Na tento smartphone jste čekali, pro mnohé je ideálem. Test Galaxy S10e

Víme, že podle údajů Samsungu je v řadě Galaxy S10 zájem o ty nejdražší modely. Těší se prý nebývalé popularitě. Ale u nás v redakci je nejspíš vítězem v souboji o nejoblíbenější model řady S10 ten nejmenší a nejlevnější: typ S10e. Důvodů je spousta, ale hlavně nám na něm učarovala kombinace příjemně velikého displeje a přitom na dnešní poměry až neuvěřitelně malých rozměrů.

S10e je smartphone, na který podle nás mnozí čekali: bez velkých výstřelků a přitom nacpaný perfektní výbavou, ve které nic nechybí. Vše, co má, dělá opravdu dobře, a i když mají v některých detailech jeho soupeři z vlastních řad navrch, většinou tuto převahu uživatel přejde mávnutím ruky. Lepší kompaktní super-smartphone aktuálně prostě nekoupíte, a to nejen proto, že jedinými konkurenty pro S10e jsou vlastně jen stárnoucí Xperia XZ2 Compact a pro někoho až příliš neobvyklý Google Pixel 3.

Je opravdu malý?

Jak se to vezme. Před několika lety bychom smartphone s rozměry 142,2 x 69,9 x 7,9 mm považovali za docela veliký, jenže dnes jsou takové míry spíše výjimkou. S10e patří opravdu k tomu nejmenšímu z aktuální produkce napříč třídami a značkami. Navíc, před těmi několika lety by takový smartphone rozhodně neměl tak velký displej. Panel S10e s „průstřelem“ displeje v pravém horním rohu se chlubí úhlopříčkou 5,8 palce. Přitom podobné rozměry měl v roce 2016 model Galaxy S7 (142,4 x 69,6 x 7,9 mm) s pouze 5,1palcovým displejem a jeho výrazně větší sourozenec S7 edge měl stále jen 5,5palcovou obrazovku.

Plusy a minusy Proč koupit? malé rozměry

špičková výbava

skvělý fotoaparát

parádní design

Proč nekoupit? mírně otravný Bixby

foťák nemá zoom Kdy? V prodeji Za kolik? 19 500 Kč

V poměru velikosti těla a displeje tak patří S10e k premiantům a dnes je skutečně příjemně kompaktním telefonem. Navíc ke komfortnímu držení v ruce přispívá hezky zaoblené tělo. Jemně oblé jsou boky telefonu, tedy celý kovový rám, výrazně kulaté jsou rohy zařízení. Jen málokterý smartphone dnes padne do ruky tak dobře jako Galaxy S10e.

Líbí se vám design?

Ano, moc. Jistě, špičkové modely S10 a S10+ vypadají luxusněji, působí tenčím dojmem, ale S10e má své trumfy. Líbí se nám třeba to, jak je jeho rámeček okolo displeje téměř všude stejně široký. Ano, dole je mírně větší než nahoře, ale je to jen nepatrný posun, i přes přítomnost výřezu tak design celého stroje působí hezky symetricky. Přitom se nám díky výřezu, umístění čtečky otisků a také fotoaparátu na zádech nestávalo, že bychom telefon brali do ruky třeba vzhůru nohama.

S10e testujeme v elegantním provedení v zelené barvě, které má hodně lesklá záda. To je asi jediná kritika, kterou tímto směrem máme: náš S10e je hodně upatlaný. Na výběr jsou ještě černé, bílé a zářivě žluté provedení, které podle nás vypadá opravdu skvěle a navíc lépe maskuje otisky.

Jaký je jeho displej?

Displej je jednou z oblastí, kde S10e nedosahuje parametrů větších soupeřů. Ale vůbec to nevadí. Naopak, panel je totiž plochý, nikoli zahnutý přes boční okraje, což bude mnohým uživatelům milejší. A navíc je to řešení, které je méně náchylné na poškození. Displej dostal také obyčejnější rozlišení 2 280 x 1 080 pixelů, poměr stran tu je tedy 19:9.

Nižší rozlišení ale nijak nevadí, má ho i spousta konkurentů a na dané úhlopříčce je jemnost asi 438 pixelů na palec dostačující. Displej zůstává u AMOLED technologie, takže barvy jsou opravdu parádní, pochválit můžeme čitelnost na slunci a nechybí tu samozřejmě funkce jako Always-On, takže uživatel má na displeji neustále přehled o aktuálním dění.

Čím se ještě od větších S10 liší?

Obrazovka je asi největší odlišností, dalších rozdílů už je relativně málo. Jeden z těch hlavních je, že zadní fotoaparát je pouze dvojitý. Chybí tu zoomový objektiv, je tu tedy jen klasický a širokoúhlý snímač. Rozlišení a použitá technika ale zůstávají stejné, takže můžeme očekávat špičkové snímky (více dále). Paměť RAM tu má kapacitu 6 GB, zatímco větší sourozenci umí nabídnout 8 GB i více. To ale v praxi není nijak podstatné, telefon má výkonu dostatek a je krásně rychlý a svižný.

Další změnou je čtečka otisků prstů. Ta není integrována v displeji, ale po vzoru některých jiných modelů Samsungu na boku v kovovém rámu – přímo ve vypínacím tlačítku. Podle nás je to jedno z nejpraktičtějších řešení, i když u S10e má své malé „ale“. Tím je konkrétně umístění čtečky: podle nás je totiž v rámu na pravé straně příliš vysoko a někteří uživatelé mohou mít potíže sem prstem vhodně dosáhnout. Záleží ale i na tom, jak konkrétně kdo telefon drží. Čtečka jinak podporuje i gesta, takže s její pomocí lze například stáhnout notifikační lištu. Odemykání telefonu pak funguje i rozpoznáváním obličeje, byť kvůli jednoduchému přednímu foťáku v průstřelu to není nejbezpečnější metoda. Je ale rychlá.

Další výbava už v podstatě odpovídá špičkovým modelům. Je tu odolnost vůči vodě a prachu (IP68), nechybí 3,5mm jack, podpora špičkového zvuku ani slot na microSD karty nebo nejnovější wi-fi standardy. Je tu i bezdrátové dobíjení a schopnost bezdrátově dobíjet jiná zařízení. Stručně řečeno, S10e vynechal některá řešení větších typů, ale ta zajímavá a praktická mu zůstávají.

Jaké je ovládání?

V případě ovládání má uživatel možnost zvolit klasickou cestu s lištou virtuálních tlačítek, nebo moderní za pomoci gest. Gesta jsou jednoduchá a uživatel si k nim může nechat na displeji zobrazit „nápovědu“, odkud má které gesto začínat. Takto přejdou rychle do krve. Ovládání telefonu je velmi příjemné i díky novému uživatelskému prostředí, které modely S10 přináší. Hlavní informace se vždy soustředí doprostřed displeje, takže má uživatel větší přehled. Systém je rychlý a hezky plynulý, přitom všem pak vypadá také moderně. Telefon běží samozřejmě na Androidu 9.0 Pie.

Štve vás tu něco?

Jen malinko nám vadí, jak Samsung propaguje svého vlastního hlasového asistenta Bixby. Na jeho spuštění tu je určeno speciální tlačítko na levém boku, to mají všechny modely S10 společné. Tlačítko lze naštěstí namapovat tak, aby po stisku spouštělo i jinou libovolnou funkci či aplikaci. V nastavení je to ale třeba vyřešit: jedním stiskem se pak spustí aplikace, dvojitým Bixby. Nebo to může být naopak. Z domovské obrazovky, kde se celý přehled Bixby podobně jako přehled zpráv z Google Assistant u modelů Pixel nachází vlevo, ovšem Bixbyho nevyženete.

Jen tak se tedy jeho funkcí nezbavíte a čas od času vám je bude telefon třeba po nechtěném výletu na tuto obrazovku nabízet pořád dokola. Hlavní komplikací je, že Bixby není v našich končinách zatím tak schopný a užitečný, jako jiná řešení. Ale třeba denní přehled aktivit, souhrn toho nejdůležitějšího z Twitteru, Facebooku či Instagramu mohou být pro některé uživatele dostatečným důvodem pro využívání této funkce.

Jak fotí?

Výtečně. Už jsme zmínili, že Samsungu Galaxy S10e chybí zoomový objektiv, ale ten hlavní tu zůstává u špičkových parametrů: hlavní objektiv má světelnost f/1.5 s možností „přiclonit“ na f/2.4, čip tu má rozlišení 12 megapixelů, nechybí optická stabilizace obrazu. Snímky z tohoto fotoaparátu jsou opravdu parádní, stejné jako u ostatních modelů řady S10. Výtečně fotí S10e i ve špatných světelných podmínkách, byť tady jsou celkově premianty modely od Huaweie – ale Samsung se rozhodně nemá zač stydět.

Druhý snímač je tu skrytý za širokoúhlou optikou, rovněž stejnou jako u ostatních S10. I ten pořizuje povedené snímky, ale za konkurencí zaostává trochu víc – třeba už proto, že má pevné ohnisko a neumí ostřit, takže jej nelze využít třeba pro efektní makro snímky. Ale opět platí, že tu na své sourozence S10e nic neztrácí a že na rozdíl od některých konkurentů se Samsungu povedlo docela dobře u snímků omezit soudkovitou vadu, která je pro extrémně širokoúhlé záběry typická. Ne že by tu nebyla, ale je mnohem méně výrazná než u konkurence.

Fotoaparát pak má dále pokročilé funkce, jako je schopnost natáčení superzpomaleného videa a další kreativní režimy, které jsou opět společné všem modelům S10. Hodnotíme jej tedy jako vynikající a upřímně nám absence dvojnásobného zoomu nijak zásadně nevadí.

Co výdrž baterie?

Z modelů řady S10 má Galaxy S10e nejmenší baterii, ale i kapacita 3 100 mAh je vcelku solidní. Navíc je tu displej s nižším rozlišením, který potenciálně může uspořit trochu energie. V praxi je tak výdrž zcela v obvyklé normě: jeden den na jedno nabití dá S10e bez problémů, na dva dny se střídmější uživatelé také dostat mohou.

Jak jsme zmínili, nechybí tu bezdrátové dobíjení ani možnost bezdrátově dobíjet jiná zařízení. K tomu je tu samozřejmě konektor USB-C a podpora rychlého dobíjení s výkonem 15 W. Mimochodem i bezdrátové nabíjení umí být až stejně výkonné, takže je téměř jedno, jak telefon nabíjíte (pokud máte správnou nabíječku). Tu drátovou najdete v balení, bezdrátovou si musíte přikoupit.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S10e je podle nás aktuálně nejlepším špičkovým kompaktním smartphonem na trhu. Jeho cena 19 490 není nízká, ale rozhodně nemůžeme mluvit o tom, že by byl S10e předražený. Přímých konkurentů je opravdu málo: Sony Xperia XZ2 Compact má přitom horší foťák, mnohem menší displej a starší hardware, vyjde ale výrazně levněji: na 12 990 korun. Google Pixel 3, který má jen 5,5palcový displej a přitom mírně větší rozměry než Samsung, pak u nás vyjde na podobné peníze jako S10e. Proto si myslíme, že u většiny uživatelů zvítězí Samsung, který sice nenabízí kouzlo čistého Androidu, ale má jiné plusy.

K soupeřům můžeme počítat i další špičkové smartphony s trochu konzervativnějším přístupem: třeba nový Huawei P30, který je ale větší, a to nejen kvůli 6,1palcovému displeji. Na druhou stranu je jeho cena 15 999 korun opravdu lákavá. V případě kompaktních soupeřů pak nesmíme zapomenout na „malý“ iPhone XS nebo jeho předchůdce iPhone X. Jenže to jsou extrémně drahé přístroje, starší X začíná na částce 23 990 korun a XS je k mání od necelých třiceti tisíc korun. Proto bychom S10e viděli více jako soupeře pro levnější iPhone XR, který vyjde oficiálně na 22 490 korun, ale už není tak kompaktní jako Samsung.