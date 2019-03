Bezdrátová sluchátka jsou velký hit, nastartovaly je AirPods od Applu

Rozmachu trhu bezdrátových sluchátek nepochybně pomáhá jejich stále rozmanitější funkcionalita. Pohodlné telefonování nebo poslech hudby už totiž nejsou zdaleka jedinými důvody, proč si taková sluchátka pořizovat.

Jedním z nich je bezpochyby snadná spolupráce s nejrůznějšími virtuálními asistentkami. Apple má svou Siri, Microsoft Cortanu, Amazon vymyslel Alexu a hlasový pomocník Google se jmenuje jednoduše Assistant.

Skrze ně lze smartphonu udělovat nejrůznější pokyny, případně se rovnou dotazovat na konkrétní věci (předpověď počasí, spoje, navigace na místo určení atp.), a tyto informace uživatel dostane, aniž by se smartphonu vůbec dotkl.

Právě nastupující trend, kdy uživatelé díky spojení bezdrátových sluchátek a asistentů utlumí přímé používání smartphonu, zmiňuje ve zprávě Counterpoint Research její analytička Liz Lee.

Rychlejšímu rozšíření takových sluchátek dále napomáhá i jejich miniaturizace. Zatímco se jejich fyzické proporce zmenšují, funkcí přibývá.

Moderní bezdrátová sluchátka Přívlastek „bezdrátová“ u moderních sluchátek nabývá na důležitosti. To, že jsou samotné „pecky“ s telefonem spojeny bezdrátově přes Bluetooth, dnes není překvapivé, jenže kabelem už nebývají spojeny ani jednotlivé mušle sluchátek. Kromě nejoblíbenějších AirPods má takovou zcela bezdrátovou konstrukci i Gear IconX od Samsungu, které teď doplnily Galaxy Buds. Samozřejmostí jsou pak u těchto sluchátek mikrofony pro pohodlné telefonování, často jsou zastoupeny i různé senzory (akcelerometr), jejichž četnost se bude zvyšovat.

Jedničkou jsou AirPods a na špici zůstanou

Segment bezdrátových sluchátek vykazuje jistou podobnost s oborem chytrých hodinek. Ty jsou na trhu už nejméně 6 let, jenže první skutečně úspěšnou časomíru tohoto typu dokázal vyrobit až Apple. První Watch byly představeny souběžně s iPhony 6 v září 2014, ale do prodeje šly až v závěru dubna následujícího roku. Od té doby Apple stihl uvést už čtyři další generace hodinek, přičemž aktuální Series 4 byly představeny v září 2018 (více v článku:

Dnes Apple oblasti chytrých hodinek kraluje a podle nedávné zprávy Strategy Analytics mu patří polovina trhu.

U sluchátek je situace podobná a jejich skutečný rozmach způsobil opět produkt Applu. AirPods byly na trh uvedeny v závěru roku 2016 a dnes segmentu jasně dominují. Counterpoint Research uvádí, že loni po nich sáhlo okolo 35 milionů uživatelů. Celkem se přitom prodalo 46 milionů bezdrátových sluchátek, takže Apple uzmul celé tři čtvrtiny trhu.

Nadvláda Applu v tomto odvětví v nejbližší budoucnosti se vší jistotou zůstane, na cestě už totiž je druhá generace AirPods. Ty mají být lépe propojeny právě se Siri a mluví se také o podpoře bezdrátového nabíjení. Vylepšit by se mohla výdrž baterie, která byla spolu s vyšší cenou sluchátek (stojí 5 tisíc korun), terčem největší a vlastně jediné kritiky.

Do roku 2020 by se podobných sluchátek mohlo podle odhadů agentury prodat až 129 milionů kusů, což by vůči loňskému odbytu znamenalo téměř trojnásobný růst. Na tomto objemu se samozřejmě mají podílet i další hráči, byť se dominance Applu očekává i do budoucna.

V USA je Sony a Samsung v těsném závěsu za Applem

Součástí zprávy Counterpoint Research jsou i výsledky průzkumu, který byl proveden mezi neupřesněným počtem respondentů na území Spojených států, které patří mezi hlavní odbytiště bezdrátových sluchátek. Ve výsledcích jsou promítnuty jen odpovědi respondentů, kteří už taková sluchátka vlastní, případně jejich pořízení v blízké době zvažují.

Téměř pětina z nich se vyslovila pro Apple, ovšem v poměrně těsném závěsu je japonská společnost Sony. Jen o procento méně pak získal Samsung, který teprve nedávno představil Galaxy Buds (nástupce Gear IconX). Ty jsou jasnou odpovědí na AirPods.

Následuje americký výrobce prvotřídního audia Bose, kterého od sedmého Sennheiseru dělí značka Beats. Tu Apple koupil v dubnu 2014 za 3 miliardy dolarů a doposud představuje největší akvizici v dějinách kalifornského giganta. Mezi respondenty jmenovanými značkami figurovalo ještě LG a Jabra.

Na AirPods si cení komfortu nošení, u Bose vede kvalita zvuku

Zajímavé jsou ještě klíčové aspekty, pro které dotázaní sáhli po AirPods. Především je to komfort nošení, které jako hlavní důvod uvedlo téměř 70 procent dotázaných a velkou váhu má také uživatelská přívětivost s 56 procenty. Následuje přenosnost a kvalita přednesu je až na čtvrté pozici s 41 procenty.

Naproti tomu uživatelé sluchátek Bose svůj nákup vysvětlovali primárně právě kvalitou zvuku (72 %), a dále pak utlumení jinak rušivého okolního hluku (67 procent). Stejné procento vyzdvihlo pohodlí nošení a síla samotné značky pak ke koupi přiměla necelých 40 procent dotázaných.

Z dalších značek by se to produkce sluchátek podle analytiků mohl pustit Google, Amazon nebo Plantronics.

Celkově má být letošní rok obdobím, kdy poptávka po těchto sluchátkách strmě naroste a podle ředitele Counterpoint Research Petera Richardsona by do 2021 mohl segment vyrůst do objemu 27 miliard dolarů. A za takovou sumu by šlo aktuálně pořídit bezmála 170 milionů AirPods. A to už je pořádná hromada.