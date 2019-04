Nebuďte tolik závislí na iPhonech, vyzývá šéf Applu otroky notifikací

„Apple nikdy nechtěl maximalizovat čas, který s telefonem strávíte. Tak jsme to nechtěli,“ přiznal Cook na konferenci. Na vině jsou podle něj zejména notifikace, které nás k obrazovkám telefonů přitahují každou chvíli. Pořád se něco děje, dostáváme nová upozornění, neustále se od nás vyžaduje nějaká reakce.

Ve skutečnosti by ovšem uživatelům více prospělo, kdyby si sami mohli určit, jak často je bude telefon upozorňovat, například všechny notifikace zobrazit pouze jednou za hodinu nebo zasílat souhrn upozornění vždy v poledne. Jiné řešení by zase spočívalo v tom, že pro upozornění by existovala separátní „zeď“, kam byste se volitelně mohli podívat.

Místo toho si však můžete pouze všechny aplikace (či pouze konkrétní vybrané) natrvalo ztlumit. I ředitel Applu přiznal, že už nějaký čas notifikace na svém iPhonu zcela blokuje. A vyzývá k tomu i ostatní: „Pokud máte iPhone a ještě jste si neztlumili upozornění, doporučuji vám to udělat.“

Toto stanovisko dále vysvětluje: „Zeptal jsem se sám sebe. Potřebuji skutečně dostávat tisíce upozornění denně? Není to nic, co dodává mému životu nějakou hodnotu, neučiní to ze mě lepšího člověka. Takže jsem se rozhodl, že je zruším.“

„Pokaždé, když zvednete svůj telefon, přesouvá se vaše pozornost od čehokoliv, co jste právě dělali, na něj. A pokud se díváte více do svého telefonu než ostatním lidem do očí, děláte něco špatně. Chceme lidem tuto skutečnost více přiblížit. Situace se zlepší, stejně jako všechno ostatní, co děláme. Budeme vymýšlet inovace i v této oblasti,“ dodal.

Tim Cook zkrátka věří tomu, že Apple nikdy neměl úmysl učinit své uživatele závislými, ačkoliv jim k tomu dodal celkem efektivní nástroj.