Místo plánované nemocnice může v Malenovicích vyrůst nová čtvrť či sportoviště

Bývalý lidovecký hejtman Jiří Čunek je vybral pro výstavbu nové nemocnice, jeho nástupce Radim Holiš (ANO) ale záměr zrušil. Krajská rozvojová agentura ZRIA teď přichází s prvními plány, jak pozemky využít. Ve hře je několik variant, přičemž všechny mají společný cíl – zvýšit kvalitu vzdělání, příležitosti k uplatnění absolventů a podporu podnikání.

„Zlínský kraj má obrovský potenciál, ale na jeho rozvíjení už nemůžeme dál čekat,“ uvedl ředitel agentury Petr Kubíček. Konkrétně zde může vzniknout bydlení pro mladé, univerzitní kampus, prostory pro podnikatele, rozšíření Technologického parku z plánované zástavby pod sportovní halou ve Zlíně, sportovní komplex či kulturní zázemí.

Obecně mají propojovat akademický svět a inovativní podnikání. Mělo by navíc jít o novou, samostatnou čtvrť. „Naše ambice přesahují běžné standardy vnímání a řešení problémů, tak jak jsme byli doposud zvyklí. Směřujeme k vytvoření živého prostoru, který oslovuje napříč generacemi a podněcuje k osobnímu a profesionálnímu rozvoji,“ naznačil Holiš.

V Malenovicích by se mohli například mladí lidé i senioři učit pracovat s virtuální realitou. Mladí umělci a technologové by zase spolupracovali na interaktivních instalacích. K relaxaci má sloužit park se zelení, místo pro sport či koncerty. Kraj hledá inspiraci mimo jiné v Pobaltí. „V zóně Malenovice by se tak mohl jako jedna z prvních iniciativ objevit například interaktivní vzdělávací prostor pro studenty všech věkových kategorií s důrazem na vědu, technologie, inženýrství a matematiku,“ řekl ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil (ANO).

Plány zatím nejsou konkrétní. Jaký typ domů zde může stát, jaký poměr by byl mezi způsobem využití nových budov či jak bude kraj obsazení plochy konkrétně řešit, se bude teprve upřesňovat. Stejně jako časový harmonogram.

Agentura ovšem zvažuje, že by v Malenovicích mohly vyrůst vyšší budovy. A na způsob využití se chce ptát také veřejnosti prostřednictvím ankety. „Názory, představy a přání obyvatel i podnikatelů z kraje jsou pro nás od začátku zásadní,“ poznamenal Kubíček.

Projekt má nabídnout pracovní místa s nadprůměrnou mzdou a chce lákat investory a talentované lidi i ze zahraničí. Má také pomoci zabránit vylidňování Zlínského kraje. Ten míval přes 600 tisíc obyvatel, teď jich je 585 tisíc a v roce 2050 by to mohlo být podle Českého statistického úřadu jen kolem 515 tisíc.

„Kraj pokulhává v oblasti technologií, poměru specialistů a vedoucích pracovníků i atraktivitě pro absolventy vysokých škol. Tři ze čtyř nevidí ve Zlínském kraji budoucnost a odchází,“ upozornil Holiš. „Zóna Malenovice je pro transformaci Zlínského kraje zásadní příležitostí na vybočení z této negativní spirály,“ je přesvědčený.

Novému využití ploch může pomoci chystaná elektrifikace a zdvojkolejnění železniční trati z Otrokovic do Zlína a zavedení příměstských vlaků jezdících v krátkých intervalech. Ve hře jsou i přímé vlakové spoje do dalších měst.

Podvod na lidi, zlobí se Čunek

Bývalý hejtman Čunek je k novým plánům vedení kraje kritický. „Je to podvod na lidi. Scelovali jsme pozemky pouze za účelem prostoru pro zdravotnictví,“ reagoval. Kraj pod jeho vedením nakupil pozemky od více majitelů a sjednotil je, čímž zvýšil jejich cenu a možnost využití.

„Návrhy na využití ploch v Malenovicích jsou jen momentální nápad, aby vedení kraje rychle něco udělalo a zabránilo komukoliv v příští generaci využít ucelené pozemky k velkému projektu. Toto jsou projekty jednotlivé. Většina z nich navíc přísluší městu,“ konstatoval Čunek. Podle něho by například byty mělo stavět město, ne kraj.

Letos na podzim se konají krajské volby a Čunek by se po nich rád vrátil do vedení kraje. A připustil, že by pak mohl oživit i plány na výstavbu nové nemocnice v Malenovicích. Holiš věří, že svůj post obhájí a takové změny nenastanou. „Je to tak výjimečná lokalita pro Zlín i celý region, že nemůže být využitá pouze pro jeden záměr. Byl by to obrovský luxus,“ prohlásil Holiš.

Podle něj bude třeba některé pozemky ještě dokoupit a kraj začíná záměr řešit i s městem, které tam vlastní dvě plochy. „Vítáme všechny kroky, které podporují rozvoj Zlínského kraje i města. A jsem rád, že kraj v této lokalitě relativně úzce komunikuje s městem. Chystáme deklaraci o spolupráci,“ doplnil zlínský primátor Jiří Korec.