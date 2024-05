Ústecký hokej: bez dotace přijde pád do kraje. Třetina dluhů už je splacená

„Kdybychom dotaci neobhájili, druhou ligu neuplatíme a budeme muset hrát kraj. Je to nejhorší řešení, které může nastat,“ prohlásil Pavel Šíma, jenž spolu s Lukášem Vobeckým a Miroslavem Kanisem založil spolek HC Slovan Ústečtí Lvi.

Dospělý ústecký hokej se po poslední sezoně ocitl před krachem. Na podzim si ho pod křídla vzal Arménec Mikael Agateljan, jenže z jeho barevných vizí a slibů zůstalo jen baronprášilovské bájení. Vznikla sekyra ve výši 2,8 milionu korun a svaz Slovanu zastavil přestupy.

Do hry se vložili Šíma s Vobeckým, kteří se snažili Agateljanovi od ledna pomáhat. Stejně jako už předtím Kanis, trenér a sportovní šéf klubu. „Vydrželi jsme do konce play off, pak už jsme určitým věcem a řečem přestali věřit a začali jsme si ověřovat fakta a čísla. A rozhodli jsme se, že už nemůžeme s panem Agateljanem dál spolupracovat,“ objasnil předseda spolku Vobecký.

Nový spolek získal druholigovou licenci od jejího vlastníka, tedy ústecké mládeže, a soutěž přihlásil. Aby ji mohl hrát, do konce července musí vygumovat hokejové závazky. „O dluzích jsme věděli, ale ani v nejčernějším snu jsem nečekal, že budou tak velké,“ zhrozil se Vobecký. Od února nechodily platy hráčům ani realizačnímu týmu, od ledna bývalý majitel neplatil rozhodčí, disciplinární řízení ani hostování hráčů, nájem ledu také není uhrazený.

Tiskovka HC Slovan Ústečtí Lvi, 29. května 2024. Zleva Lukáš Vobecký, Pavel Šíma, Miroslav Kanis, šéfové spolku, který zachraňuje ústecký hokej.

„Z vlastních zdrojů došlo k vyplacení dluhů hráčům, kteří zde podepsali smlouvy. V červnu přijde na řadu svaz, což je 127 tisíc. Přestupy nám odblokují, až se vyrovnáme se všemi hráči. Zatím jsme během měsíce umazali něco přes třetinu závazků,“ prozradil předseda.

Zádrhel je u dotace. První půlku pro rok 2024 poslalo město v éře Agateljana a žádá od něj vyúčtování, jenže ten se k tomu nemá. Zastupitelé rozhodnou o další podpoře 17. června. „Chceme městu ukázat, že situaci narovnáváme. Počítáme, že nám druhou půlku, tedy 1,5 milionu, dá,“ věří podnikatel a kameraman Šíma.

Klub z úsporných důvodů zrušil letní část přípravy, začne se až v srpnu na ledě. Skončila klubová ikona Jaroslav Roubík, naposledy asistent. „Ale ještě hledáme prostředky, aby mohl pokračovat,“ nevzdává se Kanis, který bude zároveň trenérem týmu, asistentem zůstane Milan Buďa. Kádr je téměř hotový. „Máme devět obránců, tři brankáře a 12 útočníků. Ještě přijdou dva tři útočníci a možná jeden bek, kdyby se někdo vyskytl za rozumnou cenu,“ uvažuje Kanis.

Ústí bude pracovat se sedmimilionovým rozpočtem. „Držíme se přízemního řešení, ať neslibujeme hory doly. Když se podaří navýšit sponzory, můžeme uvažovat o posílení,“ nemaluje Šíma vzdušné zámky. Pověst Slovanu je teď pošramocená. „Jsme v situaci, z níž nebude jednoduché se vyhrabat. Ani okolní hokejové týmy nám moc nevěří, že to zvládneme,“ dověděl se Vobecký. „Ale když se tu všichni stmelíme, dáme to!“