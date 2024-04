„Smrt režimu.“ Za nápis si má nezletilá ruská studentka odpykat 3,5 roku

Prokurátor požadoval pro Sněžkova sedm let a pro Lizunovovou pět let v trestanecké kolonii za to, že kromě zmíněného nápisu také informovali na sociálních sítích o „přímých protiválečných akcích“, zejména o podpalování vojenských správ.

Lizunovovou před dvěma týdny převedli z domácího vězení do vyšetřovací vazby, protože jednou přišla domů s dvouhodinovým zpožděním. Stala se tak první nezletilou školačkou, kterou zavřeli do vazební věznice kvůli protiválečným protestům.

Lizunovovou a Sněžkova zatkli agenti tajné služby FSB, nástupkyně sovětské tajné policie KGB, předloni v říjnu přímo v okamžiku, kdy u garáží na okraji Čity malovali nápis „Smrt režimu“. Když se jich agenti ptali, kdo nápis namaloval, Sněžkov odpověděl, že neví – a vzhledem k tomu, že pokládal agenty za obyčejné kolemjdoucí, vyměnil si s nimi i pár nadávek, než vytáhli legitimace.

Dvojici obvinili ze spáchání hned ze tří trestných činů: vyzývání k terorismu a k extremismu, jakož i vandalství motivovaném politickou záští. Sněžkova zavřeli do vazby ještě loni v lednu pod záminkou možného útěku z Ruska.

Podle portálu OVD-Info, který se specializuje na sledování policejních zákroků, více než 900 lidí v Rusku čelí trestnímu stíhání za protiválečné protesty. Loni ruské soudy vynesly sedmkrát více rozsudků na základě „protiválečných“ paragrafů než o rok dříve: 115 oproti 17.