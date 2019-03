Šéf Applu slibuje: Těšte se na dechberoucí produkty

Vedení Applu si pozvalo své největší investory přímo do svého ústředí, kterým je honosné kruhové sídlo jménem Apple Park. Obří a futuristicky vyhlížející areál je technologickým skvostem, jehož hodnota se odhaduje na 5 miliard dolarů (více v článku: Byli jsme v nové obří centrále Applu. Mohli jsme koukat jen přes plot).

Šéf společnosti Tim Cook na místě akcionářům nastínil plány Applu pro nejbližší budoucnost a podle jeho slov se rozhodně máme nač těšit.

Lepší hodinky i chytrá sluchátka

První dobrou zprávou pro uživatele macbooků je bezpochyby plánované zlevnění loňské, avšak stále aktuální, řady Macbook Air. Ta se aktuálně prodává za 1 200 dolarů (asi 27 tisíc korun). V tuzemsku tato řada startuje na necelých 36 tisících korunách.



Co se týká chystaných novinek, můžeme se prý v podání Applu těšit na dechberoucí produktové linie. Velké naděje výrobce vkládá například do příští generace svých hodinek, loňská čtvrtá generace bodovala zvětšenými displeji, rychlejším procesorem a především pak vestavěným senzorem k detailnímu měření srdeční činnosti, včetně možnosti získat EKG (více v článku: Nejnovější hodinky Apple Watch se povedly. Změří i elektrokardiogram).

Stále více se mluví o nástupci oblíbených bezdrátových sluchátek AirPods. Měla by nově podporovat hlasovou aktivaci funkce Hey Siri, kterou je na současném modelu nutno zapnout dvojitým poklepáním. Další vítanou novinkou má být funkce bezdrátového nabíjení prostřednictvím nabíječky AirPower. S Watch i AirPods tak má Apple do budoucna velké a smělé plány a tyto „fantastické produkty“ jsou už prý na dohled.

Chytré brýle a autonomní vozidlo

Dnešní trojici klíčových produktových linií (iPhone, iPad, Mac) by navíc brzy mohla doplnit úplně nová řada. Mluví se třeba o chytrých brýlích, které by naplno využily dnes již velmi široké možnosti virtuální a rozšířené reality.

Připomeňme, že konkurence v podobě Googlu už obdobné brýle s označením Glass nabídla před pěti lety. Byly ale velmi drahé, přišly na 1 500 dolarů a obtížně se sháněly. Do volného prodeje se vlastně nikdy nedostaly. Kolegové z Technet.cz ale měli možnost je podrobně otestovat (více v článku: Google Glass na vlastní oči: vypadám jako pako, ale jsem „vševědoucí“). Apple je pověstný perfektním načasováním, co se týče ostrého uvádění nových technologií, a podle vedení tak zřejmě pro obdobné chytré brýle nastává ten správný čas.

Dalším neméně ambiciózním projektem je pak plně autonomní vozidlo, které Apple připravuje už od roku 2014. Tehdy k tomuto účelu sestavil tisícičlenný tým, jenž na vývoji takového elektromobilu pracuje.

Zrychlené tempo vývoje techniky Applu pomáhají i časté akvizice menších firem s velkým potenciálem, jen v loňském roce takových firma převzala osmnáct. Přestože se čile spekulovalo o možném ovládnutí studia Disney nebo online poskytovatele filmového obsahu Netflix, dosud největší akvizicí v dějinách firmy zůstává koupě výrobce sluchátek Beats Audio za 3 miliardy dolarů. K tomuto obchodu došlo v závěru května 2014, tedy bezmála před pěti lety.



Služby nabývají na důležitosti

Apple se však do budoucna nehodlá spoléhat pouze na stávající a nové produktové řady. Na důležitosti totiž nabývají poskytované služby. Ať už je to App Store, Apple Music, iCloud nebo Apple Pay, služby v součtu generují stále více tržeb. Pro představu: ve třetím kalendářním čtvrtletí minulého roku za ně Apple inkasoval 9,98 miliardy, a v závěrečném kvartálu to bylo bezmála o miliardu dolarů více (10,875 mld. USD).

Tim Cook uvedl, že v roce 2020 by mohly služby do pokladny společnosti přinést až 50 miliard dolarů, což by v porovnání s rokem 2016 znamenalo dvojnásobný nárůst. Firma je prý na nejlepší cestě této mety dosáhnout.

Ke stanovené metě Applu pomohou i očekávané nové služby nebo vylepšené možnosti těch stávajících. Už 25. března má společnost představit streamovací vysílání vlastních TV pořadů spolu s rozšířením služby Apple News, kdy uživatel za měsíční poplatek bude moci získat přístup k nepřebernému množství novin a časopisů.