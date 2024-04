Brusel vyčlenil půl miliardy eur na výroby munice, do Česka jdou tři procenta

Dva české podniky uspěly v konkurenci evropských obranných firem, které se ucházely o finanční podporu Evropské komise. Ta minulý měsíc dokončila hodnocení žádostí a schválila 31 projektů v rámci takzvaného Zákona na podporu výroby munice (Act in Support of Ammunition Production, ASAP). O podporu výroby stály i další české firmy, jejich projekty však vybrány nebyly. Do Česka jdou tři procenta z celkového objemu vydělených peněz.