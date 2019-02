Huawei září na mizerném trhu smartphonů. Apple a Samsung se třesou

Prodeje smartphonů loni poprvé v historii meziročně poklesly. Konkrétně podle agentury Strategy Analytics o pět procent. Celoroční výsledky nezachránilo ani poslední čtvrtletí, obvykle nejsilnější. To loňské však bylo mizerné, meziroční pokles byl dokonce šestiprocentní.

Přes špatnou náladu na trhu jsou zde vítězové i poražení. Respektive jeden vítěz září jako slunce o letním poledni. Poražených je hodně a mají o čem přemýšlet. Jejich pozice na trhu se může brzy ještě zhoršit.

Vítězem je Huawei. Čínská značka sice nemá aktuálně dobré období, je pod tlakem úřadů na celé západní polokouli. Síťové divize se to může výrazně dotknout, mobilní by však mohla zůstat v klidu. A hlavně má čas na velké oslavy. Huawei si naplánoval, že za loňský rok prodá přes 200 milionů smartphonů. Což byl odvážný plán, s ohledem na to, že v roce 2017 prodal jen 153 milionů přístrojů.

Prohlášení přišlo v době, kdy už bylo jasné, že celosvětový trh se smartphony v lepším případě stagnuje, takže více jak třicetiprocentnímu nárůstu se moc nechtělo věřit. Jenže se to povedlo. Tedy spolu s Honorem, prodané kusy platí pro obě značky zároveň. S ohledem na to, že Honor je dceřinou značkou Huaweie, je to však logické.

Musíme uznat, že loni Huawei představil výborné telefony, které se již plně vyrovnají konkurentům od Samsungu nebo Applu, či je dokonce překonávají. A to ve všech segmentech trhu. Z „doháneče“ premiantů se Huawei loni stal udavatelem trendů. Ať už jde o vícenásobné fotoaparáty nebo o design zadní části telefonů. Jeho barevné gradienty začal kopírovat kdekdo.

Celosvětové prodeje smartphonů v milionech kusů za roky 2017 a 2018. Data Strategy Analytics Výrobce: Prodané kusy 2017 Podíl na trhu 2017 Prodané kusy 2018 Podíl na trhu 2018 Samsung 317,5 21,1 % 291,3 20,4 % Apple 215,8 14,3 % 206,3 14,4 % Huawei 153 10,1 % 205,8 14,4 % Xiaomi 91,3 6,1 % 119,3 8,3 % Oppo 118 7,8 % 116,6 8,2 % Ostatní 612,4 40,6 % 490,4 34,3 % Celkem 1508 100 % 1429,7 100 %

Přes to všechno zůstal za celý loňský rok Huawei světovou trojkou. Chtěl předstihnout Apple, ale to se mu nakonec nepovedlo. Rozdíl je ovšem jen velmi malý (konkrétně půl milionu přístrojů) a jak analytici ze Strategy Analytics předpokládají, v letošním roce se už Huawei probojuje před Apple a stane se světovou dvojkou.



Ovšem ani to není jeho cíl, Huawei chce být světovou jedničkou. Na Samsung však hodně ztrácí. Za rok 2017 prodal Huawei méně než poloviční počet smartphonů než Samsung. Ovšem za loňský rok je rozdíl o mnoho menší. Samsung prodal 291 milionů přístrojů, Huawei necelých 206 milionů. A pro pořádek, Apple prodal 206,3 milionu iPhonů.

Strategy Analytics uvádí ještě čtvrtou a pátou pozici. Ty okupují čínské společnosti Xiaomi na místě čtvrtém a Oppo na pátém. Xiaomi mělo dobrý rok, prodalo o skoro 30 milionů smartphonů víc než o rok dřív. Jenže poslední čtvrtletí se firmě nepovedlo a celkově nejsou výhledy této značky podle Strategy Analytics příliš dobré. Oppo mírně meziročně prodeje klesly, ale v podstatě si drží svou pozici.