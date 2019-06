Prodali jsme víc, než uvádíte, opřelo se Xiaomi do analytiků

Navzdory sofistikovanému sběru dat a jejich následné analýzy, na základě které přední agentury každý kvartál publikují žebříček největších prodejců, se i tito analytici mohou zmýlit. To se ale dozvědí jen v případě, že by daná agentura konkrétnímu výrobci objem prodejů citelně podhodnotila (nafouklá čísla by jim jistě nevadila).

K takové situaci došlo v okamžiku, kdy vedení Xiaomi vidělo report agentury IDC, mapující prodeje v prvním čtvrtletí letošního roku. Zpráva totiž výrobci přisoudila „jen“ 25 mil. prodaných kusů, přitom podle firemních dat odbyt prý přesáhl 27,5 milionů kusů.

Podle IDC však nastal meziroční pokles o 10,2 %, jelikož za loňské první čtvrtletí odbyt dosáhl 27,8 mil.kusů. Navzdory tomu i tento dle Xiaomi podhodnocený objem pohodlně stačil na čtvrtou příčku v žebříčku. Páté Oppo totiž dle IDC zaostalo o 1,8 mil. kusů. Data IDC management Xiaomi označil za nepřesná a nespravedlivá.

Další známá agentura Strategy Analytics Xiaomi připsala 27,5 mil.kusů a i tato loni „naměřila“ lepší výsledek a sice 28,3 mil.kusů. Výsledek za první kvartál proto znamená 2,3procentní pokles. Xiaomi navíc podle agentury skončilo čtvrté s masivním náskokem, páté Oppo dle jejich zjištění prodalo o 4,2 mil. smartphonů méně.

Analytici u Canalys pak pracovali s odbytem 27,8 mil. kusů, což by vůči loňským prodejům 28,2 milionů znamenalo mírný pokles 1,3 procenta. Přesto prodeje stačily na čtvrtou příčku před Oppo, byť jen s mírným náskokem půl milionu kusů.

Podle agentury Gartner Xiaomi prodalo 27,2 mil. kusů, což by samo o sobě bylo téměř na úrovni výrobcem deklarovaného odbytu. Jenže zatímco v tabulkách ostatních agentur Xiaomi bylo na čtvrté příčce, u Gartneru skončilo až šesté (více v článku: Odbyt iPhonů značně klesl. Huawei je Samsungu v patách).

Právě Gartner výsledky za první čtvrtletí publikoval až v závěru května a čínským firmám Vivo a Oppo její analytici přiřkli vůbec největší prodané objemy ze všech. Oppo totiž podle nich prodalo téměř 30 mil. smartphonů a odbyt Viva měl dosáhnout bezmála 27,5 mil. kusů. Na taková čísla Xiaomi nestačilo, byť velmi těsně.

Jiné to asi nebude. Prodané kusy přestal zveřejňovat i Apple

Přestože není časté, aby agenturní výsledky výrobci rozporovali, tu a tam k tomu jistě bude docházet i nadále. Tento případ jasně ukazuje, nakolik se od sebe data jednotlivých agentur mohou lišit. Rozdíly v řádech jednotek milionů kusů nejsou vzhledem k celkovým objemům zrovna zanedbatelné.

Ony by tyto ne zcela přesné agenturní odhady ani nebyly třeba, pokud by výrobci kvartální hospodářské výsledky uváděli včetně počtu prodaných kusů. Jenže toho se nejspíš nedočkáme. Například Apple je u svých tří hlavních modelových řad (iPhone, iPad, Mac) roky uváděl, ale naposledy tak učinil v loňském čtvrtém fiskálním čtvrtletí (třetí kalendářní).

Podle finančního ředitele společnosti totiž neexistuje přímá souvislost mezi počty prodaných kusů a celkovým hospodářským výsledkem, tedy výší čistého zisku a vývojem ceny akcií. Takže i u této firmy si musíme do budoucna vystačit jen s analytickými odhady.