts.

Kazachstán se ve druhé části několikrát dostal do přečíslení, ani jednou jej ale nedokázal využít. Ve 34. minutě si Gudlevskis poradil i se zakončením Rachmanova. O dvě minuty později naopak podruhé kapituloval Šutov, když jej po chybě v rozehrávce prostřelil Egle.

Ideální šanci zdramatizovat duel měl Kazachstán na začátku třetí třetiny v další přesilovce, ani Indrašisův faul ale nepotrestal. Rymarevovu příležitost zmařil Gudlevskis. Jedenatřicetiletý gólman udržel podruhé v kariéře na MS čisté konto, i proto, že v 56. minutě zlikvidoval samostatný nájezd Michajlise.

