Česko jako velmoc MHD. Kde se ve světě svezete českými dopravními prostředky

Pokud nejste právě fanoušci hromadné dopravy, takzvaní šotoušové, možná jste si při návštěvě zahraničí ani nemuseli všimnout jednoduché skutečnosti. I jako turisté se totiž můžete v zahraničí svézt tramvají či trolejbusem české výroby, a to i v místech, kde byste to nejméně čekali. Třeba ve starobylém uzbeckém městě Chiva, kde podél tamních mešit jezdí trolejbusy z dílen tuzemské Škodovky. Vozy české firmy, tentokrát máme na mysli ty kolejové, dokonce překročily hranice kontinentu a podívaly se i do Číny nebo Spojených států amerických. Není proto divu, že se v tuzemsku rodí kupa dobrých MHD nápadů nejen v hlavách „hotových“ inženýrů.