Toto mohl být nevídaný smartphone. Myšlenku však nakonec poslali k vodě

Zastaralé „srdce“, tedy mobilní procesor, nedostatečná kapacita operační paměti, snímač s nízkým rozlišením. To vše by bylo snadno ovlivnitelné, pokud by někdo z těch, kdo si s myšlenkou modulárního smartphonu pohrával, dotáhl do zdárného konce. Na začátku všeho byl Phonebloks od Davea Hakkense, myšlenka smartphonu sestaveného z plně zaměnitelných dílů modulů, díky kterému se sníží objem elektroodpadu: uživatel by totiž poškozený či jakkoli nefunkční telefon nebyl nucen měnit za nový. Vůbec nejblíže k tomu, dostat tuto vizi do reálné podoby, byl Google.

Na revolučním mobilu totiž pracovala už Motorola, kterou měl americký technologický gigant tehdy pod svými křídly. Vývojářský tým Motoroly si ponechal i po prodeji této značky čínskému Lenovu a dál na myšlence „lego“ mobilu pracoval. Cílem Googlu bylo vyrobit levný modulární smartphone s prodejní cenou ne vyšší než 50 dolarů, tedy podle tehdejšího kurzu zhruba 1 000 Kč. Dlouho to vypadalo, že se takového telefonu skutečně dočkáme. Snaha Googlu však skončila na mrtvém bodě, firma totiž Project Ara náhle před osmi lety ukončila.

I tak se na trh nějaké reálné pokusy dostaly. V roce 2016 se o ně postaraly značky LG a Motorola. První zmíněná modularitu pojala ve smyslu konstrukce s výsuvnou spodní částí přístroje, kterou šlo nahradit jiným modulem, třeba s lepším fotoaparátem či baterií. Jenže moduly byly drahé a jejich nabídka značně omezená, LG ji navíc nijak nerozšiřovalo. Nástupce prvního počinu, kterým bylo LG G5, si tak zachoval už jen modul s vyměnitelnou baterií.

To Motorola tehdy představila smartphone Moto Z, k jehož zádům se připevňovaly speciální moduly Moto Mods rozšiřující jeho schopnosti. I tento počin však neměl dlouhého trvání, byť některé z modulů byly vskutku zajímavé. Namátkou třeba modul s projektorem Insta-share, který telefon proměnil v přenosné kino.

V průběhu času vznikaly i další různé vize modulárního smartphonu. Třeba průmyslový designér Lee Huang z čínského Šenzenu navrhl zařízení, jehož vlastnosti by uživatel určoval vložením modulu do otvoru v jeho těle. Kdyby šlo o reálný počin, tak by moduly konceptu Jojo oproti těm od Motoroly vynikaly kompaktností.

Letos je to už deset let, co se o modulárním smartphonu od Googlu spekulovalo ve velkém. Společnost dlouho naznačovala, že svůj modulární smartphone skutečně uvede na trh. Ovšem ani po této době není myšlenka takového zařízení zcela mrtvá. Jedním z důkazů je třeba loňský návrh finského designéra vystupujícího pod pseudonymem KudeKube. Koncept je na zádech opatřen čtyřmi malými a čtyřmi velkými moduly, které jsou stejně jako čelní modul s displejem připevněny k základní desce magnety.