Nejkratší dobu prodávaný přelomový iPhone se vrací do nabídky

iPhone X přinesl do ekosystému iOS hned několik prvenství. Třeba kvalitní OLED panel před ním Apple u žádného iPhonu nikdy nepoužil a premiéru si odbyl i zcela nový způsob autorizace uživatele zvaný Face ID. Trojrozměrné skenování tváře pokročilou čelní fotografickou sestavou tak zcela nahradilo zavedené snímaní otisků prstů Touch ID.

Desítka však také byla přístrojem, který z nabídky zmizel rekordně rychle. Do prodeje telefon šel až v listopadu 2017, a v polovině září následujícího roku už byste jej v nabídce oficiálního obchodu Applu hledali marně.

Důvod byl prostý. Nástupce jménem XS prakticky byl jeho designovou kopií a oba modely se navíc shodovaly i velikostně. A pro dva na pohled stejné a stejně velké telefony prostě nebylo v nabídce místo.

iPhone X se od vyřazení poprvé vrací do nabídky

iPhone X se stal prvním telefonem Applu, jehož cena v USA pokořila hranici tisíce dolarů. Na této sumě (přesněji 999 USD) telefon při uvedení začínal a to v 64GB verzi. Varianta s 256GB pamětí pak vyšla na 1 149 dolarů. To se teď mění, Apple totiž v minulých dnech model X od jeho vyřazení opět nabízí. Ovšem tentokráte ve formě repasovaných přístrojů. Apple každý jeden kus pečlivě prohlédl, otestoval, vyčistil, vyměnil baterii i celý kryt. Samozřejmostí je i krabice a úplné příslušenství. Ve výsledku by tak neměl být zásadní rozdíl oproti zcela novému telefonu. Záruka je 12 měsíů, ale nákupem balíčku AppleCare za 199 dolarů ji lze rozšířit na 2 roky.

Teď je k mání za 769, resp. 899 dolarů. Laciný tedy rozhodně není, 64GB model XR je totiž malinko levnější (749 dolarů), ovšem iPhone XS s nejmenší pamětí už stojí 999 dolarů. Takže pro uživatele, kteří chtějí moderní design a nevadí jim starší procesor, už je úspora poměrně značná, a nabídka tedy zajímavá.

Repasovaná „desítka“ k mání jen v USA a Británii

Repasované iPhony X nejsou k dostání jen ve Spojených státech, koupit je lze i na britských oficiálních stránkách Applu. A cena? 769 liber, což je při současném kurzu asi 23 tisíc korun. V tuzemsku Apple tento model nenabízí.

O iPhonu X se v poslední době nemluví poprvé. Zkraje prosince se mluvilo o oživení jeho produkce, jelikož měl Apple přebytek OLED jednotek původně určených do iPhonů XS, o které byl ovšem menší zájem, než se očekávalo.

Právě v nové emisi iPhonů X tak měl Apple tyto volné obrazovky zužitkovat. Začátkem ledna se zase objevila informace o rozšíření výroby iPhonů v Indii. Tam firma Wistron už nějakou dobu kompletuje starší modely pro lokální trh, konkrétně verze 6s a SE, a tyto měla doplnit právě „desítka“.