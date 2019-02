Apple má velké problémy s iPhony. Prodeje jsou hodně špatné

Podstatná fakta, Apple už neuveřejňuje prodejní čísla u jednotlivých produktů. A asi moc dobře ví, proč to přestal dělat. Prodeje iPhonů za poslední loňské čtvrtletí (Q4, ale pro Apple to je první kvartál, protože jeho účetní rok končí v září) byly velmi špatné. Jsou nejhorší od roku 2014 a to se nečekalo.

V hospodářských výsledcích, které Apple zveřejnil, uvádí příjem za jednotlivé segmenty. Meziročně inkasoval víc za počítače, tablety nebo služby a výrazně víc za hodinky a přístroje pro domácnost. Ovšem za iPhony utržil Apple meziročně o podstatných víc jak devět miliard dolarů méně. To je patnáctiprocentní pokles.

Analytická společnost Strategy Analytics uvádí, že Apple za poslední loňské čtvrtletí prodal 65,9 milionu iPhonů, přitom o rok dříve to bylo 77,3 milionu telefonů. Pro porovnání, v roce 2016 Apple prodal 78,3 milionu iPhonů, v roce 2015 to bylo 74,8 milionu a o rok dříve 74,5 milionu iPhonů.

Pokud bychom hledali horší prodejní čísla než aktuální, musíme až do roku 2013, kdy Apple prodal 51 milionů iPhonů.

Prodeje iPhonů jsou přitom pro Apple klíčové, tento produkt doposud tvořil přes dvě třetiny příjmů. Toho se v posledním loňském čtvrtletí už nepodařilo dosáhnout. I proto jsou celkové výsledky Applu meziročně horší, celkové příjmy klesly o čtyři miliardy dolarů.

Proč se iPhony prodávaly tak špatně, má několik příčin. Podle Strategy Analytics to jsou především vysoké ceny produktů, větší konkurence, a to především od čínských značek a třeba i snížení dotací operátorů na některých trzích. Což je problém právě pro drahé telefony s iPhony v čele.

Jednou z příčin je i kauza se záměrným zpomalováním výkonu starších iPhonů z důvodu horšího stavu baterií. To vyústilo ve velkou výměnu baterií za sníženou cenu, kdy zájem zákazníků výrazně předčil očekávání Applu. A výsledek? Lidé si ponechali starý model a nekoupili si nový.

Problémy jsou navíc výrazně regionální. Apple sice neuvádí prodeje absolutně a tudíž ani podle regionů. Ale uvádí celkový příjem za regiony a jelikož jsou iPhony stále s velkým náskokem nejprodávanější zboží, budou se jich výsledky významně dotýkat.

V Americe (myšleny oba kontinenty) Applu prodeje meziročně rostly, tam je vše v pořádku. V Evropě a Japonsku zaznamenal Apple mírný pokles, ve zbytku asijsko-pacifického regionu vyjma Číny a zmíněného Japonska prodeje meziročně mírně stouply. Ovšem Čína, to je velký problém. Tam Apple meziročně přišel o téměř pět miliard dolarů na příjmech.

Jak z toho? Především vyřešit Čínu. Určitě bude nutné rychleji inovovat, také se vrátit k aspoň jednomu levnému produktu pro trhy jako Indie nebo Indonésie. A doufat, že kultovní status značky i samotného iPhonu se nezačne ještě víc drolit.